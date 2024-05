Casio célèbre le 50e anniversaire de la montre en s'inspirant d'un nouveau concept « Ciel et mer »

TOKYO, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de cinq nouveaux modèles « Ciel et mer » représentant cinq de ses marques de montres, Casiotron, G-SHOCK, EDIFICE, PRO TREK et BABY-G, afin de commémorer le 50e anniversaire des montres Casio. Le thème du design met en avant les couleurs bleu et or pour évoquer la lumière éblouissante qui illumine le ciel et la mer.

From left: BGA-S290SS, GMW-B5000SS, TRN-50SS, PRW-61SS, and ECB-2000SS CASIO

Casio est entré dans le monde de l'horlogerie en 1974 avec la sortie de la Casiotron QW02. Première montre numérique au monde dotée d'une fonction de calendrier automatique, la Casiotron a été conçue sur le concept d'une montre-bracelet entièrement automatique, qui affiche non seulement les heures, les minutes et les secondes, mais aussi le mois, la date et le jour de la semaine. Forte de ces débuts impressionnants, Casio a continué à proposer des fonctionnalités avancées inspirées par une passion pour la facilité d'utilisation, avec des caractéristiques telles que la réception des ondes radio à l'heure normale, la connectivité Mobile Link et le chargement solaire, tout en développant des marques de montres distinctives qui s'adaptent à divers styles de vie.

Les nouveaux modèles de cinq marques de montres Casio inspirés par le concept « Ciel et mer » commémorent les 50 ans des montres Casio. Chacune des nouvelles montres est basée sur un design populaire de l'une des principales marques Casio, et elles partagent toutes un thème de design commun avec des couleurs bleues et or évoquant des scènes de ciel et de mer baignées d'une lumière éclatante. Il s'agit de la première gamme à présenter des montres de cinq marques Casio différentes avec un thème commun.

Le thème « Ciel et mer » évoque la nature omniprésente mais toujours changeante du ciel et de la mer pour exprimer l'engagement de Casio en faveur d'une innovation constante, fondée sur le concept original de l'entreprise, qui consistait à créer une montre-bracelet entièrement automatique.

Les cinq montres intègrent des caractéristiques de conception respectueuses de l'environnement, notamment le système de charge Tough Solar, qui convertit la lumière du soleil et la lumière fluorescente en énergie pour alimenter toutes les fonctions de la montre, ainsi qu'un emballage spécial fabriqué à partir de matériaux recyclés.