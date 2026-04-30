Huawei ผนึกองค์กรพันธมิตร เผยแพร่สมุดปกขาว Xinghe AI Full-Scope Security Campus Technical White Paper ในงาน HNS 2026

01 May, 2026, 01:20 CST

ไคโร, 1 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในงานประชุมระดับโลก Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ Huawei ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่งในอุตสาหกรรม เผยแพร่สมุดปกขาว Xinghe AI Full-Scope Security Campus Technical White Paper อย่างเป็นทางการ

The launch ceremony of the white paper (PRNewsfoto/Huawei)
สมุดปกขาวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอ 4 เสาหลักสำคัญด้านความปลอดภัยของแคมปัส ได้แก่ ความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน ความปลอดภัยเชิงพื้นที่ และความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบครอบคลุมที่มีการป้องกันหลายชั้น นับเป็นก้าวใหม่ของความปลอดภัยแคมปัสยุค AI ที่พัฒนาจากการป้องกันเพียงจุดเดียว ไปสู่การรับรู้ทุกมิติและการป้องกันเชิงรุกอัจฉริยะ

สมุดปกขาวยังนำเสนอแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบครอบคลุม พร้อมทั้งอธิบายกรอบการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแคมปัสที่สมบูรณ์ครั้งแรกของโลก

"ความปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของแคมปัส AI" Ricky Zhu รองกรรมการผู้จัดการ Campus Network Domain, Huawei's Data Communication Product Line กล่าว "ด้วยการผสานโลกดิจิทัลและโลกกายภาพ Huawei ได้บุกเบิกการป้องกันหลายชั้นในส่วนของความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน ความปลอดภัยเชิงพื้นที่ และความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งเปลี่ยนแคมปัสจากการตั้งรับไปสู่การรับรู้เชิงรุกและการปกป้องอัจฉริยะ"

ไฮไลต์สำคัญของความปลอดภัยทั้ง 4 มิติของแคมปัส มีดังนี้

  • ความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อ: ในด้านการเชื่อมต่อไร้สาย เทคโนโลยี Wi-Fi Shield เอกสิทธิ์ของ Huawei ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการดักจับข้อมูล ขณะที่การเชื่อมต่อแบบมีสายใช้ MACsec แบบครบวงจรผสานกับ Post-Quantum Cryptography (PQC) เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลในระยะยาว พร้อมรองรับอนาคตเมื่อการประมวลผลควอนตัมพัฒนาไปมากกว่านี้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความปลอดภัยของทรัพย์สิน: จำนวนอุปกรณ์ปลายทางประเภท dumb terminal ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาครัฐ ภาคการเงิน และภาคส่วนอื่น ๆ ได้ทำให้ความเสี่ยงของการโจมตีเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหานี้ โซลูชันของ Huawei จึงใช้เทคโนโลยี clustering identification เพื่อระบุและจำแนกอุปกรณ์ปลายทางประเภท dumb terminal โดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงถึง 95% โดยผสานการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของอุปกรณ์ปลายทางและการประมวลผลแบบ local inference บนสวิตช์เครือข่าย ทำให้สามารถตรวจจับความผิดปกติของทราฟฟิกได้ภายในไม่กี่วินาทีและทำการบล็อกอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและการเคลื่อนย้ายภายในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือการเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและควบคุมอุปกรณ์ปลายทางได้ดีขึ้น พร้อมทั้งป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการปลอมแปลงตัวตน
  • ความปลอดภัยเชิงพื้นที่: เทคโนโลยี Wi-Fi channel state information (CSI) sensing ของ Huawei สามารถตรวจจับสภาพความปลอดภัยเชิงพื้นที่ผ่านจุดกระจายสัญญาณไร้สาย (AP) เพียงจุดเดียว เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เทคโนโลยีนี้จะวิเคราะห์เฉพาะรูปแบบการรบกวนของสัญญาณไร้สายเท่านั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยเชิงพื้นที่ พร้อมปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในระดับสูงสุด
  • ความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว: ในห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องพักโรงแรม และพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ วิธีการแบบเดิมในการตรวจจับอุปกรณ์บันทึกภาพที่แอบซ่อนมักมีประสิทธิภาพไม่สูง และมีโอกาสพลาดการตรวจจับค่อนข้างมาก Huawei จึงพัฒนาโซลูชัน iGuard spycam-detecting AP เพื่อใช้ตรวจจับกล้องแอบถ่าย โดยมีจุดเด่นหลัก 3 ประการ ได้แก่ การตรวจจับได้อย่างครอบคลุม ความแม่นยำในการตรวจจับสูง และการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องความลับทางธุรกิจและความเป็นส่วนตัวในพื้นที่อ่อนไหวดังกล่าว

ในอนาคต Huawei จะยังคงร่วมมือกับลูกค้าและองค์กรในอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักในสมุดปกขาวถูกนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาแคมปัสอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยสูงให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดของสมุดปกขาวได้ที่ https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/c1d4f9aa8b514ac188db924a0cb237dd

