Himel hiện thực hóa tầm nhìn về điện dân dụng qua chiến dịch Dream Home toàn cầu

HỒNG KÔNG, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi kỳ vọng về cuộc sống hiện đại không ngừng thay đổi, các giải pháp điện dân dụng không còn chỉ được đánh giá dựa trên từng sản phẩm riêng lẻ mà còn dựa trên khả năng phối hợp liền mạch để tạo nên những ngôi nhà an toàn hơn, tiện nghi hơn và sẵn sàng cho tương lai. Trước sự thay đổi này, Himel đang mở rộng chiến dịch Dream Home trên toàn cầu, qua đó củng cố cam kết cung cấp các giải pháp điện dân dụng tích hợp, kết hợp thiết kế, sự an toàn và chức năng thông minh trong một trải nghiệm thống nhất, lấy khách hàng làm trung tâm.

Tập trung vào chủ đề "Light Up Living", chiến dịch đánh dấu bước phát triển quan trọng trong cách Himel giới thiệu các sản phẩm dân dụng của mình. Thay vì tập trung vào một sản phẩm chủ lực duy nhất, Dream Home tập hợp một danh mục đa dạng gồm thiết bị công tắc, ổ cắm và mặt hạt (wiring devices), giải pháp sạc xe điện và các sản phẩm điện gia dụng khác, qua đó cho thấy cách các công nghệ kết nối có thể hỗ trợ mọi giai đoạn của cuộc sống hiện đại — từ sự tiện lợi hằng ngày trong nhà đến lối sống bền vững hơn bên ngoài không gian sống.

Chiến dịch giới thiệu trải nghiệm khách hàng thống nhất, trong khi các sản phẩm cấu thành danh mục này đã khẳng định được vị thế tại các thị trường quốc tế. Được các nhà phân phối, nhà thầu, chủ đầu tư và chủ nhà tại Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và nhiều khu vực khác tin dùng, danh mục sản phẩm điện dân dụng của Himel đã giành được sự công nhận nhờ chất lượng sản phẩm ổn định, hiệu suất đáng tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong số các giải pháp được giới thiệu trong Dream Home, thiết bị công tắc và ổ cắm Altivo tiếp tục nổi bật với thiết kế hiện đại và hiệu suất đáng tin cậy, trở thành lựa chọn được ưu tiên cho nhiều ứng dụng dân dụng và thương mại. Dòng Nerio tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với lớp hoàn thiện không sơn phủ, thể hiện sự chú trọng của Himel đến cả tính thẩm mỹ hiện đại và sản xuất bền vững hơn. Được thiết kế để mang lại sự linh hoạt cao hơn cho cuộc sống hiện đại, ổ cắm thanh ray dòng Verso cho phép người dùng dễ dàng bổ sung hoặc thay đổi vị trí các ổ cắm điện, hỗ trợ các không gian linh hoạt như nhà bếp, văn phòng tại nhà và các khu vực sinh hoạt đa chức năng. Mở rộng trải nghiệm ra ngoài không gian sống, Bộ sạc xe điện thế hệ 2, được vinh danh với Top Innovation Award, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang di chuyển sạch hơn, đồng thời thể hiện cam kết của Himel trong việc kiến tạo một tương lai sạch hơn, thông minh hơn và kết nối hơn.

Dream Home cũng phản ánh niềm tin rộng hơn của Himel rằng các sản phẩm điện không chỉ đơn thuần cấp điện cho các công trình — chúng cần cải thiện cách con người sống. Định hướng theo sáng kiến thương hiệu Powering Infinity (tạm dịch: Thúc đẩy tiềm năng vô tận), Himel tiếp tục phát triển các giải pháp kết nối đổi mới sáng tạo với những nhu cầu trong đời sống hằng ngày, giúp khách hàng xây dựng những ngôi nhà không chỉ tiện dụng và đáng tin cậy mà còn được thiết kế hướng tới tương lai.

Giới thiệu về Himel

Được thành lập tại Tây Ban Nha vào năm 1958, Himel là nhà sản xuất toàn cầu các sản phẩm và giải pháp điện hạ thế từng đoạt giải thưởng. Hiện diện tại hơn 60 quốc gia, công ty cung cấp danh mục sản phẩm được tối ưu về giá trị, bao phủ các lĩnh vực phân phối điện, ứng dụng công nghiệp và giải pháp điện gia dụng cho các thị trường dân dụng, thương mại và công nghiệp.

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