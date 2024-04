CATL dévoile Shenxing PLUS, qui assure une autonomie de 1 000 km et une charge ultrarapide 4C

La batterie PLUS de Shenxing offre aux utilisateurs une très grande autonomie, supérieure à 1 000 kilomètres, ce qui signifie un voyage de Pékin à Nanjing sans recharge sur la route. Les véhicules à énergie nouvelle peuvent ainsi non seulement répondre aux besoins de déplacement dans les zones urbaines, mais aussi permettre des voyages interprovinciaux sur de longues distances.

L'autonomie de 1 000 km en mode électrique pur est le fruit d'avancées technologiques constantes. La cathode de Shenxing PLUS est fabriquée à l'aide d'une technologie de gradation granulaire, qui place chaque particule nanométrique dans une position optimale afin d'obtenir une densité compacte ultra-élevée. Le matériau propriétaire 3D en forme de nid d'abeille est ajouté à l'anode, ce qui augmente la densité énergétique tout en contrôlant efficacement l'expansion du volume pendant les cycles de charge et de décharge. Le boîtier monobloc, une première dans l'industrie, optimise l'utilisation de l'espace interne, ce qui permet aux cellules Shenxing PLUS d'atteindre un niveau de densité énergétique sans précédent.

Au niveau du système, le bloc-batterie PLUS de Shenxing possède une structure topologique optimisée grâce à la technologie CTP 3.0 sans module, ce qui améliore l'efficacité du conditionnement de 7 %. Grâce à des avancées en matière de matériaux et de structure, la densité énergétique du système de batterie Shenxing dépasse pour la première fois le seuil de 200 Wh/kg, atteignant 205 Wh/kg, ce qui fait de l'autonomie de plus de 1 000 kilomètres une réalité.

Une charge plus rapide, permet de parcourir 600 km en 10 minutes de charge

En plus d'offrir une grande autonomie, la batterie Shenxing PLUS se charge rapidement. Elle peut offrir une autonomie de 600 km en seulement 10 minutes de charge, surpassant de loin les batteries habituelles disponibles sur le marché et réalisant une véritable vitesse de charge ultrarapide d'un kilomètre par seconde.

Pour atteindre cette vitesse de charge, Shenxing PLUS applique des technologies telles que le revêtement conducteur lithium-ion rapide, l'ajout d'éléments métalliques de transition et une nouvelle encapsulation nanométrique, ce qui permet une transmission d'énergie plus fluide et plus efficace entre les matériaux de la cathode et de l'anode. CATL a élargi la zone de surintensité et augmenté la capacité des bornes dans le système de batterie afin de dissiper rapidement la chaleur lors de la charge à haute intensité. En ce qui concerne les algorithmes de base du BMS, le nouveau modèle de polarisation par IA de CATL peut prédire et contrôler le courant de charge en temps réel, ce qui permet un réapprovisionnement en énergie plus rapide et plus intelligent.

Batteries de recharge ultrarapide + réseau + services créent un écosystème en boucle fermée

Outre de nouvelles batteries exceptionnelles, CATL a également lancé la construction du réseau de recharge ultrarapide de Shenxing afin de mettre en place la plus grande plateforme de services de recharge ultrarapide en Chine. CATL collabore avec des partenaires de premier plan tels que Star Charge, YKC et Shudao New Energy afin d'offrir l'expérience de mobilité la plus pratique et la plus rentable à un plus grand nombre de propriétaires de voitures alimentées par des batteries Shenxing à charge ultrarapide.

CATL prévoit en outre de lancer le premier club de propriétaires de véhicules à charge ultrarapide Shenxing, qui fonctionnera dans plus de 600 points de service couvrant 271 villes de niveau préfectoral dans 31 régions de niveau provincial. Ce club offrira aux propriétaires de véhicules Shenxing des services d'assistance routière, d'inspection et d'entretien des batteries, ainsi que d'autres services.

Dans sa démarche visant à repousser sans cesse les frontières de la science et à améliorer la qualité de vie, CATL ouvre l'ère de la recharge ultrarapide pour les véhicules à énergie nouvelle grâce à un écosystème de recharge ultrarapide en boucle fermée intégrant la batterie de recharge ultrarapide, le réseau, la plateforme et les services.

