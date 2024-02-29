Huawei تعلن عن العديد من مبادرات المواهب الرقمية لعام 2024 في قمة Huawei Talent Summit

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC برشلونة 2024، عقدت شركة Huawei قمة Huawei Talent Summit وأصدرت إعلانات تتعلق بالعديد من مبادرات تنمية المواهب، بما في ذلك: إطلاق تطبيقات برنامج ITU-Huawei Generation Connect Young Leadership Programme والإعلان عن تنفيذ المشروع المشترك بين Huawei ومعهد التعلم مدى الحياة (UIL) التابع لليونسكو في المغرب؛ وبرنامج الشركات الناشئة التابع لـ Huawei Cloud.

Award for the 2023 Seeds for the Future Champion

وكان موضوع الحدث هو "المواهب في مجال المعلومات والاتصالات: رعاية التميز في العالم الرقمي". وكان من بين الحضور ممثلون عن المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واليونسكو، ومسؤولون حكوميون من اليونان وكينيا والمكسيك، وقادة الصناعة، ورواد الأعمال المشاركون في برنامج Huawei Cloud Startup للشركات الناشئة، والمشاركون في Seeds for the Future والعديد من المسابقات الكبرى.

وخلال القمة، قام السيد Mario Maniewicz، مدير مكتب الاتصالات اللاسلكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، نيابة عن الدكتور Cosmas Zavazava، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، بالإعلان عن انطلاق ITU Generation Connect Young Leadership Programme (برنامج القيادة الشابة لجيل التواصل بالاتحاد الدولي للاتصالات) بالشراكة مع شركة Huawei. وعن ذلك قال: "يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا تقديم أفكارهم لمشروعات مجتمعية تعالج الفجوة الرقمية، والحصول على التمويل والتوجيه والتدريب من أجل التنفيذ." واستطرد قائلاً: "إنني أشجع الجميع على المشاركة على نطاق واسع في شبكاتكم المتنوعة والحرص على أن يكون الشباب من كل أنحاء العالم جزءًا من هذه الحركة الهائلة." يمكن تقديم الطلبات هنا: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

انضمت Huawei إلى التحالف العالمي لليونسكو لمحو الأمية (GAL) كعضو منتسب في العام الماضي، ووقعت اتفاقية شراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL). وفي القمة، تحدثت السيدة Isabell Kempf، مديرة UIL، عن أهمية تمكين المعلمين، وشاركت أحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز في مشروع UIL في هذا الصدد. وقالت: "نقوم بتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لمعلمي محو الأمية في عدة دول تابعة للتحالف العالمي لمحو الأمية. واليوم، أفخر بأن أعلن أنه بدعم من Huawei، أصبحنا قادرين على إطلاق المشروع في المملكة المغربية أيضًا. وسيساعد هذا المشروع 10 آلاف معلم ومدرب ومدير في مجال محو الأمية للشباب والكبار في استخدام التقنيات بشكل أفضل في التدريس من أجل محو الأمية وفي تطورهم المهني."

وفي هذا الحدث، أعلنت Huawei أنها سترعى European Girls' Olympiad in Informatics (EGOI) (الأولمبياد الأوروبي للفتيات في مجال المعلوماتية) كجزء من جهودها لتشجيع المزيد من الفتيات على اقتحام قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الإدماج الرقمي في المجتمعات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات التقنية. وحضر Eljakim Schrijvers، الرئيس التنفيذي لـ EGOI 2024 القمة وقال: "مما يسرنا أن Huawei تعمل على رفع مستوى جهودها لتحسين التنوع في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأن الشركة قررت رعاية أولمبياد الفتيات الأوروبي في المعلوماتية في عام 2024."

كما طرح متحدثون من اليونان وكينيا والمكسيك، بالإضافة إلى متحدثين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، تجاربهم مع برامج تدريب المواهب المحلية التي تقدمها Huawei. وقدم Duan Xiaolei، المدير العام للنظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في Huawei Cloud، خطط تمكين Huawei Cloud للشركات الناشئة العالمية.

وقالت Vicky Zhang، نائبة رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في Huawei: "لطالما التزمت Huawei بتنمية المواهب الرقمية في كل أنحاء العالم. ويسعدني أن أرى أن مشاريعنا المشتركة مع الشركاء تسير على خير ما يرام. وآمل أن يتمكن المزيد من الناس من المشاركة في هذه المشاريع. إنني أرجو من كل شخص أن يبقى على اتصال ويكون قدوة للآخرين، فنحن نصبح أكثر من مجرد مجموعنا كأفراد عندما نعمل على هذا المنوال. وهذه هي الطريقة التي سيتم بها تشكيل المستقبل الرقمي الشامل."

وحتى الآن، تم تنفيذ مشاريع Huawei لتدريب وتعليم المواهب في أكثر من 150 دولة، واستفاد منها أكثر من 2.83 مليون شخص.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2349860/Award_2023_Seeds_Future_Champion.jpg