HNS 2026｜Huaweiと業界団体、Xinghe AIフルスコープセキュリティキャンパス技術白書を発表

カイロ、2026年5月1日 /PRNewswire/ -- 先日カイロで開催されたHuawei Network Summit 2026（HNS 2026）で、Huaweiと業界団体は Xinghe AIフルスコープセキュリティキャンパス技術白書を正式に発表しました。

この白書は、多層防御を備えた全領域のセキュリティアーキテクチャを構築するため、キャンパスセキュリティの4つの主要な柱である接続性セキュリティ、資産セキュリティ、空間セキュリティ、プライバシーセキュリティを初めて提示しています。これは、AIキャンパスセキュリティが単一ポイント防御から、全領域の状況把握と能動的なインテリジェント防御へと進化する新たな段階を示すものです。

The launch ceremony of the white paper (PRNewsfoto/Huawei)

この白書は、フルスコープのセキュリティ技術アーキテクチャを構築するための体系的なアプローチを示し、キャンパスネットワークセキュリティに関する世界初の完全なフレームワークについて詳述しています。

HuaweiのData Communication Product LineでCampus Network Domain担当バイスプレジデントを務めるRicky Zhu氏は、次のように述べています。「セキュリティはAIキャンパスの礎です。デジタル領域と物理領域を統合することで、Huaweiは接続性セキュリティ、資産セキュリティ、空間セキュリティ、プライバシーセキュリティにわたる多層的な保護を先駆けて実現しています。この進展により、キャンパスは事後対応型の防御から、能動的な状況把握とインテリジェントな保護へと移行します。」

キャンパスセキュリティの4つの主要側面における主なポイントは以下のとおりです。

接続性セキュリティ： 無線側では、Huawei独自のWi-Fi Shield技術により、物理層でのパケット盗聴リスクを排除します。有線側では、エンドツーエンドのMACsecとポスト量子暗号（PQC）を組み合わせることで、量子コンピューティングが成熟してもデータ伝送の長期的なセキュリティを確保し、データ漏洩から保護します。

無線側では、Huawei独自のWi-Fi Shield技術により、物理層でのパケット盗聴リスクを排除します。有線側では、エンドツーエンドのMACsecとポスト量子暗号（PQC）を組み合わせることで、量子コンピューティングが成熟してもデータ伝送の長期的なセキュリティを確保し、データ漏洩から保護します。 資産セキュリティ： 政府機関や金融などの分野でダム端末が急増していることにより、ネットワーク攻撃のリスクが高まっています。これに対応するため、Huaweiのソリューションはクラスタリング識別を活用し、ダム端末を95%の精度で自動認識します。端末の挙動異常検知とスイッチ上のローカル推論を組み合わせることで、このソリューションはトラフィック異常を数秒で検知して能動的にブロックし、ネットワーク侵入やラテラルムーブメントを効果的に防止できます。その結果、不正アクセスやなりすましを防ぎながら、端末の可視化と制御を実現できるという利点があります。

政府機関や金融などの分野でダム端末が急増していることにより、ネットワーク攻撃のリスクが高まっています。これに対応するため、Huaweiのソリューションはクラスタリング識別を活用し、ダム端末を95%の精度で自動認識します。端末の挙動異常検知とスイッチ上のローカル推論を組み合わせることで、このソリューションはトラフィック異常を数秒で検知して能動的にブロックし、ネットワーク侵入やラテラルムーブメントを効果的に防止できます。その結果、不正アクセスやなりすましを防ぎながら、端末の可視化と制御を実現できるという利点があります。 空間セキュリティ： HuaweiのWi-Fiチャネル状態情報（CSI）センシング技術は、1台の無線アクセスポイント（AP）を通じて空間セキュリティの状態を検知し、機密エリアへの侵入を防止します。この技術は無線信号の乱れのパターンのみを分析し、個人のプライバシーを最大限に保護しながら空間セキュリティを守ります。

HuaweiのWi-Fiチャネル状態情報（CSI）センシング技術は、1台の無線アクセスポイント（AP）を通じて空間セキュリティの状態を検知し、機密エリアへの侵入を防止します。この技術は無線信号の乱れのパターンのみを分析し、個人のプライバシーを最大限に保護しながら空間セキュリティを守ります。 プライバシーセキュリティ：役員室、会議室、ホテルの客室などの機密性の高い環境では、隠し撮影機器を検出する従来の方法は非効率になりがちで、見落とし率も高くなる傾向があります。Huaweiは、包括的な検出、精密な検出、24時間365日稼働という3つの主な利点を備えたiGuard隠しカメラ検出APを発表することで、この課題に対応し、こうしたプライベートな場所における企業秘密と個人のプライバシーを保護します。

今後、Huaweiは顧客や業界団体と引き続き協力し、この白書の中核的な技術指標を幅広い業界で実践に移していきます。この取り組みは、安全でインテリジェントなキャンパスの質の高い発展を後押しします。

白書の詳細については、https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/c1d4f9aa8b514ac188db924a0cb237ddをご覧ください。

SOURCE Huawei