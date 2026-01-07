Spoločnosť Dreame predstavuje na veľtrhu CES 2026 nové mini LED televízory Aura, ktoré sú určené pre nadšencov domáceho kina a hier
News provided byDreame Technology
Jan 07, 2026, 23:00 ET
LAS VEGAS, 8. januára 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu CES 2026 usporiada spoločnosť Dreame, globálny líder v oblasti špičkovej spotrebnej elektroniky a inteligentnej výroby, významné podujatie na uvedenie produktov na trh, na ktorom komplexne predstaví svoje inovatívne pokroky poháňané globálnou strategickou expanziou. Spoločnosť Dreame oznámi svoj vstup na konkurenčný globálny trh s televízormi a po prvýkrát predstaví a bude vystavovať svoj nový prémiový rad televízorov. K decembru 2025 prekročili celosvetové objednávky televízorov Dreame 100 000 kusov.
Medzi kľúčové body prezentácie bude patriť prelomová „čierna krištáľovo čistá farebná obrazovka" a prémiová technológia displeja Aura Mini LED, ktoré nielen podčiarkujú vedúce postavenie spoločnosti Dreame TV v oblasti technológie televíznych displejov, ale odrážajú aj jej dlhodobú víziu a strategický plán budúceho rozvoja.
V3000 s čiernou krištáľovo čistou obrazovkou v reálnom čase: vrchol vizuálnej vernosti pre nadšencov a hráčov
Televízor Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000, navrhnutý ako ústredný prvok prémiového domáceho kina, sa vyznačuje patentovanou technológiou „čiernej krištáľovo čistej obrazovky" s ultra nízkou odrazivosťou 1,8 %. Táto inovácia prakticky eliminuje odlesky a odrazy, čím zabezpečuje krištáľovo čistý obraz aj v jasne osvetlených miestnostiach. Dosahuje prelomový široký pozorovací uhol 178° bez vyblednutia farieb.
Jeho podstatou je prémiová technológia Aura Mini LED Display, ktorá synergicky kombinuje QLED+ a Mini LED a poskytuje úchvatnú kvalitu obrazu s výnimočným farebným rozsahom (viac ako 1,07 miliardy farieb), širokým farebným gamutom 98 % DCI-P3 a pozoruhodným maximálnym jasom 2 800 nitov.
V3000 je tiež herný gigant, ktorý sa vyznačuje bleskurýchlou obnovovacou frekvenciou 300 Hz, ultra nízkou dobou odozvy 5,3 ms a podporou VRR, ALLM a AMD FreeSync™ Premium.
S100: Univerzálny zábavný systém so vstavaným soundbarom pre domáce kino
Televízor Dreame Aura Mini LED 4K TV S100, navrhnutý pre spotrebiteľov hľadajúcich kompletné riešenie zábavy, využíva pokročilý systém podsvietenia Aura Mini LED s lokálnym stmievaním celého poľa pre presné ovládanie svetla a pôsobivý kontrast.
Jeho maximálny jas 1 000 nitov a technológia QLED+ zaisťujú ostré a realistické detaily. Procesor Dreamind™ Pro s umelou inteligenciou inteligentne zvyšuje rozlíšenie 2K na kvalitu blížiacu sa 4K.
Najprelomovejším aspektom je jeho integrovaný zvukový systém Dreame 4.1.2-kanálový Master Sound System – vysokovýkonný soundbar zabudovaný priamo do televízora. Obsahuje 11 špecializovaných zvukových jednotiek, poskytuje špičkový výkon 70 W a ponúka 270° fyzické zvukové pokrytie pre pohlcujúce zvukové prostredie.
Rozšírenie životného štýlu a audiovizuálneho ekosystému
Televízor Dreame naďalej spája technológiu a estetiku prostredníctvom svojej rady lifestylových produktov vrátane laserového projektora T2. Na veľtrhu CES 2026 predstaví spoločnosť Dreame dva vysokovýkonné soundbary pre domáce kino. Soundbar Dreame Pano S2 sa môže pochváliť 5.1.2-kanálovým systémom Pro Dolby Surround, zatiaľ čo Dreame Pano S1 spája dizajn Bauhaus s 3.1.2-kanálovým systémom Pro Dolby.
Spoločnosť Dreame tiež predstaví profesionálny WUHD 5K monitor X1 Ultra a MegPad M2 Pro. X1 Ultra zvyšuje produktivitu vďaka rozlíšeniu 5K a režimom viacerých okien a M2 Pro nanovo definuje domácu zábavu vďaka jemnej kvalite obrazu 4K a dlhotrvajúcemu napájaciemu rozbočovaču.
Dostupnosť a cena produktu
- Očakáva sa, že televízor Aura Mini LED 4K TV V3000 bude uvedený na celosvetový trh v roku 2026 s predpokladanou maloobchodnou cenou v rozpätí od 2 299 do 7 999 USD.
- Aura Mini LED 4K TV S100 je teraz k dispozícii vo vybraných regiónoch za cenu od 1 299 do 3 999 USD.
O Dreame Technology
Spoločnosť Dreame Technology, založená v roku 2017, je svetovým lídrom v oblasti špičkovej spotrebnej elektroniky a inteligentnej výroby s víziou posilniť životy prostredníctvom technológií. Sledujte nás na Facebooku, Instagrame, TikToku a Twitteri. Viac informácií nájdete na stránke https://global.dreametech.com/
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2856391/Dreame_TV_Booth_CES.jpg
