HNS 2026 | Huawei et des organisations du secteur lancent le livre blanc technique sur la sécurité intégrale Xinghe AI Campus

LE CAIRE, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026) qui s'est tenu récemment au Caire, Huawei et des organisations du secteur ont officiellement publié le livre blanc Xinghe AI Full-Scope Security Campus Technical White Paper.

The launch ceremony of the white paper

Ce livre blanc présente pour la première fois quatre piliers clés de la sécurité des campus, sécurité de la transmission, des actifs, spatiale et de la vie privée, afin de construire une architecture de sécurité intégrale avec une protection multicouche. Ceci marque un tournant pour la sécurité des campus par l'IA, évoluant d'une défense à point unique vers une vision globale de tous les domaines et une défense intelligente et proactive.

Ce livre blanc propose une approche systématique de l'élaboration d'une architecture technologique de sécurité complète et décrit le premier cadre complet au monde pour la sécurité des réseaux de campus.

« La sécurité est la pierre angulaire des campus d'IA », déclare Ricky Zhu, vice-président du domaine des réseaux de campus de la ligne de produits de communication de données de Huawei. « En intégrant les domaines numérique et physique, Huawei ouvre la voie à une protection multicouche couvrant la sécurité de la transmission, des actifs, spatiale et de la vie privée. Cette évolution fait passer les campus d'une défense réactive à une sensibilisation proactive et à une protection intelligente. »

Les principaux points forts des quatre principales dimensions de la sécurité sur le campus sont les suivants :

Sécurité de la transmission : en ce qui concerne la technologie sans fil, la technologie exclusive Wi-Fi Shield de Huawei élimine le risque d'écoute des paquets au niveau de la couche physique. En ce qui concerne les réseaux câblés, la technologie MACsec de bout en bout, associée à la cryptographie post-quantique (PQC), offre une sécurité à long terme pour la transmission des données, même si l'informatique quantique arrive à maturité, en protégeant contre les fuites de données.

: en ce qui concerne la technologie sans fil, la technologie exclusive Wi-Fi Shield de Huawei élimine le risque d'écoute des paquets au niveau de la couche physique. En ce qui concerne les réseaux câblés, la technologie MACsec de bout en bout, associée à la cryptographie post-quantique (PQC), offre une sécurité à long terme pour la transmission des données, même si l'informatique quantique arrive à maturité, en protégeant contre les fuites de données. Sécurité des actifs : l'augmentation du nombre de terminaux passifs dans les administrations, le secteur financier et d'autres secteurs a accru le risque d'attaques de réseaux. Pour y remédier, la solution de Huawei s'appuie sur l'identification par regroupement pour reconnaître automatiquement les terminaux passifs avec une précision de 95 %. En combinant la détection d'anomalies dans le comportement des terminaux et l'inférence locale sur les commutateurs, la solution peut détecter les anomalies de trafic en quelques secondes et les bloquer de manière proactive, empêchant ainsi efficacement les intrusions dans le réseau et les mouvements latéraux. Les avantages qui en découlent sont la visibilité et la contrôlabilité du terminal sans accès non autorisé ni usurpation d'identité.

: l'augmentation du nombre de terminaux passifs dans les administrations, le secteur financier et d'autres secteurs a accru le risque d'attaques de réseaux. Pour y remédier, la solution de Huawei s'appuie sur l'identification par regroupement pour reconnaître automatiquement les terminaux passifs avec une précision de 95 %. En combinant la détection d'anomalies dans le comportement des terminaux et l'inférence locale sur les commutateurs, la solution peut détecter les anomalies de trafic en quelques secondes et les bloquer de manière proactive, empêchant ainsi efficacement les intrusions dans le réseau et les mouvements latéraux. Les avantages qui en découlent sont la visibilité et la contrôlabilité du terminal sans accès non autorisé ni usurpation d'identité. Sécurité spatiale : la technologie de détection des informations sur l'état du canal (CSI) du Wi-Fi de Huawei détecte les conditions de sécurité spatiale par le biais d'un seul point d'accès sans fil (AP), empêchant ainsi les intrusions dans les zones sensibles. La technologie analyse uniquement les modèles de perturbation des signaux sans fil afin de garantir la sécurité spatiale tout en protégeant au maximum la vie privée.

la technologie de détection des informations sur l'état du canal (CSI) du Wi-Fi de Huawei détecte les conditions de sécurité spatiale par le biais d'un seul point d'accès sans fil (AP), empêchant ainsi les intrusions dans les zones sensibles. La technologie analyse uniquement les modèles de perturbation des signaux sans fil afin de garantir la sécurité spatiale tout en protégeant au maximum la vie privée. Sécurité de la vie privée : dans les bureaux de direction, les salles de réunion, les chambres d'hôtel et d'autres environnements sensibles, les méthodes traditionnelles de détection des appareils d'imagerie cachés sont souvent inefficaces et sujettes à des taux d'échec élevés. Huawei s'attaque à ce problème en lançant l'AP iGuard qui détecte les caméras espionnes et qui offre trois avantages clés, détection complète, détection précise et fonctionnement 24h/24 et 7j/7, afin de protéger les secrets commerciaux et la vie privée dans ces lieux privés.

À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec les clients et les organisations industrielles pour mettre en pratique les indicateurs techniques fondamentaux du livre blanc dans tous les secteurs d'activité. Cet effort contribuera à la mise en place de campus sécurisés et intelligents de grande qualité.

Pour plus d'informations sur le livre blanc, consultez le site https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/c1d4f9aa8b514ac188db924a0cb237dd.

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