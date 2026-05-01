HNS 2026 | هواوي والمنظمات الصناعية تطلق الورقة البيضاء التقنية Xinghe AI Full-Scope Security Campus

القاهرة، 1 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت هواوي والمنظمات الصناعية رسميًا، خلال Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، الورقة البيضاء التقنية Xinghe AI Full-Scope Security Campus.

تقدّم الورقة البيضاء للمرة الأولى الركائز الأربع الرئيسية لأمن الحرم الجامعي، وهي أمن الاتصال، وأمن الأصول، والأمن المكاني، وأمن الخصوصية، بهدف بناء بنية أمنية شاملة لجميع النطاقات توفّر حماية متعددة الطبقات. يمثّل ذلك مرحلة جديدة في أمن الحرم الجامعي بالذكاء الاصطناعي، إذ ينتقل من الدفاع أحادي النقطة إلى وعي شامل بجميع النطاقات ودفاع ذكي استباقي.

The launch ceremony of the white paper

تقدّم الورقة البيضاء نهجًا منهجيًا لبناء بنية تقنية للأمن الشامل، كما تستعرض بالتفصيل إطار العمل المتكامل الأول من نوعه عالميًا لأمن شبكة الحرم الجامعي.

قال Ricky Zhu، نائب رئيس نطاق شبكة الحرم الجامعي في خط منتجات الاتصالات للبيانات في هواوي: «الأمن هو حجر الأساس للحرم الجامعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي». «من خلال دمج المجالات الرقمية والمادية، تقود هواوي نهجًا قائمًا على حماية متعددة الطبقات يشمل أمن الاتصال وأمن الأصول والأمن المكاني وأمن الخصوصية. يُحوّل هذا التطور بيئات الحرم الجامعي من الدفاع الاستجابي إلى الوعي الاستباقي والحماية الذكية».

تشمل أبرز ملامح الأبعاد الأربعة الرئيسية لأمن الحرم الجامعي ما يلي:

أمن الاتصال : على الجانب اللاسلكي، تقضي تقنية Wi-Fi Shield الحصرية من هواوي على خطر التنصت على الحزم على مستوى الطبقة المادية. أما على الجانب السلكي، فيوفّر تشفير MACsec من طرف إلى طرف، مقترنًا بالتشفير ما بعد الكم (PQC) ، أمانًا طويل الأمد لنقل البيانات حتى مع نضج الحوسبة الكمومية، بما يحمي من تسرب البيانات.

أمن الأصول : أدى الارتفاع الكبير في عدد الأجهزة الطرفية غير الذكية في القطاع الحكومي والقطاع المالي وقطاعات أخرى إلى زيادة مخاطر هجمات الشبكة. ولمعالجة ذلك، يوظّف حل هواوي تقنية التعرّف القائم على التجميع العنقودي، بما يتيح التعرّف تلقائيًا على الأجهزة الطرفية غير الذكية بدقة تبلغ 95%. وبالجمع بين اكتشاف السلوك غير الطبيعي للأجهزة الطرفية والاستدلال المحلي على المحولات، يمكن للحل اكتشاف الأنماط غير الطبيعية لحركة البيانات خلال ثوانٍ وحظرها استباقيًا، بما يمنع بفاعلية اختراقات الشبكة والحركة الجانبية. وتشمل الفوائد الناتجة عن ذلك إمكانية رؤية الأجهزة الطرفية والتحكم فيها، مع منع الوصول غير المصرح به والانتحال.

الأمن المكاني: ترصد تقنية استشعار معلومات حالة قناة Wi-Fi (CSI) من هواوي حالة الأمن المكاني من خلال نقطة وصول لاسلكية ( AP ) واحدة، بما يمنع التسلل إلى المناطق الحساسة. ولا تحلل هذه التقنية سوى أنماط اضطراب الإشارات اللاسلكية، لصون الأمن المكاني مع الحفاظ على الخصوصية الشخصية إلى أقصى حد.

أمن الخصوصية : في غرف التنفيذيين وغرف الاجتماعات وغرف نزلاء الفنادق وغيرها من البيئات الحساسة، غالبًا ما تتسم الطرق التقليدية للكشف عن أجهزة التصوير المخفية بانخفاض الكفاءة وارتفاع معدلات الإغفال. تعالج هواوي هذا التحدي بإطلاق نقطة الوصول iGuard لكشف كاميرات التجسس، التي توفّر ثلاث مزايا رئيسية، وهي: الكشف الشامل، والكشف الدقيق، والتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لحماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية في هذه الأماكن الخاصة.

في المرحلة المقبلة، ستواصل هواوي التعاون مع العملاء والمنظمات الصناعية لتطبيق المؤشرات التقنية الأساسية الواردة في الورقة البيضاء عمليًا في مختلف القطاعات. من شأن هذا الجهد أن يسهم في دفع التطوير عالي الجودة للمرافق الآمنة والذكية.

للاطلاع على تفاصيل الورقة البيضاء، يُرجى زيارة https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/c1d4f9aa8b514ac188db924a0cb237dd

