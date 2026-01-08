Dreame تكشف عن أجهزة تلفزيون Aura Mini LED الجديدة في معرض CES 2026 ، وتستهدف المسارح المنزلية ومحبي الألعاب

لاس فيغاس ، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في "معرض المنتجات الاستهلاكية لعام 2026" (CES 2026)، ستستضيف شركة "دريم" (Dreame)، الشركة الرائدة عالميًا في الإلكترونيات الاستهلاكية الراقية والتصنيع الذكي ، حدثًا رئيسيًا لإطلاق المنتجات لعرض شامل للتطورات المبتكرة التي يقودها التوسع الاستراتيجي العالمي. ستعلن "دريم" عن دخولها إلى سوق التلفزيون العالمي التنافسي ، وتكشف النقاب عن سلسلة التلفزيون المتميزة الجديدة وتعرضها لأول مرة. اعتبارًا من ديسمبر 2025 ، تجاوزت الطلبات العالمية لأجهزة تلفزيون "دريم" 100،000 وحدة.

ستشمل النقاط الرئيسية في العرض "شاشة الكريستال الأسود ذات الألوان الحقيقية" التي تحدد المستقبل وتكنولوجيا Aura Mini LED Premium Display، والتي لا تؤكد فقط على صدارة أجهزة تلفزيون "دريم" في تكنولوجيا عرض التلفزيون ولكن تعكس أيضًا رؤيتها طويلة الأجل وخريطة الطريق الاستراتيجية للتنمية المستقبلية.

V3000 مع شاشة الكريستال الأسود ذات الألوان الحقيقية: قمة الإخلاص البصري للمتحمسين وهواة الألعاب

تم تصميم تلفزيون Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 ليكون محور المسرح المنزلي المتميز ، ويتميز بـ "شاشة الكريستال الأسود ذات الألوان الحقيقية" الخاصة بالشركة مع انعكاسية منخفضة للغاية بنسبة 1.8٪. يزيل هذا الابتكار عمليًا الوهج والانعكاسات ، مما يضمن صورة واضحة تمامًا حتى في الغرف المضاءة بشكل ساطع. إنه يحقق زاوية مشاهدة واسعة 178 درجة من دون تلاشى الألوان.

في صميم هذا الابتكار تأتي تقنية Aura Mini LED Premium Display ، التي تجمع تقنيتيّ QLED+ وMini LED لتقديم جودة صورة مذهلة مع حجم ألوان استثنائي (أكثر من 1.07 مليار لون) ، ونطاق ألوان DCI-P3 واسع بنسبة 98٪ ، وذروة سطوع مذهلة بدرجة 2800 نيت.

يعد V3000 أيضًا مركزًا قويًا للألعاب؛ حيث يتميز بمعدل تحديث 300 هرتز سريع للغاية ، ووقت استجابة منخفض جدًا قدره 5.3 ملي ثانية ، ودعم لتقنيات "معدل التحديث المتغير" (VRR) و"وضع التأخير المنخفض التلقائي" (ALLM) وتقنية AMD FreeSync™ Premium للمزامنة.

S100: محطة الترفيه الشاملة مع شريط الصوت المسرحي المدمج

تم تصميم تلفزيون Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 للمستهلكين الذين يبحثون عن حل ترفيهي كامل ، ويستخدم نظام Aura Mini LED المتقدم للإضاءة الخلفية مع إضاءة محلية كاملة للتحكم الدقيق في الضوء والتباين المثير للإعجاب.

يضمن توفير الجهاز لذروة سطوع قدرها 1000 نيت وتكنولوجيا QLED+ تفاصيل حادة ومليئة بالحياة. يقوم معالج Dreamind™ Pro AI Processor بالذكاء الاصطناعي المخصص بتحسين المحتوى بجودة 2K بذكاء إلى جودة قريبة من 4K.

الجانب الأكثر طفرة هو نظام Dreame 4.1.2 قناة Master Sound System المتكامل، وهو شريط صوت عالي الأداء مدمج مباشرةً في التلفزيون. يضم 11 وحدة صوتية مخصصة ، ويوفر طاقة بحد أقصى 70 واط ، ويتميز بتغطية صوتية مادية بمحيط 270 درجة لتوفير بيئة صوتية غامرة.

توسيع نطاق نمط الحياة والمنظومة السمعية البصرية

تستمر أجهزة تلفزيون "دريم" في ربط التكنولوجيا والجماليات من خلال سلسلة منتجات أسلوب الحياة ، بما في ذلك جهاز الإسقاط الضوئي بالليزر (T2). بالنسبة إلى معرض CES 2026، ستقدم "دريم" اثنين من أشرطة صوت المسرح المنزلي عالية الأداء. يضم شريط الصوت Dreame Pano S2 Soundbar نظام صوت بتقنية Pro Dolby Surround بقدرة 5.1.2 قناة ، بينما يدمج شريط الصوت Dreame Pano S1 تصميم "باوهاوس" مع نظام بتقنية Pro Dolby بقدرة 3.1.2 قناة.

ستكشف "دريم" أيضًا عن شاشة Professional WUHD 5K Monitor X1 Ultra وشاشة MegPad M2 Pro. تعزز شاشة X1 Ultra الإنتاجية مع دقة 5K وأوضاع "الشاشات المتعددة"، وتعيد شاشة M2 Pro تعريف الترفيه المنزلي مع جودة الصورة الحساسة بدقة 4K ومركز للطاقة طويلة الأمد.

توافر المنتجات والأسعار

من المتوقع إطلاق تلفزيون Aura Mini LED 4K TV V3000 على مستوى العالم في عام 2026 ، مع نطاق لأسعار التجزئة متوقع من 2299 دولار إلى 7999 دولار.

تلفزيون Aura Mini LED 4K TV S100 متاح الآن في مناطق مختارة ، بسعر يتراوح بين 1299 دولار و 3999 دولار.

نبذة عن Dreame Technology

تأسست شركة "دريم تكنولوجي" (Dreame Technology) في عام 2017 ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية الراقية والتصنيع الذكي مع رؤية تمكين الحياة من خلال التكنولوجيا. يمكنكم متابعة حساباتنا على فيسبوك و إنستغرام وتيك توك وإكس (تويتر سابقًا). لمزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب https://global.dreametech.com/.

