American Power Systems perkenalkan solusi alternator ganda output tinggi untuk Nissan Patrol

Dapatkan daya onboard lebih besar dengan perubahan minimal pada konfigurasi di bawah kap mesin OE

DAVENPORT, Iowa, 1 Des. 2025 /PRNewswire/ - Nissan Patrol adalah platform yang andal dalam hal melengkapi kendaraan untuk tujuan keamanan, pertahanan, atau penggunaan komersial yang menuntut. Tetapi karena kendaraan ini ditingkatkan dengan penambahan pelindung dan peralatan khusus, kebutuhan daya listriknya sering melebihi yang disediakan oleh alternator OEM standar. Karena itu, kit braket alternator ganda yang baru untuk Nissan Patrol dari American Power Systems, Inc. asal Amerika Serikat (APS) diperlukan: solusi ini sangat berdampak bagi operator yang memerlukan daya output tinggi dan dapat diandalkan di lapangan.

Kit braket alternator ganda baru ini memungkinkan pengguna menambah daya pada kendaraan Nissan Patrol Y62 2017-2024 mesin bensin V8 5.6L dengan sedikit merubah konfigurasi di bawah kap OE. Khususnya, pengguna akhir dapat menambahkan alternator output tinggi APS sebesar 12 volt, 24 volt, atau 48 volt untuk konfigurasi sistem daya alternator sekunder 12-12, 12-24, atau 12-48.

Daya lebih tinggi agar tetap aman & terhubung di lapangan

"Ketika melengkapi Nissan Patrol untuk misi keamanan atau pertahanan, permintaan daya listrik yang andal meningkat luar biasa karena penambahan lapis baja dan peralatan khusus," kata Amy Lank, Presiden & CEO APS. "Kit braket alternator ganda mendukung operator dengan daya ekstra yang diperlukan untuk menjalankan sistem canggih - misalnya jammer anti-IED, komunikasi, perlengkapan satelit, dan unit pendingin - untuk memastikan kendaraan tetap beroperasi penuh, personel tetap aman dan terhubung di semua lingkungan."

APS meluncurkan lini produk Nissan Patrol pada tahun 2021 dengan alternator HPI 255- dan 360-amp untuk mesin bensin 5.6L. APS menambahkan alternator output tinggi Ultra Performance at Idle (UPI) sebesar 290- dan 390-amp pada musim semi 2025. APS juga menawarkan kit pengontrol idle tinggi untuk Nissan Patrol.

Diuji agar bertahan di lingkungan paling keras untuk menghasilkan daya yang stabil dan dapat diandalkan

Untuk memastikan produk APS memenuhi ambang batas kualitas dan kinerja yang unggul, semua produk baru menjalani proses rekayasa dan pengujian yang sangat ketat dengan standar industri untuk memastikan daya tahan. Dengan lebih dari 2.000 kendaraan yang saat ini berada di lapangan dan 18.000 mil pengujian yang dicatat di Nevada Automotive Test Center, alternator output tinggi dari kami tahan terhadap lingkungan paling keras sekalipun untuk menghasilkan daya yang stabil dan dapat diandalkan.

"Mengapa APS dipercaya di seluruh dunia?" kata Lank. "Karena kualitas, inovasi, dan keahlian kami dikenal di seluruh dunia. Kami yakin pada produk kami ketika memasuki pasar karena kami sangat teliti selama mengembangkannya."

Produk APS telah digunakan di lebih dari 10.000 kendaraan di berbagai benua, termasuk Eropa, Australia, Afrika, Asia, dan Amerika.

Kunjungi American Power Systems, Inc. untuk informasi lebih lanjut: https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket.

Tentang American Power Systems, Inc.

Didirikan pada tahun 2006, American Power Systems, Inc. didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terhadap alternatif daya tinggi bagi berbagai macam kendaraan dan lingkungan. APS cepat dikenal di seluruh dunia karena kualitas, inovasi, dan keahliannya, serta menjadi mitra tepercaya untuk berbagai lembaga pemerintah maupun perusahaan di seluruh dunia, termasuk Departemen Luar Negeri AS, Departemen Pertahanan AS, SOCOM (Komando Operasi Khusus AS), dan Kementerian Pertahanan Australia.

Spesialisasi perusahaan asal Davenport, Iowa, ini adalah inovasi dan pembuatan sistem konversi serta distribusi daya listrik khusus untuk kendaraan lapis baja, kendaraan keamanan, kendaraan komersial, kendaraan kelautan , dan kendaraan khusus seperti RV dan bus mewah oleh staf yang berpengalaman selama hampir 300 tahun di berbagai bidang keahlian.

Pada bulan Maret 2020, APS mendapatkan penghargaan sebagai Small Business Exporter of the Year oleh kantor Small Business Administration (SBA) A.S. Wilayah VII. APS juga telah meraih penghargaan sebagai Battelle's Small Business Supplier of the Year. Dengan basis klien yang terus bertambah dan kesuksesan yang meraih penghargaan, APS terus berkembang dan menawarkan produk yang tepercaya, dapat diandalkan, tahan lama, dan dukungan langsung bagi mitra bisnisnya.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg

