Společnost CATL představuje baterii Shenxing PLUS, která umožňuje dojezd 1000 km a superrychlé nabíjení 4C

Baterie Shenxing PLUS poskytuje uživatelům zážitek z jízdy na velmi dlouhou vzdálenost, která přesahuje 1000 km, což znamená cestu z Pekingu do Nan-ťingu bez nutnosti dobíjení po cestě. Díky tomu mohou vozidla poháněná novými energiemi být vhodná nejen pro dojíždění do práce v městských oblastech, ale také pro cestování na dlouhé vzdálenosti mezi různými provinciemi.

Dojezd 1000 km čistě na elektřinu je výsledkem neustálého technologického pokroku. Katoda Shenxing PLUS je vyrobena technologií granulární gradace, která umisťuje každou nanometrovou částici do optimální polohy, aby bylo dosaženo mimořádně vysoké kompaktní hustoty. Do anody se přidává patentovaný 3D materiál ve tvaru včelí plástve, který zvyšuje hustotu energie a zároveň účinně reguluje objemovou roztažnost během nabíjecích a vybíjecích cyklů. Jednodílné pouzdro, které v oboru nemá obdobu, optimalizuje využití vnitřního prostoru a umožňuje článkům Shenxing PLUS dosáhnout nebývalé hustoty energie.

Na systémové úrovni má bateriový blok Shenxing PLUS topologickou strukturu optimalizovanou na základě bezmodulové technologie CTP 3.0, která zvyšuje účinnost balení o sedm procent. Díky průlomové technologii materiálu a struktury překonává hustota energie bateriového systému Shenxing poprvé hranici 200 Wh/kg a dosahuje 205 Wh/kg, čímž umožňuje dojezd přes 1000 km.

Díky rychlejšímu nabíjení lze ujet 600 km po 10 minutách nabíjení

Kromě dlouhého dojezdu se Shenxing PLUS může pochlubit i rychlým nabíjením. Umožňuje ujet 600 km po pouhých 10 minutách nabíjení, čímž výrazně překonává běžné baterie dostupné na trhu a dosahuje skutečně superrychlého nabíjení jednoho km za sekundu.

Pro dosažení skokového zvýšení rychlosti nabíjení využívá baterie Shenxing PLUS technologie, jako je rychlý lithium-iontový vodivý povlak, přidání přechodových kovových prvků a nové nanometrové zapouzdření, které zajišťuje plynulejší a účinnější přenos energie mezi katodou a anodou. Společnost CATL rozšířila nadproudovou plochu a kapacitu svorek v bateriovém systému, aby bylo možné při nabíjení vysokým proudem rychle odvádět teplo. Co se týče základních algoritmů BMS, dokáže nově vyvinutý model polarizace s umělou inteligencí společnosti CATL předvídat a řídit nabíjecí proud v reálném čase, což umožňuje rychlejší a inteligentnější doplňování energie.

Superrychlé nabíjení baterií, síť a služby vytvářejí uzavřený ekosystém

Kromě výjimečných nových baterií zahájila společnost CATL také výstavbu superrychlé nabíjecí sítě pro vozy Shenxing, aby vybudovala největší platformu pro superrychlé nabíjení v Číně. Společnost CATL spolupracuje s předními partnery v oboru, jako jsou Star Charge, YKC a Shudao New Energy, na poskytování co nejpohodlnější a cenově nejvýhodnější mobility pro další majitele vozů poháněných superrychlými nabíjecími bateriemi Shenxing.

Společnost CATL dále plánuje spustit první klub majitelů superrychlých nabíjecích vozidel v odvětví, který bude fungovat ve více než 600 servisních místech pokrývajících 271 městských prefektur v 31 správních oblastech na úrovni provincií. Majitelům vozů Shenxing bude poskytovat silniční záchranné služby, kontrolu a údržbu baterií i další služby.

Na své cestě za neustálým posouváním hranic vědy a maximální snahou o vylepšování života lidí zahajuje společnost CATL éru superrychlého nabíjení pro vozidla poháněná novými energiemi s uzavřeným ekosystémem superrychlého nabíjení díky integraci superrychlé nabíjecí baterie, sítě, platformy a služeb.

