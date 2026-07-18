Farizon تفتتح مركز توزيع قطع غيار عالمي لتعزيز دعم ما بعد البيع على المستوى الدولي

المنشأة الجديدة ستعمل على تحسين توفر قطع الغيار وكفاءة سلسلة التوريد واستجابة الخدمة على مستوى أسواق Farizon الدولية

هانغتشو ، الصين ، 18 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- افتتحت مجموعة "فاريزون نيو إنيرجي كوميرشيال فيكل جروب" (Farizon New Energy Commercial Vehicle Group) مركز توزيع قطع غيار عالمي ، ما يوسع نطاق البنية التحتية الدولية للشركة لما بعد البيع ويعزز الدعم للعملاء وشركاء التوزيع في جميع أنحاء العالم. حضر الافتتاح ممثلون عن الأعمال التجارية الدولية وسلسلة التوريد والفرق التشغيلية لشركة "فاريزون"، إلى جانب المديرين التنفيذيين من عمليات الخدمات اللوجستية والتسليم وقطع الغيار لشركة "جيلي أوتو جروب" (Geely Auto Group).

سيقوم المركز الجديد بتنسيق موارد قطع الغيار على مستوى العمليات الدولية لشركة "فاريزون"، مما يساعد على تحسين إدارة المخزون وتقصير أوقات التسليم وزيادة موثوقية توريد قطع الغيار. وسوف يدعم أيضًا استجابات أسرع لمتطلبات السوق المحلية حيث تواصل "فاريزون" توسيع وجودها في أسواق المركبات التجارية في الخارج.

بموجب الاستراتيجية العالمية "One Geely" ، يعتمد المركز أيضًا على قدرات الخدمات اللوجستية والتخزين وسلاسل التوريد المتاحة عبر عمليات "جيلي" (Geely) الأوسع نطاقًا للسيارات. تم تصميم هذا التعاون بين شركات سيارات الركاب والسيارات التجارية لتحسين كفاءة الموارد والمعايير التشغيلية والتنسيق على مستوى شبكة الخدمات الدولية.

إن توافر قطع الغيار الموثوق بها مهم بشكل خاص لمشغلي المركبات التجارية ، حيث يؤثر وقت تشغيل المركبات بشكل مباشر على إنتاجية الأعمال وتكاليف التشغيل. من خلال تعزيز قدرات توزيع قطع الغيار العالمية ، تهدف "فاريزون" إلى تزويد العملاء بدعم أكثر اتساقًا طوال دورة حياة السيارة.

قال "كوك تشويه"، الرئيس التنفيذي لشركة "فاريزون أوتو إنترناشونال" (Farizon Auto International): "يمثل إطلاق مركز توزيع قطع الغيار العالمي خطوة مهمة في تعزيز قدرات دعم العملاء الدوليين لدينا". "مع نمو أعمالنا العالمية ، نواصل الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات ما بعد البيع الموثوقة والمتجاوبة والمحلية". تخطط "فاريزون" لمواصلة تطوير شبكتها العالمية للخدمات بما يتماشى مع احتياجات عملاء الأساطيل والموزعين وشركاء الخدمة. هدف الشركة هو تحسين وقت تشغيل المركبات وتعزيز تجربة الملكية وتوفير دعم لما بعد البيع قابل للتطوير مع توسيع نطاق عملياتها الدولية.