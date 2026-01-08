Dreame stellt auf der CES 2026 neue Aura Mini LED-Fernseher vor, die sich an Heimkino- und Gaming-Fans richten

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 wird Dreame, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Unterhaltungselektronik und intelligenter Fertigung, eine große Produktvorstellung veranstalten, um seine innovativen Fortschritte zu präsentieren, die durch die globale strategische Expansion vorangetrieben werden. Dreame wird seinen Eintritt in den wettbewerbsintensiven globalen Fernsehmarkt ankündigen und zum ersten Mal seine neuen Premium-TV-Serien vorstellen und zeigen. Im Dezember 2025 haben die weltweiten Bestellungen für Dreame TV 100.000 Einheiten überschritten.

Dreame TV Booth at CES

Zu den wichtigsten Highlights der Präsentation gehören der zukunftsweisende „Black Crystal True Color Screen" und die Aura Mini LED Premium Display Technologie, die nicht nur die Führungsposition von Dreame TV in der Fernsehbildschirmtechnologie unterstreichen, sondern auch die langfristige Vision und den strategischen Fahrplan für die zukünftige Entwicklung widerspiegeln.

V3000 mit Black Crystal True Color Bildschirm: Der Gipfel der visuellen Wiedergabetreue für Enthusiasten und Gamer

Der Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 wurde als Herzstück eines Premium-Heimkinos entwickelt und verfügt über den firmeneigenen „Black Crystal True Color Screen" mit einem ultra-niedrigen Reflexionsgrad von 1,8 %. Durch diese Innovation werden Blendungen und Reflexionen praktisch eliminiert, sodass selbst in hell erleuchteten Räumen ein kristallklares Bild gewährleistet ist. Er erreicht einen bahnbrechend weiten Betrachtungswinkel von 178° ohne Verblassen der Farben.

Das Herzstück ist die Aura Mini LED Premium Display Technologie, die QLED+ und Mini LED kombiniert, um eine atemberaubende Bildqualität mit außergewöhnlichem Farbvolumen (über 1,07 Milliarden Farben), 98 % DCI-P3 Farbraum und bemerkenswerten 2800 nits Spitzenhelligkeit zu liefern.

Der V3000 ist auch ein Gaming-Kraftpaket und bietet eine rasante Bildwiederholfrequenz von 300 Hz, eine extrem niedrige Reaktionszeit von 5,3 ms und Unterstützung für VRR, ALLM und AMD FreeSync™ Premium.

S100: Das All-in-one-Entertainment-Kraftpaket mit integrierter Theater-Soundbar

Der Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 wurde für Verbraucher entwickelt, die eine komplette Unterhaltungslösung suchen. Er nutzt ein fortschrittliches Aura Mini LED-Hintergrundbeleuchtungssystem mit Full-Array Local Dimming für präzise Lichtsteuerung und beeindruckenden Kontrast.

Seine Spitzenhelligkeit von 1000 nits und die QLED+ Technologie sorgen für scharfe, naturgetreue Details. Der benutzerdefinierte Dreamind™ Pro AI-Prozessor skaliert 2K-Inhalte auf intelligente Weise auf nahezu 4K-Qualität hoch.

Der bahnbrechendste Aspekt ist das integrierte Dreame 4.1.2ch Master Sound System – eine leistungsstarke Soundbar, die direkt in den Fernseher eingebaut ist. Es verfügt über 11 dedizierte Soundeinheiten, liefert eine Spitzenleistung von 70 W und bietet eine 270°-Abdeckung für eine beeindruckende Audioumgebung.

Ausweitung des Ökosystems für Lifestyle und audiovisuelle Medien

Mit seiner Lifestyle-Produktreihe, zu der auch der T2-Laserprojektor gehört, schlägt Dreame TV weiterhin eine Brücke zwischen Technologie und Ästhetik. Auf der CES 2026 wird Dreame zwei leistungsstarke Heimkino-Soundbars vorstellen. Die Dreame Pano S2 Soundbar verfügt über ein 5.1.2-Kanal Pro Dolby Surround System, während die Dreame Pano S1 Bauhaus-Design mit einem 3.1.2-Kanal Pro Dolby System verbindet.

Dreame wird außerdem den Professional WUHD 5K Monitor X1 Ultra und das MegPad M2 Pro vorstellen. Das X1 Ultra steigert die Produktivität mit 5K-Auflösung und Multi-Window-Modi, und das M2 Pro definiert Home Entertainment mit 4K-Bildqualität und einem langlebigen Power Hub neu.

Produktverfügbarkeit und Preis

Der Aura Mini LED 4K TV V3000 wird voraussichtlich im Jahr 2026 weltweit auf den Markt kommen, mit einem voraussichtlichen Verkaufspreis von $ 2.299 bis $ 7.999.

Der Aura Mini LED 4K TV S100 ist ab sofort in ausgewählten Regionen zu Preisen zwischen $ 1.299 und $ 3.999 erhältlich.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertiger Unterhaltungselektronik und intelligenter Fertigung mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook , Instagram , TikTok und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.dreametech.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856391/Dreame_TV_Booth_CES.jpg