Himel พลิกโฉมวิสัยทัศน์ด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นจริงผ่านแคมเปญระดับโลก Dream Home

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Himel

07 Aug, 2026, 20:35 CST

ฮ่องกง 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในขณะที่ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โซลูชันระบบไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยจึงไม่ได้ถูกประเมินจากผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอีกต่อไป แต่จะถูกประเมินจากขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อสร้างบ้านที่ปลอดภัยขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น และพร้อมสำหรับอนาคต Himel จึงได้เดินหน้าขยายแคมเปญระดับโลกอย่าง Dream Home เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูชันที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ ซึ่งผสมผสานทั้งในด้านการออกแบบ ความปลอดภัย และฟังก์ชันอัจฉริยะ ภายใต้ประสบการณ์เดียวที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

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แคมเปญนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่แนวคิด "Light Up Living" (จุดประกายการใช้ชีวิต) ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัยของ Himel โดย Dream Home ได้รวบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ทั้งอุปกรณ์เดินสายไฟ โซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าในบ้านอื่นๆ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ชูโรงเพียงชิ้นเดียว เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันสามารถรองรับทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างไร ตั้งแต่ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันภายในบ้าน ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่ออยู่นอกบ้าน

แคมเปญดังกล่าวนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังนั้นได้สร้างชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศมาอย่างยาวนานแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัยของ Himel ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของบ้านในเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพที่วางใจได้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

ท่ามกลางโซลูชันที่จัดแสดงใน Dream Home อุปกรณ์เดินสายไฟรุ่น Altivo ยังคงโดดเด่นด้วยการออกแบบร่วมสมัย และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีซีรีส์ Nerio ที่ช่วยต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยพื้นผิวแบบไร้การพ่นสี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ Himel ในด้านสุนทรียศาสตร์ที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รางปลั๊กไฟ Verso Series Track Socket ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าสำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย รองรับพื้นที่ใช้งานแบบไดนามิก เช่น ห้องครัว โฮมออฟฟิศ และพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์ และเพื่อขยายประสบการณ์ให้ก้าวล้ำออกไปนอกบ้าน เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชัน 2 ซึ่งได้รับรางวัล Top Innovation Award ยังพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การเดินทางที่สะอาดขึ้น และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Himel ในการสร้างสรรค์อนาคตที่สะอาด ชาญฉลาด และเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น

Dream Home ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในภาพกว้างของ Himel ที่ว่าผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าควรทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่การจ่ายไฟให้กับอาคาร แต่ควรจะช่วยยกระดับวิถีชีวิตของผู้คนด้วยเช่นกัน โดย Himel ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่เชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับความต้องการในชีวิตประจำวันภายใต้แนวคิดริเริ่มของแบรนด์ "Powering Infinity" เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตอีกด้วย

เกี่ยวกับ Himel

Himel ก่อตั้งขึ้นในประเทศสเปนเมื่อปี 2501 โดยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำระดับโลกที่การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในกว่า 60 ประเทศ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างทรงคุณค่า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการจ่ายไฟ แอปพลิเคชันเชิงอุตสาหกรรม และโซลูชันระบบไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับตลาดที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

SOURCE Himel

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