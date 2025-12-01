American Power Systems dévoile une solution d'alternateur double à haut rendement pour le Nissan Patrol

Obtenez plus de puissance embarquée avec des modifications minimes de la configuration sous le capot de l'équipement d'origine.

DAVENPORT, Iowa, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lorsqu'il s'agit d'équiper des véhicules pour la sécurité, la défense ou des applications commerciales exigeantes, le Nissan Patrol s'impose comme une plateforme fiable. Mais lorsque ces véhicules sont dotés d'un blindage supplémentaire et d'équipements spécialisés, leurs besoins en énergie électrique dépassent souvent ce que les alternateurs OEM standard peuvent fournir. C'est là qu'intervient le nouveau kit de support d'alternateur double pour le Nissan Patrol de la société américaine American Power Systems, Inc. (APS) : C'est une solution qui change la donne pour les opérateurs qui ont besoin d'une alimentation fiable et à haut rendement sur le terrain.

Le nouveau kit de support d'alternateur double permet aux utilisateurs d'ajouter de la puissance supplémentaire aux véhicules Nissan Patrol Y62 2017-24 équipés d'un moteur V8 essence (gaz) de 5,6 L avec des modifications minimes de la configuration sous le capot de l'équipement d'origine. Plus précisément, les utilisateurs finaux peuvent ajouter les alternateurs à haut rendement 12V, 24V ou 48V d'APS pour des configurations de systèmes d'alimentation par alternateur secondaire 12-12, 12-24, ou 12-48.

Plus de puissance pour rester en sécurité et connecté sur le terrain

"Lorsque le Nissan Patrol est équipé pour des missions de sécurité ou de défense, la demande d'une alimentation électrique fiable augmente considérablement en raison du blindage supplémentaire et de l'équipement spécialisé", a déclaré Amy Lank, présidente-directrice générale d'APS. "Notre kit de support d'alternateur double permet aux opérateurs de disposer de la puissance supplémentaire nécessaire pour faire fonctionner les systèmes avancés, tels que les brouilleurs anti-IED, les communications, l'équipement satellite et les unités de refroidissement, afin que le véhicule reste pleinement opérationnel et que le personnel reste en sécurité et connecté dans n'importe quel environnement".

APS a lancé sa ligne de produits Nissan Patrol en 2021 avec des alternateurs HPI de 255 et 360 ampères pour les moteurs à essence de 5,6 litres. APS a ajouté des alternateurs à haut rendement de 290 et 390 ampères Ultra Performance at Idle (UPI) au printemps 2025. Ils proposent également un kit de contrôle du ralenti accéléré pour le Nissan Patrol.

Testé pour résister aux environnements les plus difficiles afin de fournir une alimentation stable et fiable

Pour s'assurer que les produits APS atteignent son seuil de qualité et de performance supérieures, tous les nouveaux produits sont soumis à un processus d'ingénierie rigoureux et à des tests de durabilité selon les normes de l'industrie. Avec plus de 2 000 véhicules actuellement sur le terrain et 18 000 kilomètres de tests effectués au Nevada Automotive Test Center, nos alternateurs à haut rendement résistent aux environnements les plus difficiles pour fournir une puissance stable et fiable.

"Ce n'est pas pour rien que l'APS jouit d'une confiance mondiale", a déclaré M. Lank. "Nous sommes réputés dans le monde entier pour notre qualité, notre innovation et notre expertise. Lorsque nos produits arrivent sur le marché, nous avons confiance en leurs performances grâce à la méticulosité dont nous faisons preuve en coulisses lors de leur développement".

Les produits APS ont été utilisés sur plus de 10 000 véhicules sur plusieurs continents, dont l'Europe, l'Australie, l'Afrique, l'Asie et les Amériques.

Visitez le site d'American Power Systems, Inc. pour plus d'informations : https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket.

À propos d'American Power Systems, Inc.

Fondée en 2006, American Power Systems, Inc. a été créée pour répondre à un besoin croissant d'alternatives de haute puissance pour une large gamme de véhicules et d'environnements. S'étant rapidement forgé une réputation mondiale de qualité, d'innovation et d'expertise, APS est devenu le partenaire de confiance d'un grand nombre d'agences gouvernementales et d'entreprises du monde entier, y compris des clients tels que le Département d'État américain, le Département de la défense américain, le SOCOM (Commandement des opérations spéciales américaines) et le Ministère de la défense australien.

L'entreprise basée à Davenport, dans l'Iowa, est spécialisée dans l'innovation et la fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de distribution d'énergie pour les véhicules blindés, de sécurité, les véhicules commerciaux, les véhicules marins et les véhicules spécialisés tels que les véhicules de plaisance et les autocars de luxe. dispose d'un personnel cumulant près de 300 années d'expérience dans les différents domaines d'expertise qu'elle gère.

En mars 2020, APS a reçu le prix Small Business Exporter of the Year , décerné par le bureau de la région VII de l'administration américaine des petites entreprises (SBA). APS a également reçu le prix Battelle's Small Business Supplier of the Year (Fournisseur de l'année pour les petites entreprises). Avec une base de clients en pleine expansion et un succès primé, APS continue de se développer et d'offrir à ses partenaires commerciaux des produits fiables, sûrs et durables ainsi qu'une assistance pratique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg