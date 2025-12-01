American Power Systems、Nissan Patrol向け高出力デュアル・オルタネーター・ソリューションを発表

American Power Systems, Inc.

02 12月, 2025, 00:30 JST

純正エンジン・ルーム構成への最小限の変更で車載電力を増強

アイオワ州ダベンポート, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- セキュリティ、防衛、または過酷な商業用途向けの車両装備において、Nissan Patrolは信頼性の高いプラットフォームとして際立っています。しかし、これらの車両に追加装甲や特殊装備が搭載されるにつれ、その電力需要は標準OEMオルタネーターの供給能力を超えることが多くなります。そこで、米国American Power Systems, Inc.（APS）製のNissan Patrol向け新型デュアル・オルタネーター・ブラケット・キットが登場します。これは、現場で信頼性の高い高出力電源を必要とするオペレーターにとって、画期的なソリューションです。

新型デュアル・オルタネーター・ブラケット・キットにより、ユーザーは2017～24年式Nissan Patrol Y62（5.6L V8ガソリン・エンジン搭載車）に対し、純正ボンネット下構成への最小限の変更で追加出力を実現できます。具体的には、エンド・ユーザーはAPSの12V、24V、または48V高出力オルタネーターを追加し、12-12、12-24、または12-48のセカンダリー・オルタネーター電源システム構成を実現できます。

フィールドで安全とコネクティッドに過ごすためのさらなるパワー

「Nissan Patrolを警備/防衛任務用に装備する際、装甲強化や特殊装備の追加により、信頼性の高い電力への需要が劇的に増加します」とAPS社長兼CEOのAmy Lankは述べています。「私たちのデュアル・オルタネーター・ブラケット・キットは、対IEDジャマー、通信機器、衛星通信装置、冷却ユニットといった高度なシステムを稼働させるために必要な追加電力をオペレーターに提供します。これにより、車両はあらゆる環境下で完全な稼働状態を維持し、乗員は安全を確保しつつ通信を維持できます。」

APSは2021年、5.6Lガソリン・エンジン向け255アンペアおよび360アンペアのHPIオルタネーターでNissan Patrol製品ラインを開始しました。2025年春には290アンペアおよび390アンペアのUltra Performance at Idle（UPI）高出力オルタネーターをラインアップに追加しました。またNissan Patrol向け高アイドリング・コントローラー・キットも提供しています。 

過酷な環境下でも安定した信頼性の高い電力を供給するためにテスト済み

自社の定める優れた品質と性能基準を満たすよう、APSのすべての新製品は耐久性に関する業界基準に基づく厳格なエンジニアリング・プロセスとテストを経ています。現在2,000台以上の車両が実稼働中で、Nevada Automotive Test Centerでは18,000マイルのテスト走行を記録しました。私たちの高出力オルタネーターは過酷な環境下でも安定した信頼性の高い電力を供給します。 

「APSが世界的に信頼されるのには理由があります」とLankは述べています。「私たちは品質、革新性、専門知識において世界的な評価を得ています。製品が市場に出る際、その性能に確信を持つことができるのは、開発段階で入念な取り組みを行っているからです。」

APS製品はヨーロッパ、オーストラリア、アフリカ、アジア、アメリカ大陸を含む複数の大陸で10,000台以上の車両に採用されています。

詳細については、American Power Systems, Inc.のウェブサイト（https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket）をご覧ください。

American Power Systems, Inc.について

2006年に設立されたAmerican Power Systems, Incは、多様な車両や環境における高出力代替電源の需要増大に応えるべく設立されました。品質、革新性、専門技術で世界的に評価を急速に高めたAPSは、US Department of State、US Dept. of Defense、US SOCOM（US Special Operations Command）、Australian Ministry of Defenceなど、世界中の政府機関や企業の信頼されるパートナーとなりました。

アイオワ州ダベンポートに本社を置く同社は、装甲車両、警備車両商用車両船舶、RVや高級モーター・コーチなどの特殊用途車両向けに、電力変換/分配システムの革新とカスタム設計を専門としています。各分野で合計300年近い経験を持つスタッフが携わっています。

2020年3月、APSはU.S. Small Business Administration（SBA）第7地区事務所より「年間最優秀中小輸出業者（Small Business Exporter of the Year）」に選出されました。またAPSは、Battelleの「年間最優秀中小サプライヤー（Small Business Supplier of the Year）」にも選ばれています。拡大する顧客基盤と受賞歴のある実績を背景に、APSは事業拡大を続け、信頼性/耐久性に優れた製品と実践的なサポートをビジネス・パートナーに提供し続けています。

