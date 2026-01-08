На CES 2026 компания Dreame представляет новые телевизоры на основе технологии Aura Mini LED, предназначенные для домашних кинотеатров и любителей игр

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке CES 2026 компания Dreame, мировой лидер в области высококлассной бытовой электроники и интеллектуального производства, проведет крупное мероприятие, посвященное запуску производства новых изделий, для всесторонней демонстрации своих инновационных достижений, обусловленных глобальной стратегической экспансией. Dreame объявит о своем выходе на конкурентный глобальный рынок телевизоров, впервые представив и продемонстрировав свой новый модельный ряд телевизоров премиум-класса. По состоянию на декабрь 2025 года из разных стран было заказано более 100 000 телевизоров Dreame.

Dreame TV Booth at CES

В числе наиболее важных моментов презентации будут определяющий будущее экран Black Crystal True Color Screen и технология для дисплеев премиум-класса Aura Mini LED, которые не только подчеркивают лидерство Dreame TV в технологиях телевизионных дисплеев, но также отражают видение компанией долгосрочной перспективы и стратегический план будущего развития.

Телевизор V3000 с экраном Black Crystal True Color Screen: вершина визуальной достоверности для энтузиастов и геймеров

Разработанный компанией Dreame в качестве центрального элемента домашнего кинотеатра премиум-класса, телевизор модели V3000 с разрешением 4K, выполненный по технологии Aura Mini LED, имеет патентованный фирменный экран Black Crystal True Color Screen со сверхнизким отражением на уровне 1,8 %. Эта инновация позволила практически избежать бликов и отражений, обеспечив исключительно четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях. Он имеет революционный угол обзора 178° без снижения яркости цветов.

В основе технологии Aura Mini LED, используемой в дисплеях премиум-класса, сочетание дополняющих друг друга технологий QLED+ и Mini LED позволяет получить потрясающее качество изображения с исключительным объемом цветов (более 1,07 миллиарда цветов), 98 % широкой цветовой гаммы DCI-P3 и замечательную пиковую яркость 2800 нит.

Телевизор V3000 также является мощным игровым устройством с невероятно высокой частотой обновления экрана 300 Гц, сверхмалым временем отклика 5,3 мс и поддержкой технологий VRR, ALLM и AMD FreeSync™ Premium.

S100: универсальная система развлечений с встроенной звуковой панелью домашнего кинотеатра

В разработанном для потребителей, заинтересованных в комплексном решении для развлечений, телевизоре Dreame Aura Mini LED 4K модели S100 используется передовая систему подсветки Aura Mini LED с локальным затемнением всей матрицы для точного управления освещением и впечатляющей контрастности.

Его пиковая яркость 1000 нит и технология QLED+ обеспечивают четкие, реалистичные детали. Специально разработанный ИИ-процессор Dreamind™ Pro интеллектуально масштабирует 2K-контент до близкого к 4K качества.

Самым новаторским аспектом является его встроенная звуковая система Dreame 4.1.2ch Master Sound System — звуковая панель с высокими характеристиками, встроенная непосредственно в телевизор. Она состоит из 11 специализированных звуковых элементов, имеет пиковую выходную мощность 70 Вт и обеспечивает физическое звуковое покрытие 270° для создания среды с иммерсивным звуком.

Расширение стиля жизни и аудиовизуальной экосистемы

Dreame TV продолжает объединять технологии и эстетику своим модельным рядом изделий для образа жизни, включая лазерный проектор T2. На выставке CES 2026 компания Dreame представит две звуковые панели для домашнего кинотеатра с высокими характеристиками. Звуковая панель Dreame Pano S2 отличается системой Pro Dolby Surround с комбинацией каналов 5.1.2, в то время как в панели Dreame Pano S1 сочетаются дизайн Bauhaus и система Pro Dolby с комбинацией каналов 3.1.2.

Компания Dreame также представит профессиональный монитор X1 Ultra с разрешением WUHD 5K и MegPad M2 Pro. Модель X1 Ultra повышает производительность благодаря разрешению 5K и многооконным режимам, а M2 Pro меняет представления о домашних развлечениях благодаря изысканному качеству изображения 4K и системе питания с большим запасом энергии.

Наличие в продаже и цена изделий

Ожидается, что телевизор Aura Mini LED 4K модели V3000 поступит в продажу во всем мире в 2026 году по прогнозируемой розничной цене в диапазоне от 2299 до 7999 долларов.

Телевизор Aura Mini LED 4K модели S100 уже в продаже в некоторых регионах по цене от 1299 до 3999 долларов.

О компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году, является мировым лидером в области высококачественной бытовой электроники и интеллектуального производства и видит своей миссией сделать с помощью технологий жизни более наполненными возможностями. Следите за нашими новостями в Facebook , Instagram , TikTok и Twitter . Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://global.dreametech.com/

