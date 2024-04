CATL wprowadza do sprzedaży Shenxing PLUS, akumulator gwarantujący 1000-kilometrowy zasięg i superszybkie ładowanie 4C

Akumulator Shenxing PLUS zapewnia niezwykle daleki zasięg jazdy powyżej 1000 kilometrów, co przekłada się na podróż z Pekinu do Nanjing bez konieczności ładowania po drodze. Pozwala to użytkownikom nowoczesnych pojazdów energetycznych nie tylko zaspokajać potrzeby związane z dojazdami do pracy w obszarach miejskich, ale także realizować dalekie podróże między regionami.

Uzyskanie 1000-kilometrowego zasięgu przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną jest możliwe dzięki nieustannym odkryciom technologicznym. Katoda Shenxing PLUS została wykonana przy użyciu technologii gradacji granulatu, która umieszcza każdą nanometrową cząsteczkę w optymalnej pozycji, aby osiągnąć ultrawysoką gęstość zwarcia. Opatentowany autorski materiał 3D w kształcie plastra miodu jest dodawany do anody, zwiększając gęstość energii, jednocześnie skutecznie kontrolując rozszerzanie się objętości podczas cykli ładowania i rozładowywania. Stanowiąca nowość w branży jednoczęściowa obudowa optymalizuje wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej, umożliwiając ogniwom Shenxing PLUS osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu gęstości energii.

Na poziomie całego układu akumulator Shenxing PLUS charakteryzuje się topologiczną strukturą zoptymalizowaną w oparciu o bezmodułową technologię CTP 3.0, zwiększającą wydajność procesu magazynowania o 7%. Dzięki przełomowym materiałom i strukturze gęstość energii systemu akumulatorów Shenxing po raz pierwszy przekroczyła próg 200 Wh/kg, osiągając 205 Wh/kg, dzięki czemu zasięg ponad 1000 kilometrów stał się rzeczywistością.

Funkcja szybszego zasilania gwarantuje zasięg 600 km na 10-minutowym ładowaniu

Niezależnie od tego, że model ten oferuje znaczny zasięg, Shenxing PLUS cechuje się również szybkim ładowaniem. Urządzenie może zagwarantować zasięg 600 km w zaledwie 10 minut ładowania, znacznie przewyższając zwykłe akumulatory dostępne na rynku i osiągając prawdziwą superszybką prędkość zasilania wynoszącą jeden kilometr na sekundę.

Technologia Shenxing PLUS pozwala osiągnąć skokową poprawę szybkości ładowania poprzez zastosowanie m.in. szybkiej litowo-jonowej powłoki przewodzącej, dodanie elementów z metali przejściowych oraz nowej nanometrowej hermetyzacji, zapewniając płynniejszą i efektywniejszą transmisję energii pomiędzy materiałami katody i anody. Firma CATL rozszerzyła obszar nadprądowy i pojemność zacisków w systemie akumulatorów, aby umożliwić szybkie odprowadzanie ciepła podczas ładowania prądem o wysokim natężeniu. Jeśli chodzi o podstawowe algorytmy BMS, nowo opracowany model polaryzacji AI może przewidywać i kontrolować prąd ładowania w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybsze i inteligentniejsze uzupełnianie energii.

Niezwykle szybkie ładowanie akumulatorów + sieć + dostępność usług tworzą ekosystem o zamkniętej pętli

Uzupełnieniem nowych, wyjątkowych akumulatorów jest zainicjowana przez CATL budowa Superszybkiej sieci ładowania Shenxing, której celem jest stworzenie największej platformy usług wyjątkowo szybkiego zasilania w Chinach. Spółka CATL współpracuje z największymi w branży operatorami, takimi jak Star Charge, YKC i Shudao New Energy, aby zapewnić jak najwygodniejszą i najbardziej opłacalną mobilność dla kolejnych właścicieli samochodów wyposażonych w akumulatory Shenxing Superfast Charging.

CATL planuje również uruchomić pierwszy na rynku klub właścicieli superszybko ładujących się pojazdów Shenxing, obejmujący ponad 600 punktów serwisowych w 271 miastach na poziomie prefektur w 31 regionach na poziomie prowincji. Zapewni on posiadaczom pojazdów Shenxing pomoc drogową, przeglądy i konserwację akumulatorów oraz inne usługi.

Kontynuując swoją ekspansję naukową i dążąc do zapewnienia możliwie najpełniejszego komfortu życia, firma CATL wkracza w erę superszybkiego ładowania nowych pojazdów napędzanych elektrycznością, oferując zamknięty ekosystem superładowania poprzez integrację akumulatora, sieci, platformy i usług superszybkiego zasilania.

