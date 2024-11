CGTN : comment la Chine contribue à la réduction de la pauvreté dans le monde et favorise la modernisation des pays en développement

PÉKIN, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- John Kimani, expert de l'Organisation de recherche sur l'agriculture et l'élevage du Kenya, est enthousiaste à propos du potentiel d'un nouveau type de riz développé par la Chine pour apporter une nouvelle contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans son pays.

J. Kimani, qui est responsable des rizières, a déclaré que le nouveau riz peut produire jusqu'à 7,5 tonnes par hectare, ce qui est plus que le double de la production des variétés kenyanes traditionnelles. La nouvelle variété de riz devrait être approuvée au Kenya cette année et apporter un nouvel espoir d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans ce pays africain, où plus de 80 % du riz est importé.

Ces dernières années, la Chine a aidé les pays africains à réduire la pauvreté et a soutenu les deux parties dans leurs échanges et leur coopération en matière de réduction de la pauvreté, apportant des avantages tangibles aux populations locales.

La Chine sera toujours un partenaire fiable à long terme des autres pays en développement et un acteur qui travaille pour la cause du développement mondial, a déclaré le président chinois Xi Jinping lundi lors d'un discours prononcé à l'occasion de la première session du 19e sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil.

« Une seule fleur ne fait pas le printemps. La Chine veut voir une centaine de fleurs s'épanouir et accompagnera les pays en développement vers la modernisation », a déclaré M. Xi.

Contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde

À ce jour, la Chine a aidé près de 800 millions de ses habitants à échapper à l'extrême pauvreté, atteignant ainsi plus tôt que prévu l'objectif de réduction de la pauvreté du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies.

Pour lutter contre la pauvreté, la Chine a mis en place des politiques ciblées, adaptées à chaque village, à chaque ménage et à chaque personne, et a facilité la croissance en canalisant vigoureusement les talents, les fonds et les technologies vers les régions sous-développées. Elle a également aidé les localités à générer de la croissance en encourageant les industries présentant des caractéristiques distinctives et en améliorant les infrastructures, le tout en fonction de leurs propres conditions.

« Si la Chine est capable de le faire, les autres pays en développement le peuvent aussi. C'est le message de la Chine au monde à propos du combat contre la pauvreté », a déclaré M. Xi.

Tout en s'engageant à éradiquer la pauvreté dans son pays, la Chine a collaboré avec d'autres pays pour réduire la pauvreté dans le monde, favorisant ainsi une communauté mondiale avec un avenir commun pour l'humanité.

En Afrique, la Chine a élaboré et mis en œuvre 47 projets de réduction de la pauvreté et de développement agricole, formé près de 9 000 personnes dans le domaine de l'agriculture, partagé plus de 300 technologies avancées et applicables et assisté plus d'un million de petits exploitants dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté et de développement agricole.

La Chine aide aussi activement les pays en développement à améliorer leurs infrastructures et à renforcer la connectivité, favorisant ainsi le développement économique et social local.

Selon un sondage de la CGTN, 91,4 % des personnes interrogées estiment que la Chine joue un rôle important dans la promotion du développement, de la revitalisation et de la prospérité partagée des pays du Sud.

Il faut multiplier les ponts de coopération et réduire le nombre de « petites cours, hautes clôtures » afin que de plus en plus de pays en développement se portent mieux et parviennent à la modernisation, a déclaré M. Xi lors du sommet.

Les actions de la Chine

Liant étroitement son propre développement au développement mondial partagé, la Chine a toujours été un défenseur actif, un promoteur acharné et un contributeur continu à la réduction de la pauvreté dans le monde.

Pour stimuler la coopération Sud-Sud, la Chine a renforcé le Fonds mondial de développement et de coopération Sud-Sud, en augmentant son capital à 4 milliards de dollars. Le nombre total de projets de développement mondiaux mis en place a dépassé le millier, avec plus de 500 projets achevés ou en cours de mise en œuvre.

Appelant à la modernisation avec les autres pays en développement, M. Xi a présenté les huit actions de la Chine pour le développement mondial, couvrant des domaines tels que la poursuite d'une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative une ceinture, une route, le soutien au développement en Afrique et le soutien au G20 dans la mise en œuvre d'une coopération pratique au profit du Sud.

M. Xi a déclaré que les 20 milliards de dollars de fonds de développement continueront d'être utilisés à bon escient pour soutenir les pays en développement et approfondir la coopération pratique dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'économie numérique.

Il a indiqué que la Chine avait décidé de rejoindre l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté et a exprimé son soutien au G20 pour qu'il continue à organiser la réunion des ministres du développement.

Xi a également annoncé la décision d'accorder à tous les pays les moins développés ayant des relations diplomatiques avec la Chine un traitement tarifaire nul pour les lignes tarifaires à 100 %. D'ici à 2030, les importations de la Chine en provenance d'autres pays en développement devraient dépasser les 8 billions de dollars.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-19/How-China-contributes-to-global-poverty-reduction-modernization-drive-1yDMC7vlDLq/p.html