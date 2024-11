CGTN: Chiny przyczyniają się do ograniczania ubóstwa na świecie i napędzają modernizację wspólnie z rozwijającymi się krajami

PEKIN, 19 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- John Kimani, ekspert z Kenijskiej Organizacji ds. Badań nad Rolnictwem i Zwierzętami Gospodarskimi, entuzjastycznie wypowiedział się na temat potencjału nowej odmiany ryżu stworzonej przez Chiny, która może wnieść ważny wkład w bezpieczeństwo żywnościowe i walkę z ubóstwem w jego ojczyźnie.

Kimani, który jest odpowiedzialny za pola ryżowe, powiedział, że nowa odmiana ryżu może dawać plony wielkości do 7,5 tony z jednego hektara, czyli ponaddwukrotnie więcej niż tradycyjne kenijskie odmiany. Oczekuje się, że nowa odmiana ryżu zostanie zatwierdzona w Kenii jeszcze w tym roku i tchnie nową nadzieję na osiągnięcie samowystarczalności żywnościowej w tym afrykańskim kraju, w którym ponad 80 procent ryżu pochodzi z importu.

W ostatnich latach Chiny wspierały kraje afrykańskie w ograniczaniu ubóstwa oraz w prowadzeniu wymiany i współpracy w zakresie ograniczania ubóstwa, co przyniosło wymierne korzyści miejscowej ludności.

Jak zapewnił w miniony poniedziałek chiński prezydent Xi Jinping, wygłaszając przemówienie podczas pierwszej sesji 19. szczytu G20 w Rio de Janeiro w Brazylii, Chiny zawsze będą wiarygodnym, długoterminowym partnerem dla rozwijających się krajów oraz partnerem działającym na rzecz globalnego rozwoju.

„Jeden kwiat nie czyni wiosny. Chiny chcą zobaczyć sto kwiatów w pełnym rozkwicie i będą kroczyć ramię w ramię z innymi rozwijającymi się krajami ścieżką ku modernizacji" - powiedział Xi.

Wspieranie globalnych działań na rzecz ograniczania ubóstwa

Do tej pory Chiny pomogły prawie 800 milionom swoich obywateli wyjść ze skrajnego ubóstwa, osiągając cel redukcji ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przed wyznaczonym terminem.

Aby walczyć z ubóstwem Chiny opracowały ukierunkowaną politykę dostosowaną do każdej wioski, gospodarstwa domowego i osoby, a także wspierały rozwój poprzez aktywne kierowanie utalentowanych osób, funduszy i technologii do słabo rozwiniętych regionów. Pomogły również lokalnym społecznościom generować wzrost poprzez wspieranie branż o wyjątkowych cechach i modernizację infrastruktury, czyniąc to wszystko w oparciu o własne warunki.

„Jeśli Chiny mogą to zrobić, to inne rozwijające się kraje również. Taki morał płynie dla świata z chińskiej walki z ubóstwem" - powiedział Xi.

Chociaż Chiny są zaangażowane w eliminację ubóstwa w swoim kraju, współpracują one również z innymi krajami w celu zmniejszenia ubóstwa na całym świecie, wspierając globalną społeczność ze wspólną przyszłością dla całej ludzkości.

W Afryce Chiny opracowały i wdrożyły 47 projektów ukierunkowanych na zmniejszanie ubóstwa i projektów rolniczych, a także przeszkoliły blisko 9 tysięcy pracowników rolnych, udostępniły ponad 300 zaawansowanych i gotowych do wdrożenia technologii oraz zapewniły korzyści ponad milionowi indywidualnych rolników w ramach programu zmniejszania ubóstwa i rozwoju rolnictwa.

Chiny aktywnie wspierają również rozwijające się kraje w poprawie infrastruktury i wzmocnieniu łączności, promując lokalny rozwój gospodarczy i społeczny.

Według sondażu przeprowadzonego przez CGTN aż 91,4 procent respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że Chiny są znaczną siłą napędową w promowaniu rozwoju, rewitalizacji i wspólnego dobrobytu krajów Globalnego Południa.

Prezydent Xi zauważył podczas szczytu, że należy częściej tworzyć pomosty oparte na współpracy i odchodzić od koncepcji „własnego podwórka i wysokich płotów", aby coraz więcej rozwijających się krajów notowało korzystniejsze wyniki i realizowało plany modernizacji.

Działania podejmowane przez Chiny

Ściśle łącząc własny rozwój ze wspólnym rozwojem globalnym, Chiny zawsze były aktywnym orędownikiem, zagorzałym promotorem i stałym uczestnikiem procesu walki z ubóstwem na świecie.

Aby pobudzić współpracę Południe-Południe Chiny zmodernizowały Globalny Fundusz Rozwoju i Współpracy Południe-Południe, zwiększając jego kapitał do 4 miliardów dolarów. Łączna liczba ustanowionych globalnych projektów rozwoju przekroczyła tysiąc. Realizacja ponad połowy z nich już się zakończyła lub jest obecnie w toku.

Nawołując do realizacji planów modernizacji wspólnie z innymi rozwijającymi się krajami, Xi przedstawił osiem działań podejmowanych przez Chiny na rzecz globalnego rozwoju, obejmujących takie obszary, jak dążenie do wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi, wspieranie rozwoju w Afryce oraz wspieranie G20 w prowadzeniu praktycznej współpracy przynoszącej korzyści dla Globalnego Południa.

Xi powiedział, że fundusze na rzecz rozwoju w wysokości 20 miliardów dolarów będą nadal wykorzystywane do wspierania rozwijających się krajów i pogłębiania praktycznej współpracy w obszarach takich jak ograniczanie ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarka cyfrowa.

Podkreślił również, że Chiny zdecydowały się dołączyć do Globalnego Sojuszu Przeciwko Głodowi i Ubóstwu i wyraziły poparcie dla G20 w kwestii zwołania posiedzenia ministrów ds. rozwoju.

Xi ogłosił ponadto decyzję o przyznaniu wszystkim najsłabiej rozwiniętym krajom utrzymującym stosunki dyplomatyczne z Chinami zerowej stawki celnej dla wszystkich linii taryfowych. Od teraz do 2030 r. import towarów z innych rozwijających się krajów do Chin prawdopodobnie przekroczy 8 bilionów dolarów.

