Farizon Buka Pusat Pengedaran Alat Ganti Global bagi Memperkukuh Sokongan Perkhidmatan Selepas Jualan Antarabangsa

Kemudahan baharu ini akan meningkatkan ketersediaan alat ganti, kecekapan rantaian bekalan dan keupayaan respons perkhidmatan di seluruh pasaran antarabangsa Farizon

HANGZHOU, China, 19 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group telah membuka Pusat Pengedaran Alat Ganti Global (Global Spare Part Distribution Center), sekali gus memperluaskan infrastruktur perkhidmatan selepas jualan antarabangsa syarikat dan memperkukuh sokongan kepada pelanggan serta rakan pengedar di seluruh dunia. Majlis pembukaan itu dihadiri oleh wakil daripada pasukan perniagaan antarabangsa, rantaian bekalan dan operasi Farizon, bersama-sama barisan eksekutif daripada operasi logistik, penghantaran dan alat ganti Geely Auto Group.

Pusat baharu itu akan menyelaras sumber alat ganti di seluruh operasi antarabangsa Farizon, sekali gus membantu meningkatkan pengurusan inventori, memendekkan tempoh penghantaran dan meningkatkan kebolehpercayaan bekalan alat ganti. Ia juga akan menyokong tindak balas yang lebih pantas terhadap keperluan pasaran tempatan ketika Farizon terus mengembangkan kehadirannya dalam pasaran kenderaan komersial luar negara.

Di bawah strategi global "One Geely", pusat tersebut turut memanfaatkan keupayaan logistik, pergudangan dan rantaian bekalan yang tersedia di seluruh operasi automotif Geely. Kerjasama antara perniagaan kenderaan penumpang dan kenderaan komersial ini direka untuk meningkatkan kecekapan penggunaan sumber, piawaian operasi serta penyelarasan di seluruh rangkaian perkhidmatan antarabangsa.

Ketersediaan alat ganti yang boleh dipercayai amat penting khususnya kepada pengendali kenderaan komersial, kerana masa operasi kenderaan secara langsung mempengaruhi produktiviti perniagaan dan kos operasi. Dengan memperkukuh keupayaan pengedaran alat ganti globalnya, Farizon menyasarkan untuk menyediakan sokongan yang lebih konsisten kepada pelanggan sepanjang kitaran hayat kenderaan.

"Pelancaran Pusat Pengedaran Alat Ganti Global merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh keupayaan kami untuk menyokong pelanggan di peringkat antarabangsa," kata Cook Xue, Ketua Pegawai Eksekutif Farizon Auto International. "Seiring pertumbuhan perniagaan global syarikat, kami terus melabur dalam infrastruktur yang diperlukan bagi menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang boleh dipercayai, responsif dan relevan dengan keperluan setiap pasaran tempatan." Farizon merancang untuk terus membangunkan rangkaian perkhidmatan globalnya selaras dengan keperluan pelanggan armada, pengedar dan rakan penyedia perkhidmatan. Objektif syarikat adalah untuk meningkatkan masa operasi kenderaan, mempertingkat pengalaman pemilikan kenderaan dan menyediakan sokongan perkhidmatan selepas jualan yang boleh diskala seiring dengan pengembangan operasi antarabangsanya.

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group