Dreame dévoile ses nouveaux téléviseurs LED Aura Mini au CES 2026, ciblant les amateurs de home cinéma et de jeux vidéo

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au CES 2026, Dreame, leader mondial de l'électronique grand public haut de gamme et de la fabrication intelligente, organisera un événement majeur de lancement de produits pour une présentation complète de ses innovations motivées par une expansion stratégique mondiale. Dreame annoncera son entrée sur le marché mondial concurrentiel de la télévision, en dévoilant et en exposant pour la première fois ses nouvelles séries de téléviseurs haut de gamme. En décembre 2025, les commandes globales de Dreame TV avaient dépassé les 100 000 unités.

Le stand Dreame TV au CES

Les points forts de la présentation comprendront l'écran futuriste « Black Crystal True Color Screen » et la technologie Aura Mini LED Premium Display, qui mettent en lumière le leadership de Dreame TV en matière de technologie d'écran de téléviseur, et reflètent sa vision à long terme et sa feuille de route stratégique pour le développement futur.

V3000 avec écran Black Crystal True Color : Le summum de la fidélité visuelle pour les passionnés et les joueurs

Conçu comme la pièce maîtresse d'un home cinéma haut de gamme, le Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 est doté de la technologie propriétaire « Black Crystal True Color Screen » avec une réflectivité ultra-faible de 1,8 %. Cette innovation élimine presque entièrement les éblouissements et les reflets, garantissant une image nette même dans les pièces très éclairées. Il offre un angle de vision large de 178° sans altération des couleurs.

Au cœur de cette technologie se trouve l'écran Aura Mini LED Premium Display, qui associe QLED+ et Mini LED pour offrir une qualité d'image époustouflante avec un volume de couleurs exceptionnel (plus de 1,07 milliard de couleurs), une gamme de couleurs étendue DCI-P3 de 98 % et une luminance de crête remarquable de 2800 nits.

Le V3000 est idéal pour les jeux vidéo, avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz, un temps de réponse ultra-faible de 5,3 ms et la prise en charge de VRR, ALLM et AMD FreeSync™ Premium.

S100 : L'appareil de divertissement tout-en-un avec barre de son cinéma intégrée

Conçu pour les consommateurs à la recherche d'une solution de divertissement complète, le téléviseur Dreame Aura Mini LED 4K S100 utilise un système de rétroéclairage LED Aura Mini avancé avec gradation locale sur tout le réseau pour un contrôle précis de la lumière et un contraste impressionnant.

Sa luminosité maximale de 1000 nits et la technologie QLED+ garantissent des détails nets et réalistes. Le processeur Dreamind™ Pro AI personnalisé met intelligemment à l'échelle les contenus 2K pour obtenir une qualité proche de 4K.

L'aspect le plus novateur est son système Dreame 4.1.2ch Master Sound System intégré, une barre de son haute performance directement intégrée au téléviseur. Il abrite 11 unités sonores dédiées, délivre une puissance de crête de 70 W et offre une couverture sonore physique de 270° pour un environnement audio immersif.

Élargir l'écosystème du style de vie et de l'audiovisuel

Dreame TV continue de faire le lien entre la technologie et l'esthétique grâce à sa série de produits « lifestyle », dont le projecteur laser T2. Pour le CES 2026, Dreame présentera deux barres de son home cinéma haute performance. La barre de son Dreame Pano S2 est dotée d'un système Pro Dolby Surround 5.1.2ch, tandis que la Dreame Pano S1 associe un design Bauhaus à un système Pro Dolby 3.1.2ch.

Dreame dévoilera également l'écran professionnel WUHD 5K X1 Ultra et le MegPad M2 Pro. Le X1 Ultra améliore la productivité avec une résolution 5K et des modes multifenêtres, et le M2 Pro redéfinit le divertissement à domicile avec une qualité d'image 4K délicate et un hub d'alimentation longue durée.

Disponibilité et prix des produits

Le lancement mondial du téléviseur Aura Mini LED 4K V3000 devrait avoir lieu en 2026, avec une fourchette de prix de vente au détail prévue entre 2 299 et 7 999 USD.

Le téléviseur Aura Mini LED 4K S100 est désormais disponible dans certaines régions, à un prix compris entre 1 299 et 3 999 USD.

À propos de Dreame Technology

Créé en 2017, Dreame Technology est un chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de la fabrication intelligente avec la mission de simplifier le quotidien grâce à la technologie.

