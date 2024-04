CATL uvádza Shenxing PLUS s dojazdom 1 000 km a superrýchlym nabíjaním 4C

Batéria Shenxing PLUS poskytuje používateľom možnosť jazdy na mimoriadne dlhú vzdialenosť až nad 1 000 kilometrov, čo znamená cestu z Pekingu do Nanjingu bez potreby dobíjania na ceste. Vďaka tomu môžu vozidlá poháňané novou energiou uspokojiť nielen potreby dochádzania do práce v mestských oblastiach, ale zvládnu aj diaľkové cesty medzi provinciami.

Čisto elektrický dojazd 1 000 km je výsledkom nepretržitého technologického pokroku. Katóda Shenxing PLUS je vyrobená technológiou zrnitej gradácie, ktorá umiestňuje každú nanometrovú časticu do optimálnej polohy na dosiahnutie mimoriadne vysokej kompaktnej hustoty. Do anódy sa pridáva patentovaný 3D materiál v tvare voštinového plástu, ktorý zvyšuje hustotu energie a zároveň účinne riadi objemovú expanziu počas cyklov nabíjania a vybíjania. Jednodielne puzdro, ktoré je prvým v odvetví, optimalizuje využitie vnútorného priestoru, vďaka čomu dosahujú články Shenxing PLUS bezprecedentnú úroveň hustoty energie.

Na systémovej úrovni má batéria Shenxing PLUS topologickú štruktúru optimalizovanú na základe bezmodulovej technológie CTP 3.0, čo zvyšuje účinnosť balenia o 7 %. Prostredníctvom pokrokov v materiáloch a štruktúre prekračuje energetická hustota systému batérií Shenxing po prvýkrát hranicu 200 Wh/kg a dosahuje 205 Wh/kg, čo umožňuje dosahovať dojazd nad 1 000 kilometrov.

Rýchlejšie nabíjanie umožní dojazd 600 km pri 10-minútovom nabití

Okrem dlhého dojazdu sa Shenxing PLUS tiež rýchlo dobíja. Dojazd 600 km dokáže dosiahnuť len po 10 minútach dobíjania, čo ďaleko prevyšuje bežné batérie dostupné na trhu a predstavuje skutočnú superrýchlosť nabíjania na jeden kilometer za sekundu.

Na dosiahnutie skokového zvýšenia rýchlosti nabíjania používa Shenxing PLUS rôzne technológie vrátane rýchleho lítium-iónového vodivého povlaku, pridania prechodových kovových prvkov a nového nanometrového zapuzdrenia, ktoré zabezpečujú plynulejší a efektívnejší prenos energie medzi katódovými a anódovými materiálmi. Spoločnosť CATL rozšírila nadprúdovú plochu a schopnosť svoriek v batériovom systéme rýchlo odvádzať teplo počas nabíjania vysokým prúdom. Pokiaľ ide o algoritmy jadra BMS, novo vyvinutý model polarizácie AI od CATL dokáže predpovedať a riadiť nabíjací prúd v reálnom čase, čo umožňuje rýchlejšie a inteligentnejšie dopĺňanie energie.

Superrýchle nabíjanie batérií + sieť + služby vytvárajú ekosystém s uzavretou slučkou

Okrem výnimočných nových batérií iniciovala spoločnosť CATL aj výstavbu superrýchlej nabíjacej siete Shenxing s cieľom vybudovať najväčšiu platformu superrýchlych nabíjacích služieb v Číne. CATL spolupracuje s poprednými partnermi v odvetví, ako sú Star Charge, YKC a Shudao New Energy, s cieľom poskytnúť najpohodlnejšiu a nákladovo najúspornejšiu mobilitu pre viac majiteľov vozidiel poháňaných superrýchlymi nabíjacími batériami Shenxing.

CATL ďalej plánuje založiť prvý klub majiteľov superrýchlych nabíjacích vozidiel Shenxing, ktorý pôsobí vo viac ako 600 servisných strediskách pokrývajúcich 271 miest na úrovni prefektúry v 31 regiónoch na úrovni provincií. Majiteľom vozidiel Shenxing poskytne asistenciu na ceste, kontrolu a údržbu batérií ako aj ďalšie služby.

Na svojej ceste neustáleho posúvania vedeckých hraníc a maximálneho úsilia o lepší život otvára spoločnosť CATL éru superrýchleho nabíjania vozidiel poháňaných novou energiou s ekosystémom superrýchleho nabíjania integrovaním superrýchlej nabíjacej batérie, siete, platformy a služieb.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397482/1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397483/2________PLUS.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397484/3_____________CTO_______PLUS.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397485/4.jpg