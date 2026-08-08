Himel تجسّد رؤيتها السكنية عمليًا من خلال حملة "منزل الأحلام" العالمية

هونغ كونغ، 8 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار التوقعات للحياة الحديثة في التطور، لم تعد الحلول الكهربائية السكنية يُحكم عليها فقط من خلال المنتجات الفردية، ولكن من خلال مدى السلاسة التي تعمل معًا لخلق منازل أكثر أمانًا وأكثر راحة وجاهزة للمستقبل. استجابةً لهذا التحول ، تقوم شركة "هيمل" (Himel) بتوسيع نطاق حملة "منزل الأحلام" العالمية ، وتعزيز التزامها بتقديم حلول سكنية متكاملة تجمع بين التصميم، والسلامة، والوظائف الذكية في إطار تجربة واحدة تركز على العملاء.

تمثل الحملة، التي تتمحور حول موضوع "حياة مشرقة" ، تطورًا مهمًا في كيفية تقديم "هيمل" لعروضها السكنية. بدلاً من تسليط الضوء على منتج واحد متصدر، تجمع حملة "منزل الأحلام" مجموعة واسعة من أجهزة الأسلاك، وحلول شحن السيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات الكهربائية المنزلية لإظهار كيف يمكن للتقنيات المتصلة دعم كل مرحلة من مراحل الحياة الحديثة من الراحة اليومية داخل المنزل إلى نمط حياة أكثر استدامة أوسع نطاقًا.

تقدم الحملة تجربة عملاء موحدة، في حين أن المنتجات التي تقف وراءها قد رسخت بالفعل مكانتها في الأسواق الدولية. حصلت محفظة "هيمل" السكنية التي يثق بها الموزعون، والمقاولون، والمطورون وأصحاب المنازل في آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا وغيرها من المناطق على اعتراف من خلال ثبات واستمرارية جودة المنتجات، والأداء الموثوق به والامتثال للمعايير الدولية.

من بين الحلول المعروضة في حملة "منزل الأحلام" ، لا يزال جهاز الأسلاك Altivo متميزًا بتصميمه المعاصر وأدائه الموثوق به ، مما يجعله الخيار المفضل لمجموعة واسعة من التطبيقات السكنية والتجارية. توسع سلسلة Nerio نطاق المحفظة بشكل إضافي مع مظهرها الخالي من الرش ، ما يعكس تركيز "هيمل" على كل من الجماليات الحديثة والتصنيع الأكثر استدامة. تم تصميم نظام Verso Track Socket لتوفير مرونة أكبر في الحياة الحديثة ، ما يتيح للمستخدمين إضافة أو تغيير مواضع منافذ التيار الكهربائي بسهولة ، ما يوفر دعمًا المساحات الديناميكية مثل المطابخ، والمكاتب المنزلية، ومناطق المعيشة متعددة الوظائف. لتوسيع إطار التجربة إلى ما هو أبعد من نطاق المنزل ، يدعم حل (Electric Vehicle Charger Generation 2)، المعترف به عبر "جائزة أفضل ابتكار"، التحوّل إلى نشاط انتقال أكثر نظافة مع تجسيد التزام "هيمل" بصناعة مستقبل أكثر نظافة وأكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً.

تعكس حملة "منزل الأحلام" أيضًا إيمان "هيمل" الأوسع نطاقًا بأن المنتجات الكهربائية يجب أن تقوم بما هو أكثر من مجرد توفير دعم الطاقة للمباني ؛ حيث يجب أن تحسن طريقة حياة الناس. واسترشادًا بمبادرة العلامة التجارية الخاصة بها التي تحمل عنوان (Powering Infinity) "طاقة بلا حدود"، تواصل "هيمل" تطوير الحلول التي تربط الابتكار بالاحتياجات اليومية ، ما يساعد العملاء على بناء منازل ليست فقط وظيفية وموثوق بها ، بل مصممة أيضًا للمستقبل.

حول Himel

تأسست شركة "هيمل" في إسبانيا في عام 1958 ، وهي شركة عالمية حائزة على جوائز لتصنيع المنتجات والحلول الكهربائية المنخفضة الجهد. مع وجودها في أكثر من 60 دولة ، تقدم الشركة محافظ هندسية ذات قيمة تغطي توزيع الطاقة، والتطبيقات الصناعية والحلول الكهربائية المنزلية للأسواق السكنية، والتجارية والصناعية.