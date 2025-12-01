American Power Systems ने Nissan Patrol के लिए उच्च-आउटपुट दोहरे अल्टरनेटर समाधान का अनावरण किया

OE अंडर-द-हुड कॉन्फ़िग्रेशन में न्यूनतम परिवर्तन के साथ अधिक ऑनबोर्ड पावर प्राप्त करें

डेवनपोर्ट, आयोवा, 1 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- सुरक्षा, रक्षा या मांग वाले कमर्शियल उपयोगों के लिए वाहनों को तैयार करने के संदर्भ में Nissan Patrol एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन इन वाहनों के लिए अतिरिक्त कवच और विशेष उपकरणों के साथ उन्नत किए जाने के साथ-साथ अक्सर उनकी विद्युत पॉवर की आवश्यकताएं मानक OEM अल्टरनेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली पॉवर से अधिक हो जाती हैं। इसके लिए अमेरिका स्थित American Power Systems, Inc. (APS) द्वारा Nissan Patrol के लिए नया डुअल अल्टरनेटर ब्रैकेट किट प्रस्तुत किया गया है: क्षेत्र में भरोसेमंद, उच्च-आउटपुट पावर की आवश्यकता वाले ऑपरेटरों के लिए यह एक गेम-चेंजिंग समाधान है।

उपयोगकर्ताओं को 2017-24 Nissan Patrol Y62 वाहनों में नया डुअल अल्टरनेटर ब्रैकेट किट 5.6L V8 पेट्रोल (गैस) इंजन के साथ OE अंडर-द-हुड कॉन्फ़िग्रेशन में न्यूनतम परिवर्तन के साथ अतिरिक्त शक्ति जोड़ने की सुविधा देता है। विशेष रूप से, अंतिम उपयोगकर्ता 12-12, 12-24, या 12-48 द्वितीयक अल्टरनेटर पावर सिस्टम कॉन्फ़िग्रेशन के लिए APS के 12V, 24V या 48V उच्च आउटपुट अल्टरनेटर जोड़ सकते हैं।

क्षेत्र में सुरक्षित और जुड़े रहने के लिए अधिक शक्ति

APS के अध्यक्ष & CEO, Amy Lank, ने कहा, "सुरक्षा या रक्षा ध्येयों के लिए Nissan Patrol को तैयार करते समय, अतिरिक्त कवच और विशेष उपकरणों के कारण विश्वसनीय विद्युत पॉवर की मांग नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। हमारा दोहरा अल्टरनेटर ब्रैकेट किट ऑपरेटरों को उन्नत सिस्टमों को चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पॉवर प्रदान करता है - जैसे कि एंटी-IED जैमर, संचार, सैटेलाइट गियर और कूलिंग यूनिट - जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वाहन पूरी तरह से चालू रहे और किसी भी वातावरण में कर्मचारी सुरक्षित और जुड़े रहें।"

APS ने 2021 में 5.6L गैस इंजन के लिए 255- और 360-amp HPI अल्टरनेटर के साथ अपनी Nissan Patrol उत्पाद लाइन लॉन्च की थी। APS ने 2025 के स्प्रिंग में 290- और 390-amp अल्ट्रा परफॉरमेंस एट आइडल (UPI) उच्च आउटपुट अल्टरनेटर जोड़े हैं। वे Nissan Patrol के लिए एक उच्च आइडल कन्ट्रोलर किट भी प्रदान करते हैं।

स्थिर, भरोसेमंद पॉवर प्रदान करने के लिए सबसे कठिन वातावरण का सामना करने के लिए परीक्षण किया गया

APS उत्पादों द्वारा उनकी बेहतर गुणवत्ता और प्रदर्शन की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, सभी नए उत्पाद एक कठोर इंजीनियरिंग प्रोसेस का अनुसरण करते हैं और टिकाऊपन के लिए उद्योग मानकों के अनुसार परीक्षण करते हैं। वर्तमान में फ़ील्ड में 2,000 से अधिक वाहनों द्वारा Nevada Automotive Test Center में दर्ज किए गए 18,000 परीक्षण मील के साथ, हमारे उच्च आउटपुट अल्टरनेटर स्थिर, भरोसेमंद पॉवर प्रदान करने के लिए सबसे कठिन वातावरणों का सामना करते हैं।

Lank ने कहा, "APS पर विश्व स्तर पर भरोसा किए जाने का एक कारण है। गुणवत्ता, नवाचार और विशेषज्ञता के लिए हमारी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा है। जब हमारे उत्पाद मार्केट में आते हैं, तो हमें उनके प्रदर्शन पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि हम उनके विकास के दौरान पर्दे के पीछे अत्यधिक सावधानियाँ अपनाते हैं।"

APS उत्पादों का उपयोग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका सहित कई महाद्वीपों में 10,000 से अधिक वाहनों पर किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए American Power Systems, Inc. पर जाएँ: https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket.

American Power Systems, Inc. का परिचय

2006 में संस्थापित American Power Systems, Inc. की वाहनों और वातावरण की एक विस्तृत रेंज के लिए उच्च पॉवर विकल्पों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापना की गई थी। गुणवत्ता, नवाचार और विशेषज्ञता के लिए शीघ्र ही विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त करते हुए, APS पूरे विश्व की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बन गया, जिनमें US विदेश विभाग, US रक्षा विभाग, US SOCOM (US Special Operations Command) और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय जैसे ग्राहक शामिल हैं।

डेवनपोर्ट, आयोवा स्थित इस कंपनी की बख्तरबंद, सुरक्षा, कमर्शियल, समुद्री और विशेष वाहनों जैसे RV और लक्जरी मोटर कोच के लिए पावर रूपांतरण और डिस्ट्रब्यूशन सिस्टमों के नवाचार और कस्टम क्राफ्टिंग में विशेषज्ञता तथा कंपनी के कर्मचारियों को विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में लगभग 300 वर्षों का संयुक्त अनुभव है।

मार्च 2020 में, APS को U.S. Small Business Administration (SBA) Region VII कार्यालय द्वारा Small Business Exporter of the Year के रूप में सम्मानित किया गया था। APS को Battelle's Small Business Supplier of the Year के रूप में भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते ग्राहक आधार और पुरस्कार-विजेता सफलता के साथ, APS का विस्तार जारी है और वह अपने व्यापारिक साझेदारों को विश्वसनीय, भरोसेमंद और टिकाऊ उत्पाद और व्यावहारिक सहायता प्रदान कर रहा है।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg