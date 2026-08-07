Himel Realisasikan Visi Kediamannya menerusi Kempen Global Dream Home

HONG KONG, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Seiring jangkaan terhadap kehidupan moden terus berkembang, penyelesaian elektrik kediaman tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan produk secara individu, sebaliknya berdasarkan sejauh mana produk tersebut dapat berfungsi secara lancar dan bersepadu untuk mewujudkan kediaman yang lebih selamat, lebih selesa dan bersedia untuk masa hadapan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Himel memperluas kempen global Dream Home, sekali gus memperkukuh komitmennya untuk menyediakan penyelesaian kediaman bersepadu yang menggabungkan reka bentuk, keselamatan dan fungsi pintar dalam satu pengalaman yang berfokuskan pelanggan.

Bertemakan "Light Up Living", kempen ini menandakan satu evolusi penting dalam cara Himel mempersembahkan penawaran kediamannya. Daripada mengetengahkan hanya satu produk utama, Dream Home menghimpunkan portfolio luas yang merangkumi peranti pendawaian, penyelesaian pengecasan kenderaan elektrik (EV) serta produk elektrik kediaman lain bagi menunjukkan bagaimana teknologi yang saling terhubung dapat menyokong setiap aspek kehidupan moden — daripada kemudahan harian di dalam kediaman hinggalah kepada gaya hidup yang lebih mampan di luar kediaman.

Kempen ini memperkenalkan pengalaman pelanggan yang bersepadu, manakala produk yang mendasarinya telah pun mengukuhkan kedudukan masing-masing di pasaran antarabangsa. Dipercayai oleh pengedar, kontraktor, pemaju dan pemilik kediaman di Asia, Timur Tengah, Afrika dan rantau lain, portfolio kediaman Himel telah meraih pengiktirafan menerusi kualiti produk yang konsisten, prestasi yang boleh dipercayai dan pematuhan terhadap piawaian antarabangsa.

Antara penyelesaian yang ditampilkan dalam Dream Home, peranti pendawaian Altivo terus menyerlah menerusi reka bentuk kontemporari dan prestasi yang boleh dipercayai, sekali gus menjadikannya pilihan utama bagi pelbagai aplikasi kediaman dan komersial. Siri Nerio memperluas lagi portfolio tersebut menerusi kemasan tanpa semburan, yang mencerminkan tumpuan Himel terhadap estetika moden dan proses pembuatan yang lebih mampan. Direka untuk menawarkan fleksibiliti lebih tinggi dalam kehidupan moden, Verso Series Track Socket membolehkan pengguna menambah atau mengubah kedudukan soket kuasa dengan mudah, sekali gus memenuhi keperluan ruang dinamik seperti dapur, pejabat di rumah dan ruang kediaman pelbagai fungsi. Memperluas pengalaman tersebut ke luar kediaman, Electric Vehicle Charger Generation 2, yang menerima pengiktirafan Top Innovation Award, menyokong peralihan kepada mobiliti yang lebih bersih sambil mencerminkan komitmen Himel untuk mewujudkan masa hadapan yang lebih bersih, lebih pintar dan lebih saling terhubung.

Dream Home turut mencerminkan kepercayaan Himel yang lebih luas bahawa produk elektrik bukan sekadar berfungsi untuk membekalkan kuasa kepada bangunan — produk tersebut seharusnya meningkatkan cara manusia menjalani kehidupan. Berpandukan inisiatif jenamanya, Powering Infinity, Himel terus membangunkan penyelesaian yang menghubungkan inovasi dengan keperluan harian, sekali gus membantu pelanggan membina kediaman yang bukan sahaja berfungsi dan boleh dipercayai, malah turut direka untuk masa hadapan.

Latar Belakang Himel

Ditubuhkan di Sepanyol pada 1958, Himel ialah pengeluar global produk dan penyelesaian elektrik voltan rendah yang memenangi pelbagai anugerah. Dengan kehadiran di lebih 60 negara, syarikat menawarkan portfolio yang direkayasa untuk memberikan nilai merangkumi pengagihan kuasa, aplikasi perindustrian dan penyelesaian elektrik kediaman untuk pasaran kediaman, komersial dan perindustrian.

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