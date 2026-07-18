Spoločnosť Farizon otvára globálne distribučné centrum náhradných dielov s cieľom posilniť medzinárodnú popredajnú podporu
News provided byFarizon New Energy Commercial Vehicle Group
Jul 18, 2026, 12:45 ET
Nové zariadenie zlepší dostupnosť dielov, efektivitu dodávateľského reťazca a rýchlosť odozvy služieb na medzinárodných trhoch spoločnosti Farizon
CHANG-ČOU, Čína, 18. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Farizon New Energy Commercial Vehicle Group otvorila svoje globálne distribučné centrum náhradných dielov, čím rozšírila medzinárodnú popredajnú infraštruktúru spoločnosti a posilnila podporu pre zákazníkov a distribučných partnerov na celom svete. Otvorenia sa zúčastnili zástupcovia medzinárodného obchodného, dodávateľského a prevádzkového tímu spoločnosti Farizon spolu s vedúcimi pracovníkmi logistických, doručovacích operácií a operácií zabezpečovania náhradných dielov skupiny Geely Auto Group.
Nové centrum bude koordinovať zdroje náhradných dielov v rámci medzinárodných operácií spoločnosti Farizon, čo pomôže zlepšiť riadenie zásob, skrátiť dodacie lehoty a zvýšiť spoľahlivosť dodávok dielov. Taktiež to podporí rýchlejšie reakcie na požiadavky lokálneho trhu, keďže Farizon naďalej rozširuje svoju prítomnosť na zahraničných trhoch s úžitkovými vozidlami.
V rámci globálnej stratégie „One Geely" (Jeden Geely) centrum využíva aj logistické, skladovacie a dodávateľské reťazce, ktoré sú k dispozícii v rámci širších automobilových operácií skupiny Geely. Táto spolupráca medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa osobnými a úžitkovými vozidlami je navrhnutá tak, aby zlepšila efektívnosť využívania zdrojov, prevádzkové štandardy a koordináciu v rámci medzinárodnej servisnej siete.
Spoľahlivá dostupnosť náhradných dielov je obzvlášť dôležitá pre prevádzkovateľov úžitkových vozidiel, kde prevádzkyschopnosť vozidiel priamo ovplyvňuje produktivitu podniku a prevádzkové náklady. Zlepšením svojich globálnych distribučných kapacít náhradných dielov sa spoločnosť Farizon snaží poskytovať zákazníkom konzistentnejšiu podporu počas celého životného cyklu vozidla.
„Spustenie globálneho distribučného centra náhradných dielov predstavuje dôležitý krok k posilneniu našich medzinárodných kapacít v oblasti podpory zákazníkov," povedal Cook Xue, generálny riaditeľ spoločnosti Farizon Auto International. „S rastom nášho globálneho podnikania naďalej investujeme do infraštruktúry potrebnej na poskytovanie spoľahlivých, pružných a lokálne relevantných popredajných služieb." Spoločnosť Farizon plánuje pokračovať v rozvoji svojej globálnej servisnej siete v súlade s potrebami zákazníkov s vozovými parkami, distribútorov a servisných partnerov. Cieľom spoločnosti je zlepšiť prevádzkyschopnosť vozidiel, skvalitniť skúsenosti s vlastníctvom a poskytovať škálovateľnú popredajnú podporu s rozširovaním jej medzinárodných operácií.
Share this article