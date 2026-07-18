Farizon открывает Глобальный центр дистрибуции запасных частей для усиления послепродажной поддержки международных клиентов

Новый центр призван улучшить доступность запасных частей, эффективность цепочек поставок и оперативность обслуживания на международных рынках Farizon

ХАНЧЖОУ, Китай, 18 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group открыла Глобальный центр дистрибуции запасных частей, расширив международную инфраструктуру послепродажного обслуживания компании и усилив поддержку клиентов и партнеров-дистрибьюторов по всему миру. На открытии присутствовали сотрудники международных филиалов компании, а также представители логистических отделов и операционных команд Farizon вместе с руководителями подразделений логистики, доставки и запасных частей Geely Auto Group.

Новый центр будет координировать логистику запасных частей в международных операциях Farizon, помогая улучшить управление запасами, сократить сроки поставок и повысить их надежность. Он также обеспечит более оперативное обслуживание на местах, поскольку Farizon продолжает расширять свое присутствие на зарубежных рынках коммерческих автомобилей.

В рамках глобальной стратегии «One Geely» данный центр также использует возможности логистики, складских мощностей и цепочек поставок более широкой сети Geely. Это сотрудничество между подразделениями компании, занимающимися пассажирским и коммерческим транспортом, призвано повысить эффективность использования ресурсов, операционные стандарты и координацию в рамках международной сети обслуживания.

Доступность надежных запасных частей особенно важна для операторов коммерческого транспорта, где время безотказной работы напрямую влияет на эффективность бизнеса и эксплуатационные издержки. Расширяя глобальные возможности дистрибуции запасных частей, Farizon стремится предоставлять клиентам более последовательную поддержку на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

«Запуск Глобального центра дистрибуции запасных частей представляет собой важный шаг в укреплении наших возможностей поддержки международных клиентов», — сказал Кук Сюэ (Cook Xue), генеральный директор Farizon Auto International. «По мере роста глобального бизнеса мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, необходимую для предоставления надежных, оперативных и актуальных для местных рынков послепродажных услуг». В планах Farizon продолжать развивать глобальную сервисную сеть в соответствии с потребностями клиентов компании — автопарков, дистрибьюторов и партнеров по сервисному обслуживанию. Целью компании является увеличение времени безотказной работы и улучшение опыта владения транспортным средством, а также обеспечение масштабируемой послепродажной поддержки по мере расширения международных операций компании.