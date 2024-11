CGTN: Jak Čína přispívá ke snižování chudoby ve světě a podporuje modernizaci rozvojových zemí

PEKING, 19. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- John Kimani, odborník z keňské Organizace pro výzkum zemědělství a hospodářských zvířat, je nadšený z potenciálu nového typu rýže vyšlechtěného v Číně, který může přispět k zajištění potravinové bezpečnosti a boji proti chudobě v jeho zemi.

Kimani, který spravuje rýžová pole, uvedl, že nový druh rýže může dosáhnout výnosu až 7,5 tuny z hektaru, což je více než dvojnásobek produkce tradičních keňských odrůd. Očekává se, že nová odrůda rýže bude v Keni schválena ještě letos a přinese této africké zemi, kam se více než 80 % rýže dováží, novou naději na dosažení potravinové soběstačnosti.

V posledních letech Čína podporuje africké země v boji proti chudobě a posiluje oboustrannou výměnu a spolupráci v této oblasti, což přináší místním obyvatelům konkrétní a hmatatelné výhody.

Čína bude vždy spolehlivým dlouhodobým partnerem ostatních rozvojových zemí a aktivním činitelem podporujícím globální rozvoj, prohlásil v pondělí čínský prezident Si Ťin-pching ve svém projevu během prvního zasedání 19. summitu G20 v brazilském Riu de Janeiru.

„Jeden květ jaro nedělá. Čína chce vidět rozkvétat stovky květů a je připravena kráčet ruku v ruce s ostatními rozvojovými zeměmi směrem k modernizaci," uvedl Si.

Pomoc při snižování chudoby ve světě

Čína dosáhla významného úspěchu v boji proti chudobě, když vymanila z extrémní chudoby téměř 800 milionů svých obyvatel. Tímto krokem s předstihem splnila cíl snížení chudoby stanovený v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

V rámci boje proti chudobě Čína zavedla cílené politiky přizpůsobené specifickým potřebám jednotlivých vesnic, domácností i jednotlivců. Podporuje růst do zaostalých oblastí tím, že do nich intenzivně směruje talenty, finanční prostředky a technologie. Zároveň místním obyvatelům pomáhá vytvářet příležitosti k růstu podporou průmyslových odvětví s jedinečnými charakteristikami a modernizací infrastruktury, přičemž vychází z jejich konkrétních podmínek.

„Když to dokáže Čína, dokážou to i ostatní rozvojové země. To je poselství, které čínský boj proti chudobě vysílá světu," prohlásil Si.

Ačkoli se Čína zavázala k vymýcení chudoby ve vlastní zemi, spolupracuje zároveň s dalšími zeměmi na snižování chudoby na globální úrovni a podporuje myšlenku celosvětového společenství a společné budoucnosti lidstva.

V Africe Čína v rámci programu na snižování chudoby a rozvoj zemědělství vytvořila a realizovala 47 projektů zaměřených na tyto oblasti, vyškolila téměř 9000 zemědělských pracovníků, podělila se o více než 300 pokročilých a prakticky využitelných technologií a pomohla více než jednomu milionu drobných zemědělců.

Čína se rovněž aktivně podílí na zlepšování infrastruktury v rozvojových zemích a posilování jejich konektivitu, čímž přispívá k místnímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

Podle průzkumu CGTN 91,4 % respondentů souhlasí s tím, že Čína představuje významnou sílu při podpoře rozvoje, obnovy a společné prosperity zemí globálního Jihu.

Mělo by existovat více mostů spolupráce a méně „malých dvorků a vysokých plotů", aby se stále více rozvojových zemí mělo lépe a dosáhlo modernizace, prohlásil Si na summitu.

Čínské kroky

Čína, která úzce propojuje svůj vlastní rozvoj se společným globálním pokrokem, vždy hrála aktivní roli v boji proti chudobě na světě jako neúnavný bojovník, neochvějný propagátor a stálý přispěvatel.

S cílem posílit jiho-jižní spolupráci Čína modernizovala Globální fond pro rozvoj a spolupráci Jih-Jih a navýšila jeho kapitál na 4 miliardy dolarů. Celkový počet globálních rozvojových projektů přesáhl 1000, přičemž více než 500 z nich bylo již dokončeno nebo je v současné době ve fázi realizace.

Si vyzval k modernizaci ve spolupráci s ostatními rozvojovými zeměmi a nastínil osm opatření Číny na podporu globálního rozvoje. Tato opatření zahrnují pokračování ve vysoce kvalitní spolupráci v rámci iniciativy Nová Hedvábná stezka (Belt and Road), podporu rozvoje v Africe a posilování praktické spolupráce v rámci skupiny G20 ve prospěch zemí globálního Jihu.

Si uvedl, že 20 miliard dolarů z rozvojových fondů bude i nadále efektivně využito na podporu rozvojových zemí a na prohloubení praktické spolupráce v oblastech, jako jsou snižování chudoby, potravinová bezpečnost a digitální ekonomika.

Sdělil, že Čína se rozhodla připojit ke Globální alianci proti hladu a chudobě, a vyjádřil podporu skupině G20 při pokračování v pořádání zasedání ministrů pro rozvoj.

Si rovněž oznámil rozhodnutí poskytnout všem nejméně rozvinutým zemím, které mají s Čínou diplomatické vztahy, nulová cla na 100 % celních položek. Od nynějška do roku 2030 by dovoz Číny z ostatních rozvojových zemí mohl přesáhnout osm bilionů dolarů.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-19/How-China-contributes-to-global-poverty-reduction-modernization-drive-1yDMC7vlDLq/p.html