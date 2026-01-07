Dreame prezentuje nowe telewizory New Aura Mini LED na targach CES 2026, kierując swoją ofertę do miłośników kina domowego i gier

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów CES 2026, Dreame, globalny lider wysokiej klasy elektroniki użytkowej i inteligentnej produkcji, będzie gospodarzem premiery produktów, wydarzenia obejmującego całościową prezentację innowacyjnych modyfikacji napędzanych strategiczną globalną ekspansją marki. Dreame ogłosi wejście na konkurencyjny rynek telewizorów, prezentując po raz pierwszy nową serię telewizorów klasy premium. Od grudnia 2025 r. globalne zamówienia na telewizory Dreame przekroczyły 100 000 jednostek.

Główne punkty prezentacji obejmują definiujący przyszłość ekran Black Crystal True Color Screen oraz technologię wyświetlania obrazu Aura Mini LED Premium Display, które nie tylko podkreślają czołową pozycję marki Dreame w obszarze technologii wyświetlania obrazu, lecz również odzwierciedlają długofalową wizję firmy i jej strategiczny plan przyszłego rozwoju.

V3000 z ekranem Black Crystal True Color Screen: zwieńczenie wierności obrazu dla entuzjastów i graczy

Zaprojektowany jako centralny punkt kina domowego najwyższej klasy, telewizor Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 wyposażono w ekran „Black Crystal True Color Screen" o ultraniskim wskaźniku odbicia światła na poziomie 1,8%. To innowacyjne rozwiązanie praktycznie eliminuje odblaski i refleksy, zapewniając krystalicznie czysty obraz nawet w mocno oświetlonych pomieszczeniach. Osiągnięto przełomowe pole widzenia 178 stopni bez blaknięcia kolorów.

Sercem telewizora jest technologia wyświetlania Aura Mini LED Premium, będąca synergią QLED+ i Mini LED, stworzona w celu zapewnienia zapierającej dech w piersiach jakości obrazu i wyjątkowej palety barw (ponad 1,07 mld kolorów), pokrycia 98% gamy kolorystycznej DCI-P3 i nadzwyczajnej maksymalnej jasności obrazu na poziomie 2800 nitów.

Telewizor V3000 to także siła napędowa gamingu, ponieważ charakteryzuje się imponująco szybkim współczynnikiem odświeżania (300 Hz), ultraniskim czasem reakcji (5,3 ms) i wsparciem dla funkcji VRR, ALLM i AMD FreeSync™ Premium.

S100: kompleksowa siła napędowa rozrywki z wbudowanym soundbarem

Zaprojektowany dla konsumentów poszukujących kompletnego rozwiązania na potrzeby rozrywki, telewizor Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 wykorzystuje zaawansowany system podświetlania Aura Mini LED z wielostrefowym lokalnym wygaszaniem (Full Array Local Dimming) dla precyzyjnej kontroli oświetlenia i imponującego kontrastu.

Maksymalna jasność na poziomie 1000 nitów i technologia QLED+ zapewniają wyraziste i realistyczny odwzorowanie detali. Specjalnie opracowany procesor Dreamind™ Pro AI w sposób inteligentny modyfikuje treści o standardzie 2K do jakości zbliżonej do 4K.

Najbardziej przełomowym aspektem tego produktu jest zintegrowany system dźwiękowy Dreame 4.1.2ch Master Sound System, będący wysoce wydajnym soundbarem wbudowanym bezpośrednio w telewizor. Obejmuje 11 jednostek emitujących dźwięk, zapewnia maksymalną moc wyjściową na poziomie 70W i pokrycie dźwiękiem o kącie 270 stopni na potrzeby wciągającego otoczenia dźwiękowego.

Poszerzenie ekosystemu lifestyle'owego i audiowizualnego

Telewizory Dreame nieustannie łączą technologię i estetykę poprzez linię produktów lifestyle'owych, w tym projektor laserowy T2. Korzystając z obecności na targach CES 2026, Dreame zaprezentuje dwa wysoce wydajne soundbary na potrzeby kina domowego. Soundbar Dreame Pano S2 może poszczycić się systemem 5.1.2ch Dolby Surround, podczas gdy Dreame Pano S1 łączy w sobie design Bauhaus i system 3.1.2ch Pro Dolby.

Dreame również planuje wprowadzenie na rynek monitora Professional WUHD Monitor X1 Ultra i urządzenia MegPad M2 Pro. X1 Ultra poprawia produktywność dzięki rozdzielczości 5K i trybowi wielu okien, a M2 Pro definiuje na nowo rozrywkę domową dzięki jakości obrazu 4K i systemowi zasilania zapewniającemu długą pracę urządzenia.

Dostępność produktów i ceny

- Telewizor Aura Mini LED 4K TV V3000 będzie dostępny na rynku globalnym w 2026 r., a przewidywana cena detaliczna będzie mieścić się w przedziale od 2 299 do 7 999 $.

- Telewizor Aura Mini LED 4K TV S100 jest już dostępny w wybranych regionach po cenie od 1299 do 3999 $.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to globalny lider wysokiej klasy elektroniki użytkowej i inteligentnej produkcji. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Firma jest na portalach Facebook, Instagram, TikTok i Twitter. Więcej informacji znajduje się na stronie https://global.dreametech.com/

