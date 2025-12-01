American Power Systems stellt leistungsstarke Doppelgeneratorlösung für Nissan Patrol vor

Mehr Leistung an Bord mit minimalen Änderungen an der OE-Konfiguration unter der Motorhaube

DAVENPORT, Iowa, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Wenn es darum geht, Fahrzeuge für Sicherheit, Verteidigung oder anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen auszustatten, zeichnet sich der Nissan Patrol als zuverlässige Plattform aus. Da diese Fahrzeuge jedoch mit zusätzlicher Panzerung und Spezialausrüstungen aufgerüstet werden, übersteigt ihr Strombedarf oft die Möglichkeiten von Standard-OEM-Generatoren. Hier setzt das neue Doppel-Lichtmaschinenhalterungs-Kit für den Nissan Patrol des US-Unternehmens American Power Systems, Inc. (APS) zum Einsatz kommt: Es ist eine bahnbrechende Lösung für Bediener, die eine zuverlässige, leistungsstarke Stromversorgung im Feld benötigen.

Mit dem neuen Doppel-Lichtmaschinenhalter-Kit können Benutzer zusätzliche Leistung zu 2017-24 Nissan Patrol Y62 Fahrzeuge mit einem 5.6L V8 Benzin (Gas) Motor mit minimalen Änderungen an der OE unter der Motorhaube Konfiguration hinzufügen. Insbesondere können Endverbraucher APS' 12-V-, 24-V- oder 48-V-Hochleistungsgeneratoren für 12-12-, 12-24- oder 12-48-Sekundärgenerator-Systemkonfigurationen hinzufügen.

Mehr Leistung, um im Einsatz sicher und vernetzt zu bleiben

"Wenn der Nissan Patrol für Sicherheits- oder Verteidigungseinsätze ausgerüstet wird, steigt der Bedarf an zuverlässiger elektrischer Energie aufgrund der zusätzlichen Panzerung und der Spezialausrüstung drastisch an", so Amy Lank, President & CEO von APS. "Unser Doppelgenerator-Konsolensatz bietet den Betreibern die zusätzliche Leistung, die sie für den Betrieb moderner Systeme wie Anti-IED-Störsender, Kommunikations- und Satellitenausrüstung sowie Kühleinheiten benötigen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug voll einsatzfähig bleibt und das Personal in jeder Umgebung sicher und verbunden bleibt.

APS hat seine Nissan Patrol-Produktlinie im Jahr 2021 mit 255- und 360-Ampere-HPI-Generatoren für die 5,6-Liter-Benzinmotoren eingeführt. APS fügte im Frühjahr 2025 Hochleistungsgeneratoren mit 290 und 390 Ampere hinzu: Ultra Performance at Idle (UPI) . Sie bieten auch ein High-Idle-Controller-Kit für den Nissan Patrol an.

Getestet, um den rauesten Umgebungen standzuhalten und stabile, zuverlässige Leistung zu liefern

Um sicherzustellen, dass die Produkte von APS den hohen Qualitäts- und Leistungsansprüchen gerecht werden, werden alle neuen Produkte unter einem strengen Entwicklungsprozess unterzogen und unter nach Industriestandards auf ihre Haltbarkeit getestet. Mit mehr als 2.000 Fahrzeugen im Feld und 18.000 Testkilometern im Nevada Automotive Test Center halten unsere Hochleistungsgeneratoren auch den härtesten Bedingungen stand und liefern stabile, zuverlässige Energie.

"Es gibt einen Grund, warum die APS weltweites Vertrauen genießt", sagte Lank. "Wir haben einen weltweiten Ruf für Qualität, Innovation und Fachwissen. Wenn unsere Produkte auf den Markt kommen, können wir uns auf ihre Leistung verlassen , weil wir bei ihrer Entwicklung hinter den Kulissen sehr sorgfältig vorgehen."

Die Produkte von APS wurden in mehr als 10.000 Fahrzeugen auf mehreren Kontinenten eingesetzt, darunter Europa, Australien, Afrika, Asien und Amerika.

Besuchen Sie American Power Systems, Inc. für weitere Informationen: https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket.

Informationen zu American Power Systems, Inc.

American Power Systems, Inc. wurde 2006 gegründet, um den wachsenden Bedarf an leistungsstarken Alternativen für eine Vielzahl von Fahrzeugen und Umgebungen zu decken. APS erwarb sich schnell einen weltweiten Ruf für Qualität, Innovation und Fachwissen und wurde zum vertrauenswürdigen Partner einer Vielzahl von Regierungsbehörden und Unternehmen rund um den Globus, darunter Kunden wie das US-Außenministerium, das US-Verteidigungsministerium, das US SOCOM (US Special Operations Command) und das australische Verteidigungsministerium.

Das in Davenport, Iowa, ansässige Unternehmen hat sich auf die Innovation und kundenspezifische Herstellung von Energieumwandlungs- und -verteilungssystemen für gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsfahrzeuge, kommerzielle Fahrzeuge, Marinefahrzeuge und speziell angefertigte Spezialfahrzeuge wie Wohnmobile und Luxus-Reisebusse spezialisiert. Die Mitarbeiter von verfügen zusammen über fast 300 Jahre Erfahrung in den verschiedenen Fachgebieten, in denen sie tätig sind.

Im März 2020 wurde APS als Small Business Exporter of the Year von der U.S. Small Business Administration (SBA) Region VII ausgezeichnet. APS wurde außerdem als Battelle's Small Business Supplier of the Year ausgezeichnet. Mit einem wachsenden Kundenstamm und einem preisgekrönten Erfolg expandiert APS weiter und bietet seinen Geschäftspartnern zuverlässige, zuverlässige und langlebige Produkte und praktische Unterstützung.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg