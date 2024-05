Casio تحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لإصدار الساعة المستوحاة من طراز "Sky and Sea" الجديد

طوكيو, 21 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co Ltd اليوم عن إصدار خمسة موديلات جديدة من طراز "Sky and Sea" والذي يشمل خمسة من علاماتها التجارية للساعات هي: Casiotron ، G-SHOCK ، EDIFICE ، PRO TREK و BABY-G، احتفالًا بالذكرى الخمسين لإصدار ساعات Casio. يتميز التصميم بألوان مميزة من الأزرق والذهبي في شكل مستوحىً من الضوء المبهر الذي يضيء السماء والبحر.

From left: BGA-S290SS, GMW-B5000SS, TRN-50SS, PRW-61SS, and ECB-2000SS CASIO

دخلت Casio مجال صناعة الساعات في عام 1974 بإصدار Casiotron QW02. باعتبارها أول ساعة رقمية في العالم مُزودة بوظيفة التقويم التلقائي، فقد تم تصميم Casiotron وفقًأ لمفهوم ساعة اليد الآلية بالكامل، فهي لا تعرض الساعات والدقائق والثواني فحسب، بل تعرض أيضًا التوقيت الصحيح للشهر والتاريخ واليوم. بناءً على هذه البداية المذهلة، واصلت Casio تقديم وظائف متطورة مستوحاة من شغفها بسهولة الاستخدام مع ميزات تشمل استقبال موجات الراديو في الوقت القياسي، واتصال Mobile Link، والشحن بالطاقة الشمسية، مع تطوير علامات تجارية مميّزة للوقت تُكمل أنماط الحياة المتنوعة.

تحتفل الساعات الجديدة المستوحاة من مفهوم "Sky and Sea" والتي تمثل خمس علامات تجارية من إصدارات Casio بمرور 50 عامًا على إصدار ساعات Casio. تستند كل ساعة من الساعات الجديدة إلى تصميم شائع من إحدى العلامات التجارية الرائدة في Casio، وتشترك جميعها في خطوط أساسية مشتركة مع ألوان زرقاء وذهبية مستوحاة من مشاهد السماء والبحر المغمورة بالضوء المتوهج. هذه هي المجموعة الأولى التي تضم ساعات من خمس علامات تجارية مختلفة من Casio بتصميم مشترك.

يعكس موضوع التصميم "Sky and Sea" طبيعة السماء والبحر المتغيرة باستمرار والمنتشرة في كل مكان للتعبير عن التزام Casio بالابتكار المستمر المبني على المفهوم الأصلي للشركة والمتمثل في ابتكار ساعة يد أوتوماتيكية بالكامل.

تتضمن جميع الساعات الخمس ميزات تصميم صديقة للبيئة، من بينها نظام الشحن Tough Solar، الذي يحوّل ضوء الشمس والضوء الفلورسنت إلى طاقة لتشغيل جميع وظائف الساعة، والتغليف المميز المصنوع من مواد معاد تدويرها.