3Trees تتصدر المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم مبيعات الدهانات الحجرية لعام 2025، في إنجاز يعزز من تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي

بوتيان، الصين، 22 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees")، المزود الرائد لحلول طلاءات المباني، أنها احتلت المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم مبيعات الدهانات الحجرية لعام 2025، وذلك وفقًا لبيان تحديد المكانة السوقية الصادر عن Frost & Sullivan في يناير 2026. يمثّل هذا الإنجاز تتويجًا للعام الثاني على التوالي الذي تتصدر فيه شركة 3Trees هذه الفئة على مستوى العالم، وهو ما يبرز التزامها الراسخ بالاستثمار في رفع كفاءة وأداء منتجاتها وتعزيز حضورها وتوسعها الدولي.

خلال مؤتمرها الوطني الأخير للموزعين، صرَّح Hong Jie، رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة 3Trees، بأن الشركة تمضي قدمًا في تطوير استراتيجيتها الدولية، متجاوزةً مجرد تصدير المنتجات نحو نموذج أشمل يمتد ليشمل التكنولوجيا والمعايير والقدرات التشغيلية، وذلك بهدف أن تصبح شريكًا أخضر موثوقًا لعملائها حول العالم.

يعتمد التقدّم الذي أحرزته شركة 3Trees في الأسواق الدولية على قوة وتنوّع محفظة منتجاتها، إلى جانب قدرتها العالية على التكيّف مع اختلاف الظروف المناخية ومتطلبات المشاريع المتباينة. وقد تم استعمال منتجات الدهانات الحجرية الخاصة بشركة 3Trees، المعروفة بتشطيباتها التي تحاكي مظهر الحجر الطبيعي، ومتانتها طويلة الأمد، وأدائها الصديق للبيئة، في بيئات تشغيلية شديدة التحدي؛ بدءًا من درجات الحرارة المرتفعة للغاية في الشرق الأوسط وصولاً إلى مستويات الرطوبة العالية في جنوب شرق آسيا.

وبالإضافة إلى الطلاءات الزخرفية، وسّعت شركة 3Trees أيضًا نطاق حلولها ليشمل التطبيقات الصناعية في الأسواق الدولية. في أحد المشاريع في غينيا، قدّمت الطلاءات الصناعية لشركة 3Trees حلاً عالي التحمل لمقاومة التآكل لمعدات تحميل الموانئ ذات القدرة البالغة 10,000 طن، مما ساهم في ضمان التشغيل المستقر طويل الأمد للآلات الحيوية في بيئات تشغيلية قاسية.

في السنوات الأخيرة، واصلت 3Trees تعميق استراتيجيتها الدولية من خلال تطوير سوق أكثر محلية. قامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام، كما تواصل استكشاف فرص جديدة للتوسع في كلٍّ من تايلاند وأنجولا. يعتمد نهج شركة 3Trees المحلي على تطوير شبكات قنوات التوزيع والخدمات في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب تعزيز قدراتها في الإنتاج المحلي وتوسيع عمليات البيع في أفريقيا.

مع تزايد الطلب العالمي على مواد بناء أكثر متانة، وقادرة على التكيف مع مختلف الظروف المناخية، وأكثر استدامة، تسعى شركة 3Trees إلى تعزيز نموذجها التشغيلي الدولي بشكلٍ أكبر، وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الأسواق المحلية واحتياجات العملاء في مختلف المناطق.

نبذة عن شركة .SKSHU Paint Co., Ltd

تأسست 3Trees في عام 2002، وهي مزود عالمي للطلاءات مكرس لتقديم حلول عالية الأداء ومسؤولة بيئيًا لقطاع البناء. وتغطي محفظة الشركة الدهانات الخارجية والداخلية، وأنظمة العزل، والعزل المائي، والأنظمة الزخرفية، وذلك بدعم من خدمات مخصصة ومتكيفة محليًا تساعد العملاء على البناء بثقة وتلبية احتياجات الاستدامة المتطورة.

