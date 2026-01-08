Dreame Lansir TV Aura Mini LED Terbaru di CES 2026, Bidik Penggemar "Home Theater" dan Gim

Beberapa di antara teknologi unggulan yang diperkenalkan Dreame adalah "Black Crystal True Color Screen" dan Aura Mini LED Premium Display, tidak hanya menegaskan kepemimpinan Dreame dalam teknologi layar TV, namun juga mencerminkan visi jangka panjang dan rencana strategis pada masa depan.

V3000 yang Didukung Black Crystal True Color Screen: Puncak Kualitas Visual untuk Penggemar TV dan Pemain Gim

Dirancang sebagai pusat dari home theater premium, Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 dilengkapi displai eksklusif Black Crystal True Color Screen dengan tingkat reflektivitas yang sangat rendah, hanya 1,8%. Inovasi tersebut menghilangkan efek silau dan pantulan dari layar sehingga gambar tetap jernih, bahkan di ruangan terang. V3000 juga memiliki sudut pandang lebar hingga 178° tanpa mengurangi kualitas warna.

Unsur utama dari V3000 terletak pada teknologi Aura Mini LED Premium Display yang memadukan QLED+ dan Mini LED sehingga menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa dengan volume warna tinggi (lebih dari 1,07 miliar warna), cakupan warna luas hingga 98% DCI-P3, serta kecerahan puncak hingga 2.800 nits.

Untuk para pemain gim, V3000 menawarkan performa unggulan dengan refresh rate 300Hz, waktu respons yang sangat cepat hingga 5,3 ms, serta dukungan VRR, ALLM, dan AMD FreeSync™ Premium.

S100: Solusi Hiburan Lengkap dengan Theater Soundbar Terintegrasi

Untuk konsumen yang menginginkan solusi hiburan komplet, Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 menggunakan sistem backlight mutakhir Aura Mini LED dengan full-array local dimming yang mengendalikan cahaya secara akurat dan menampilkan kontras yang mengesankan.

Dengan kecerahan puncak 1.000 nits dan teknologi QLED+, S100 menayangkan detail gambar yang tajam dan realistis. Prosesor AI Dreamind™ Pro secara cerdas meningkatkan konten 2K ke taraf yang mendekati 4K.

Keunggulan paling inovatif dari S100 adalah Dreame 4.1.2ch Master Sound System yang terintegrasi langsung dengan TV. Selain berkinerja tinggi, soundbar ini memiliki 11 unit speaker khusus, daya puncak 70 W, dan rentang suara fisik 270° sehingga menciptakan pengalaman audio yang imersif.

Memperluas Ekosistem Gaya Hidup dan Audio-Visual

Dreame TV terus menghubungkan teknologi dan tampilan estetik melalui lini produk gaya hidup, termasuk proyektor laser T2. Di CES 2026, Dreame juga akan memperkenalkan dua soundbar berkinerja tinggi untuk home theater. Dreame Pano S2 Soundbar hadir dengan sistem Dolby Surround Pro 5.1.2ch, sedangkan Dreame Pano S1 memadukan desain Bauhaus dengan sistem Dolby Pro 3.1.2ch.

Selain itu, Dreame akan meluncurkan Professional WUHD 5K Monitor X1 Ultra dan MegPad M2 Pro. X1 Ultra meningkatkan produktivitas dengan resolusi 5K dan moda Multi-Window, sedangkan M2 Pro menghadirkan pengalaman hiburan di rumah dengan kualitas gambar 4K yang mulus dan Power Hub yang tahan lama.

Ketersediaan dan Harga Produk

Aura Mini LED 4K TV V3000 segera diluncurkan secara global pada 2026 dengan kisaran harga ritel US$2.299-US$7.999.

Aura Mini LED 4K TV S100 kini telah tersedia di beberapa wilayah dengan harga US$1.299-US$3.999.

Tentang Dreame Technology

Berdiri pada 2017, Dreame Technology adalah pemimpin pasar elektronik high-end di dunia dan intelligent manufacturing. Dreame memberdayakan kehidupan melalui teknologi. Ikuti Dreame di Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Informasi selengkapnya: https://global.dreametech.com/

SOURCE Dreame Technology