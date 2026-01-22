GoliathTech تفتتح منشأة تصنيع جديدة في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة

ماغوغ، كيبيك ، 22 يناير ، 2026 /PRNewswire/ -- اسمي "جوليان ريسنج"، وأنا مؤسس ومالك شركة "جولياث تك" (GoliathTech)، وهي مصنّع ومتعهد متخصص في أنظمة الكومة اللولبية (المسامير) للبناء. أنا كندي ؛ والدي أمريكي ، والدتي مكسيكية ، وزوجتي من أصول أوكرانية وروسية. لقد أتيحت لي الفرصة للعيش والعمل في العديد من هذه البلدان ، مما مكنني من تطوير فهم عميق للثقافات المختلفة ، سواء الإنسانية أو المهنية. اليوم ، يمثل هذا الواقع ميزة تنافسية ملموسة في التنمية الدولية لعمليات "جولياث تك".

GoliathTech has become the most important manufacturer and installer in the helical pile industry and a top-ranking franchisor. Always at the forefront of the industry, GoliathTech constantly innovates to realize the mission and vision of offering the highest quality products and services to customers around the globe.

على مدار مسيرتي المهنية ، أسست شخصيًا وقدت العديد من الشركات العاملة على مستوى العالم في أكثر من ستين دولة ، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمكسيك والعديد من البلدان الأوروبية. علمتني هذه التجارب أهمية تكييف استراتيجيات الأعمال مع الحقائق الاقتصادية المحلية.

مع هذا المنظور ، راقبت عن كثب التطورات في السوق الأمريكية ، ولا سيما تنفيذ التعريفات الجديدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية. وبصفتنا مصنّعًا ، أصبح تحسين سلاسل التوريد الخاصة بنا وتعزيز القرب من أسواقنا الرئيسية بمثابة رافعات استراتيجية للتنبؤ بظروف التعريفة المتغيرة تلك وضمان أدائنا على المدى الطويل.

في هذا السياق قررت فتح منشأة تصنيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة ، في وقت تتطلب فيه البيئة الاقتصادية في أمريكا الشمالية تعديلات هيكلية. لا يتوافق هذا القرار مع الأولويات الاقتصادية الحالية للولايات المتحدة فحسب ، بل يسمح لنا أيضًا ، بصفتنا من أصحاب الامتياز ، بالاستجابة بشكل أكثر فعالية لاحتياجات أصحاب الامتياز الأمريكيين ، الذين يتواجدون الآن في 33 ولاية أمريكية.

سيتيح لنا هذا المرفق الجديد تقديم مجموعة من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة ، مع الحفاظ على خط منتجاتنا المصنوعة في كندا للأسواق الدولية الأخرى. على مر السنين ، أظهرت تجربتي أن كل مرفق من مرافقنا يؤدي بأفضل أداء له عندما تساهم بنشاط في الاقتصاد المحلي الذي تعمل فيه.

في هذا السياق ، يمثل الانضمام إلى شبكة امتياز "جولياث تك" فرصة استراتيجية. نحن ندعو رواد الأعمال الذين يرغبون في بناء أعمال محلية قوية ومرنة ، مدعومةً من قبل مصنّع رائد ومانح امتياز في أنظمة كومة المسامير ، لمعرفة المزيد عن الحصول على امتياز "جولياث تك".

Julian Reusing

الرئيس التنفيذي

GoliathTech Inc.

فرصة امتياز في مجال البناء | GoliathTech

أفضل نظام أساس كومة مسامير | GoliathTech

أصبحت "جولياث تك" أهم الشركات المصنعة والمثبتة في صناعة الأكوام اللولبية ومانح امتياز من الدرجة الأولى. تقوم "جولياث تك"، التي تتواجد دائمًا في طليعة الصناعة ، باستمرار بالابتكار لتحقيق مهمة ورؤية تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2865701/GoliathTech_GoliathTech_to_open_a_new_manufacturing_facility_in.jpg