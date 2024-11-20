CGTN: كيف تساهم الصين في الحد من الفقر العالمي، وتدفع عجلة الحداثة لدى الدول النامية

مدينة بكين، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يشعر السيد John Kiman، أحد خبراء منظمة أبحاث الزراعة والثروة الحيوانية في كينيا، بالحماسة إثر تطوير الصين لنوع جديد من الأرز للمساهمة من جديد في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في وطنه.

قال Kiman، المسؤول عن حقول الأرز، إن الأرز الجديد يمكن أن يحقق ما يصل إلى 7.5 طن لكل هكتار، أي أكثر من ضِعف إنتاج أصناف الأرز الكينية التقليدية. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على نوع الأرز الجديد في كينيا هذا العام وأن يجلب أملًا جديدًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لهذا البلد الأفريقي، حيث تستورد كينيا أكثر من 80% من احتياجاتها من الأرز.

في السنوات الأخيرة، ساعدت الصين البلدان الأفريقية في تحجيم الفقر ودعمت كل الأطراف لتنفيذ التبادلات التجارية والتعاون في مجال الحد من الفقر، ما حقق فوائد ملموسة للسكان المحليين.

قال الرئيس الصيني، Xi Jinping، يوم الإثنين، أثناء كلمته خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين (G20) الـ 19 في مدينة ريو دي جانيرو، في دولة البرازيل: ستظل الصين دائمًا شريكًا موثوقًا وطويل الأمد للدول النامية الصديقة، ومحركًا ومبادرًا يعمل لصالح قضية التنمية العالمية.

وأضاف: "إن زهرة واحدة... لا يمكنها جلب الربيع. وتسعى الصين إلى رؤية مائة زهرة تزهر بالكامل، وستسير جنبًا إلى جنب مع الدول النامية الصديقة نحو التحديث".

المساعدة للحد من الفقر العالمي

حتى الآن، استطاعت الصين انتشال ما يقرب من 800 مليون شخص من الفقر المدقع، وتحقيق هدف "الحد من الفقر" ضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل الموعد المحدد.

لمعالجة مشكلة الفقر، وضعت الصين سياسات مُوجَهة مصممة خصيصًا لكل قرية، وأسرة، وفرد، وقامت على تسهيل التنمية من خلال توجيه المواهب والأموال والتقنيات بشكل مكثف إلى المناطق الأقل نموًا. كما ساعدت المناطق المحلية على تحقيق النمو من خلال تعزيز الصناعات ذات الخصائص المميزة وتحديث البنية التحتية، كلٌ حسب ظروفه الخاصة.

وصرح الرئيس Xi أيضًا: "إذا استطاعت الصين فعلها، فيمكن للدول النامية الأخرى فعلها أيضًا. هذا ما تقوله الصين للعالم في معركتها ضد الفقر".

بينما تلتزم الصين بالقضاء على الفقر داخل حدودها، فقد تعاونت مع دول أخرى لتخفيف الفقر على مستوى العالم، ما يعزز بناء مجتمع عالمي بمستقبل مشترك للبشرية.

في أفريقيا، أنشأت الصين ونفذت 47 مشروعًا للحد من الفقر وتنمية الزراعة، ودربت ما يقرب من 9,000 من الموظفين الزراعيين، وشاركت أكثر من 300 تقنية متقدمة وقابلة للتطبيق، وأفادت أكثر من 1 مليون من صغار المزارعين في إطار برنامج "الحد من الفقر والتنمية الزراعية".

تساعد الصين أيضًا الدول النامية على الدوام على تحسين بنيتها التحتية وتعزيز شبكة الاتصالات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، وافق 91.4 في المائة من المشاركين على أن الصين تمثل قوة رئيسية في تعزيز التنمية والنهضة والازدهار المشترك لدول الجنوب العالمي.

وقال الرئيس Xi في القمة إنه يجب بناء المزيد من جسور التعاون والتخلص من سياسة "فناء صغير بأسوار عالية" حتى يتحسن المزيد والمزيد من البلدان النامية وتحقق التحديث.

إجراءات الصين

من خلال ربط تنميتها الخاصة بالتنمية العالمية المشتركة بشكل وثيق، كانت الصين دائمًا مدافعًا نشطًا، ومروّجًا قويًا، ومساهمًا مستمرًا في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم.

لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، قامت الصين بترقية صندوق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب، وزيادة رأس ماله إلى 4 مليارات دولار. بلغ العدد الإجمالي لمشاريع التنمية العالمية التي أنشأتها أكثر من 1,000 مشروع، مع اكتمال أو تنفيذ أكثر من 500 مشروع منها.

دعا الرئيس Xi إلى التقدم نحو التحديث مع الدول النامية الصديقة، موضحًا الإجراءات الثمانية من الصين لتحقيق التنمية العالمية، وتشمل مجالات مثل: السعي لتحقيق تعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ودعم التنمية في أفريقيا، وتعزيز دور مجموعة العشرين في تنفيذ التعاون العملي لصالح دول الجنوب العالمي.

قال الرئيس Xi إن 20 مليار دولار من صناديق التنمية ستظل تُستخدم بشكل جيد لدعم الدول النامية وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل الحد من الفقر، والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي.

قال الرئيس Xi إن الصين قررت الانضمام إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر وأعرب عن دعمه لمجموعة العشرين في قرارهم لمواصلة عقد اجتماع التنمية الوزاري.

أعلن الرئيس Xi أيضًا عن قرار منح جميع الدول الأقل نموًا التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين إعفاءً من الرسوم الجمركية في 100% من سُبُل تحصيل التعريفات الجمركية. من الآن وحتى عام 2030، من المحتمل أن تتجاوز واردات الصين من الدول النامية الأخرى 8 تريليونات دولار.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-19/How-China-contributes-to-global-poverty-reduction-modernization-drive-1yDMC7vlDLq/p.html