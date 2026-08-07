Himel concrétise sa vision de l'habitat grâce à la campagne mondiale « Dream Home »

HONG KONG, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les attentes en matière de mode de vie moderne ne cessent d'évoluer, les solutions électriques résidentielles ne sont plus évaluées uniquement à l'aune des produits individuels, mais en fonction de leur capacité à s'intégrer harmonieusement les unes aux autres pour créer des logements plus sûrs, plus confortables et parés pour l'avenir. Pour répondre à cette évolution, Himel étend sa campagne mondiale « Dream Home » et réaffirme ainsi son engagement à proposer des solutions résidentielles intégrées alliant design, sécurité et fonctionnalités intelligentes au sein d'une expérience centrée sur le client.

Axée sur le thème « Light Up Living », cette campagne marque une évolution importante dans la manière dont Himel présente son offre résidentielle. Plutôt que de mettre en avant un seul produit phare, Dream Home rassemble une large gamme d'appareillages électriques, de solutions de recharge pour véhicules électriques et d'autres produits électriques domestiques afin de montrer comment les technologies connectées peuvent accompagner chaque aspect de la vie moderne – du confort quotidien à l'intérieur du foyer à un mode de vie plus durable au-delà de celui-ci.

Cette campagne met en avant une expérience client harmonisée, tandis que les produits sur lesquels elle s'appuie se sont déjà imposés sur les marchés internationaux. Reconnue par les distributeurs, les entrepreneurs, les promoteurs immobiliers et les particuliers en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres régions, la gamme de produits résidentiels d'Himel s'est forgé une solide réputation grâce à la qualité constante de ses produits, à leurs performances fiables et à leur conformité aux normes internationales.

Parmi les solutions présentées dans Dream Home, les boîtiers de câblage Altivo continuent de se démarquer par leur design contemporain et leurs performances fiables, ce qui en fait un choix privilégié pour un large éventail d'applications résidentielles et commerciales. La gamme Nerio vient enrichir encore davantage l'offre grâce à sa finition sans pulvérisation, reflétant ainsi l'engagement de Himel en faveur d'une esthétique moderne et d'une fabrication plus durable. Conçue pour offrir une plus grande flexibilité dans les intérieurs modernes, la prise sur rail de la série Verso permet aux utilisateurs d'ajouter ou de repositionner facilement des prises électriques, s'adaptant ainsi à des espaces dynamiques tels que les cuisines, les bureaux à domicile et les espaces de vie multifonctionnels. En élargissant l'expérience au-delà du domicile, le chargeur pour véhicules électriques de 2e génération, récompensé par le « Top Innovation Award », favorise la transition vers une mobilité plus propre tout en incarnant l'engagement de Himel à créer un avenir plus propre, plus intelligent et plus connecté.

« Dream Home » reflète également la conviction plus générale de Himel selon laquelle les produits électriques ne doivent pas se contenter d'alimenter les bâtiments : ils doivent améliorer le quotidien des gens. Dans le cadre de son initiative de marque « Powering Infinity », Himel continue de développer des solutions qui allient innovation et besoins quotidiens, aidant ainsi ses clients à construire des logements non seulement fonctionnels et fiables, mais aussi conçus pour l'avenir.

À propos de Himel

Fondée en Espagne en 1958, Himel est un fabricant mondial primé de produits et de solutions électriques basse tension. Présente dans plus de 60 pays, l'entreprise propose des gammes de produits optimisées en termes de rapport qualité-prix, couvrant la distribution d'électricité, les applications industrielles et les solutions électriques domestiques destinées aux marchés résidentiels, commerciaux et industriels.