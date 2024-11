PEKING, 20. novembra 2024 /PRNewswire/ – John Kimani, odborník z Kenskej organizácie pre výskum poľnohospodárstva a chovu dobytka, je nadšený potenciálom nového typu ryže vyvinutej Čínou, aby novým spôsobom prispel k potravinovej bezpečnosti a boju proti chudobe vo svojej vlasti.

Kimani, ktorý má na starosti ryžové polia, uviedol, že nová ryža môže priniesť výnos až 7,5 tony na hektár, čo je viac ako dvojnásobok produkcie tradičných kenských odrôd. Očakáva sa, že nová odroda ryže bude schválená v Keni tento rok a prinesie novú nádej na dosiahnutie potravinovej sebestačnosti tejto africkej krajine, kam sa viac ako 80 percent ryže dováža.

V posledných rokoch Čína pomáhala africkým krajinám pri znižovaní chudoby a podporovala obe strany pri uskutočňovaní výmen a spolupráce pri znižovaní chudoby, čo miestnym ľuďom prináša hmatateľné výhody.

Čína bude vždy spoľahlivým dlhodobým partnerom pre partnerské rozvojové krajiny a činiteľom a pomocníkom v prospech globálneho rozvoja, povedal v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching pri prejave počas prvého zasadnutia 19. samitu G20 v Rio de Janeiro v Brazílii.

„Jedna kvetina jar nerobí. Čína chce vidieť sto kvetov v plnom kvete a pôjde ruka v ruke s rozvojovými krajinami smerom k modernizácii," povedal Si Ťin-pching.

Pomoc pri znižovaní globálnej chudoby

Čína k dnešnému dňu vymanila z extrémnej chudoby takmer 800 miliónov svojich ľudí, čím v predstihu splnila cieľ znižovania chudoby z Agendy OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Na boj proti chudobe Čína vytvorila cielené politiky prispôsobené každej dedine, domácnosti a osobe a uľahčila rast energickým nasmerovaním talentov, financií a technológií do zaostalých regiónov. Týmto oblastiam to tiež pomohlo generovať rast podporovaním odvetví s charakteristickými črtami a modernizáciou infraštruktúry, a to všetko na základe ich vlastných podmienok.

„Ak to dokáže Čína, dokážu to aj iné rozvojové krajiny. To je odkaz svetu z pohľadu čínskeho boja proti chudobe," povedal Si Ťin-pching.

Hoci sa Čína zaviazala odstrániť chudobu doma, spolupracovala s ďalšími krajinami na znižovaní chudoby na celom svete, čím podporila globálnu komunitu so spoločnou budúcnosťou ľudstva.

V Afrike Čína zaviedla a realizovala 47 poľnohospodárskych projektov na znižovanie chudoby, vyškolila takmer 9 000 poľnohospodárskych pracovníkov, zdieľala viac ako 300 pokročilých a použiteľných technológií a v rámci programu znižovania chudoby a rozvoja poľnohospodárstva priniesla osoh viac ako 1 miliónu malých farmárov.

Čína tiež aktívne pomáha rozvojovým krajinám zlepšovať ich infraštruktúru a posilňovať konektivitu, čím podporuje miestny hospodársky a sociálny rozvoj.

Podľa prieskumu stanice CGTN 91,4 percenta respondentov súhlasí s tým, že Čína je výraznou silou pri podpore rozvoja, revitalizácie a spoločnej prosperity krajín globálneho Juhu.

Malo by existovať viac mostov spolupráce a menej „malých dvorov, vysokých plotov", aby sa čoraz viac rozvojových krajín malo lepšie a dosiahlo modernizáciu, povedal Si Ťin-pching na samite.

Aktivity Číny

Čína, ktorá úzko spája svoj vlastný rozvoj so spoločným globálnym rozvojom, bola vždy aktívnym obhajcom, oddaným propagátorom a neustálym prispievateľom ku globálnemu znižovaniu chudoby.

Na podporu spolupráce medzi južnými oblasťami Čína zmodernizovala fond globálneho rozvoja a spolupráce medzi južnými oblasťami, čím zvýšila svoj kapitál na 4 miliardy USD. Celkový počet vytvorených globálnych rozvojových projektov presiahol 1 000, pričom viac ako 500 projektov je dokončených alebo sa práve realizuje.

Si Ťin-pching, ktorý vyzval na posun smerom k modernizácii s partnerskými rozvojovými krajinami, načrtol osem opatrení Číny pre globálny rozvoj, ktoré zahŕňajú oblasti, ako je vykonávanie vysokokvalitnej spolupráce v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, podpora rozvoja v Afrike a podpora G20 pri uskutočňovaní praktickej spolupráce v prospech globálneho Juhu.

Si Ťin-pching povedal, že 20 miliárd USD z rozvojových fondov sa bude aj naďalej dobre využívať na podporu rozvojových krajín a prehĺbenie praktickej spolupráce v oblastiach, ako je znižovanie chudoby, potravinová bezpečnosť a digitálna ekonomika.

Povedal, že Čína sa rozhodla pripojiť ku globálnej aliancii proti hladu a chudobe a vyjadril podporu G20 v pokračovaní zvolávania stretnutí ministrov pre rozvoj.

Si Ťin-pching tiež oznámil rozhodnutie poskytnúť všetkým najmenej rozvinutým krajinám s diplomatickými vzťahmi s Čínou nulové clo pre 100-percent colných položiek. Odteraz do roku 2030 čínsky dovoz z iných rozvojových krajín pravdepodobne presiahne 8 biliónov USD.

