아메리칸 파워 시스템스, 닛산 패트롤을 위한 고출력 듀얼 알터네이터 솔루션 공개

OE 엔진룸 구성에 대한 큰 변화 없이 더욱 높은 온보드 전력 공급

대븐포트, 아이오와, 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 오늘날 보안이나 방호, 혹은 까다로운 상업적 목적에 따라 차량을 개조할 때 닛산 패트롤(Nissan Patrol)은 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 손색이 없는 자동차이다. 하지만 이러한 차량들은 일반적으로 장갑이나 특수 장비를 추가하여 업그레이드되다 보니 표준 OEM 알터네이터의 공급 용량을 넘어서는 전력이 필요할 때가 많다. 미국에 본사를 둔 아메리칸 파워 시스템스(American Power Systems, Inc. APS)에서 닛산 패트롤용 듀얼 알터네이터 브래킷 키트를 새롭게 출시한 이유도 바로 여기에 있다. 이 키트는 현장에서 신뢰할 수 있는 고출력 전력이 필요한 운전자들에게 매우 획기적인 솔루션이다.

새롭게 출시된 듀얼 알터네이터 브래킷 키트는 OE 엔진룸 구성을 크게 변경하지 않고도 5.6L V8 페트롤(가솔린) 엔진이 탑재된 2017-24 닛산 패트롤 Y62 차량에 전력을 추가로 공급한다. 특히 최종 사용자는 APS의 12V, 24V 또는 48V 고출력 알터네이터를 12-12, 12-24, 또는 12-48 보조 알터네이터 전력 시스템 구성에 추가하여 탑재할 수 있다.

현장에서 안전과 통신을 보장하는 고출력 전력

에이미 랭크(Amy Lank) APS 사장 겸 최고경영자는 "보안 또는 방호 임무에 따라 닛산 패트롤을 개조하려면 강화 장갑이나 특수 장비로 인해 신뢰할 수 있는 전력에 대한 요건이 크게 증가한다."면서 '자사의 듀얼 알터네이터 브래킷 키트는 안티-IED 재머, 통신, 위성 장비, 냉각 장치 등 첨단 시스템 작동에 필요한 추가 전력을 운전자에게 제공하기 때문에 어떤 환경에서든지 차량 운전이 100% 가능할 뿐만 아니라 탑승자의 안전과 통신까지도 보장한다."고 강조했다.

APS는 2021년에 5.6L 가솔린 엔진용 255/360암페어 HPI 알터네이터를 선보이며 닛산 패트롤 제품 라인을 출시했다. 이어서 2025년 봄에 290/390암페어 UPI(Ultra Performance at Idle) 고출력 알터네이터를 추가로 출시했다. 그 밖에 닛산 패트롤용 하이 아이들 컨트롤러 키트도 제공한다.

최악의 환경에서도 견딜 수 있는 테스트를 통해 안정적이고 믿을 수 있는 전력 공급

APS에서 출시되는 제품들은 최고의 품질 및 성능 기준에 따라 엄격한 엔지니어링 공정을 준수할 뿐만 아니라 업계 표준에 따른 내구성 테스트도 받고 있다. 현재 2,000대가 넘는 차량들이 현장에서 운용되고 있고, 네바다 자동차 테스트 센터에서 누적된 테스트 마일리지가 18,000마일에 이를 정도로 APS의 고출력 알터네이터는 어떠한 환경에서도 안정적이고 믿을 수 있는 전력을 공급한다.

랭크는 "APS가 전 세계적으로 신뢰를 받는 이유가 있다."고 말한 후 "우리는 품질, 혁신, 전문성으로 세계적인 평판을 얻고 있다. 제품이 출시될 때마다 드러나지 않지만 개발 과정에서 세심하게 신경을 쓰고 있기 때문에 제품 성능을 자신있게 약속할 수 있다."라고 덧붙였다.

APS 제품은 현재 유럽, 오스트레일리아, 아프리카, 아시아, 아메리카 등 여러 대륙에서 10,000가 넘는 자동차에 사용되고 있다.

자세한 내용은 아메리칸 파워 시스템스 웹사이트(https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket)에서 확인할 수 있다.

아메리칸 파워 시스템스 소개

아메리칸 파워 시스템스(APS)는 광범위한 자동차 및 환경 분야에서 높은 전력 대안을 요구하는 목소리가 점차 커지면서 이러한 수요에 부응하기 위해 2006년에 설립되었다. APS는 전 세계에서 품질, 혁신, 전문성으로 빠르게 평판을 얻은 덕분에 미국 국무부, 미국 국방부, 미군 특수작전사령부(US SOCOM), 오스트레일리아 국방부 등 전 세계 다양한 정부 기관과 기업에게 신뢰할 수 있는 파트너로 자리잡았다.

아이오와(Iowa) 주 대븐포트(Davenport)에 본사를 둔 회사는 방호, 보안, 상업용 및 군용 차량이나 RV, 고급 캠핑카 같은 특수 차량에 사용되는 전력 변환 및 분배 시스템의 혁신과 맞춤 제작을 전문적으로 취급하며, 다양한 전문 분야에서 총 300년에 가까운 경험을 쌓은 전문 인력들을 보유하고 있다.

APS는 2020년 3월에 미국 중소기업청(SBA) 제7지역(Region VII) 사무소에서 올해의 중소기업 수출업체로 선정되는 영광을 안았다. 또한 바텔(Battelle)의 올해의 중소기업 공급업체로 뽑히기도 했다. APS는 지속적인 고객층 확대와 다양한 수상 경험에 힘입어 앞으로도 비즈니스 파트너에게 안정적이고, 믿을 수 있고, 내구성 있는 제품과 현장 지원을 확장하여 제공할 계획이다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg

SOURCE American Power Systems, Inc.