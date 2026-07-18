Farizon inaugure un centre mondial de distribution de pièces détachées afin de consolider son service après-vente à l'international

Le nouveau site permettra d'améliorer la disponibilité des pièces, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la réactivité du service après-vente sur l'ensemble des marchés internationaux de Farizon

HANGZHOU, Chine, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Farizon New Energy Commercial Vehicle a inauguré son centre mondial de distribution de pièces détachées pour élargir son infrastructure internationale de service après-vente et renforcer le soutien apporté aux clients et aux partenaires de distribution du monde entier. Des représentants des équipes chargées des activités internationales, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de Farizon ont assisté à l'inauguration, aux côtés de dirigeants des divisions du groupe Geely Auto spécialisées dans la logistique, la livraison et les pièces détachées.

Le nouveau centre assurera la coordination des ressources en pièces détachées au sein de l'ensemble des activités internationales de Farizon, ce qui contribuera à améliorer la gestion des stocks, à réduire les délais de livraison et à accroître la fiabilité de l'approvisionnement en pièces. Il aidera également à répondre plus rapidement aux besoins des marchés locaux, alors que Farizon poursuit son expansion sur les marchés étrangers des véhicules utilitaires.

Dans le cadre de la stratégie mondiale « One Geely », le centre s'appuiera en outre sur les capacités en matière de logistique, d'entreposage et de chaîne d'approvisionnement disponibles au sein de l'ensemble des activités automobiles de Geely. Cette collaboration entre les activités « Véhicules particuliers » et « Véhicules utilitaires » vise à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, les normes opérationnelles et la coordination au sein du réseau international de services.

La fiabilité de l'approvisionnement en pièces détachées revêt une importance particulière pour les exploitants de véhicules utilitaires, pour lesquels la disponibilité des véhicules a une incidence directe sur la productivité et les coûts d'exploitation de l'entreprise. En augmentant ses capacités mondiales de distribution de pièces détachées, Farizon entend offrir à ses clients un accompagnement plus constant tout au long du cycle de vie des véhicules.

« Le lancement du centre mondial de distribution de pièces détachées marque une étape cruciale dans le renforcement de nos capacités d'assistance à la clientèle à l'international », déclare Cook Xue, directeur général de Farizon Auto International. « Alors que notre activité internationale prend de l'ampleur, nous investissons sans relâche dans les infrastructures nécessaires pour proposer des services après-vente fiables, réactifs et adaptés aux spécificités locales. » Farizon prévoit de poursuivre le développement de son réseau mondial de services afin de répondre aux besoins de ses clients qui gèrent des parcs automobiles, de ses distributeurs et de ses partenaires de service. L'objectif de l'entreprise est d'augmenter la durée de disponibilité des véhicules, d'enrichir l'expérience des propriétaires et de fournir un service après-vente évolutif à mesure que ses activités internationales s'étendent.