GoliathTech akan membuka pabrik baru di Ohio, Amerika Serikat

MAGOG, QC, 22 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Nama saya Julian Reusing, pendiri dan pemilik GoliathTech, produsen dan pemilik waralaba sistem tiang pancang heliks (tiang pancang sekrup) untuk konstruksi. Saya berasal dari Kanada. Ayah saya dari Amerika, ibu saya dari Meksiko, sedangkan pasangan saya adalah keturunan Ukraina dan Rusia. Saya mendapat kesempatan tinggal dan bekerja di beberapa negara ini sehingga saya sangat memahami berbagai budaya manusia maupun budaya profesional. Zaman sekarang, realita ini memberikan keunggulan kompetitif yang nyata dalam pengembangan operasional GoliathTech di tingkat internasional.

GoliathTech has become the most important manufacturer and installer in the helical pile industry and a top-ranking franchisor. Always at the forefront of the industry, GoliathTech constantly innovates to realize the mission and vision of offering the highest quality products and services to customers around the globe.

Di sepanjang karier saya, saya telah mendirikan dan memimpin beberapa perusahaan dengan pengoperasian global di lebih dari enam puluh negara, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan sejumlah negara di Eropa. Semua pengalaman ini mengajarkan pentingnya menyesuaikan strategi bisnis dengan realita ekonomi lokal.

Berdasarkan perspektif ini, dengan seksama saya memantau perkembangan di pasar AS, terutama penerapan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah AS. Sebagai produsen, mengoptimalkan rantai pasokan dan memperkuat kedekatan dengan pasar utama kami telah menjadi penggerak strategis untuk mengantisipasi perubahan ketentuan tarif ini dan memastikan kinerja jangka panjang kami.

Karena itu, saya memutuskan untuk membuka pabrik di Ohio, Amerika Serikat, di saat lingkungan perekonomian Amerika Utara memerlukan penyesuaian struktur. Keputusan saya sejalan dengan prioritas ekonomi AS saat ini sekaligus memungkinkan kami, sebagai pemilik waralaba, agar lebih efektif menanggapi kebutuhan para pemegang waralaba kami di 33 negara bagian AS.

Dengan pabrik baru ini, kami dapat menawarkan berbagai produk buatan Amerika Serikat sekaligus tetap mempertahankan lini produk buatan Kanada untuk pasar-pasar internasional lainnya. Selama bertahun-tahun, pengalaman saya membuktikan bahwa setiap lokasi kami mampu mencapai kinerja terbaik bila aktif berkontribusi pada ekonomi lokal di lokasi operasionalnya.

Karena itu, bergabung dengan jaringan waralaba GoliathTech merupakan peluang strategis. Bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis lokal yang kuat dan tangguh dengan dukungan dari produsen dan pemilik waralaba terkemuka di sektor sistem tiang pancang, dapatkan informasi lebih lanjut tentang cara memiliki waralaba GoliathTech.

