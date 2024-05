Casio feiert 50-jähriges Uhrenjubiläum mit neuem „Sky and Sea"-Konzept

TOKYO, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung von fünf neuen „Sky and Sea"-Modellen bekannt, um das 50-jährige Jubiläum der Casio-Uhren zu feiern. Die Serie umfasst fünf Uhrenmarken – Casiotron, G-SHOCK, EDIFICE, PRO TREK und BABY-G. Das Designthema setzt Akzente in den Farben Blau und Gold, die an schillerndes Licht erinnern, das Himmel und Meer beleuchten.

From left: BGA-S290SS, GMW-B5000SS, TRN-50SS, PRW-61SS, and ECB-2000SS CASIO

Casio stieg 1974 mit der Veröffentlichung der Casiotron QW02 in das Uhrengeschäft ein. Als erste Digitaluhr der Welt mit automatischer Kalenderfunktion basiert die Casiotron auf dem Konzept einer vollautomatischen Armbanduhr, die nicht nur Stunden, Minuten und Sekunden anzeigt, sondern auch den richtigen Monat, das Datum und den Wochentag. Aufbauend auf diesem beeindruckenden Start hat Casio fortlaufend fortschrittliche Funktionen entwickelt, die von einer Leidenschaft für Benutzerfreundlichkeit inspiriert sind, wie z. B. Standardzeit-Funkwellenempfang, Mobile-Link-Konnektivität und Solaraufladung, während gleichzeitig unverwechselbare Uhrenmarken entwickelt wurden, die zu verschiedenen Lebensstilen passen.

Die neuen Uhren der fünf Casio-Uhrenmarken, die vom Konzept „Sky and Sea" inspiriert sind, feiern 50 Jahre Casio-Uhren. Jede der neuen Uhren basiert auf einem beliebten Design einer der führenden Casio-Marken, und alle haben ein gemeinsames Designthema mit blauen und goldenen Akzentfarben, die an Szenen von Sky and Sea erinnern, die in glühendes Licht getaucht sind. Dies ist die erste Reihe, die Uhren von fünf verschiedenen Casio-Marken mit einem gemeinsamen Thema umfasst.

Das Designthema „Sky and Sea" erinnert an die allgegenwärtige und sich ständig verändernde Natur des Himmels und des Meeres und drückt das Engagement von Casio für ständige Innovation aus, das auf dem ursprünglichen Konzept des Unternehmens zur Entwicklung einer vollautomatischen Armbanduhr beruht.

Alle fünf Uhren verfügen über umweltbewusste Designmerkmale, darunter das Tough Solar Ladesystem, das Sonnenlicht und fluoreszierendes Licht in Energie für alle Uhrenfunktionen umwandelt, sowie eine spezielle Verpackung aus recycelten Materialien.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2415765/CASIO_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415766/CASIO.jpg