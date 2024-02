Spoločnosť Huawei na summite Huawei Talent Summit oznámila niekoľko iniciatív v oblasti digitálnych talentov na rok 2024

BARCELONA, Španielsko, 28. februára 2024 /PRNewswire/ -- Počas MWC 2024 v Barcelone spoločnosť Huawei usporiadala Huawei Talent Summit a oznámila niekoľko iniciatív v oblasti rozvoja talentov vrátane: spustenia prihlášok do globálneho programu ITU-Huawei Generation Connect Young Leadership Programme; oznámenie, že spoločný projekt Huawei a Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO (UIL) sa bude realizovať v Maroku; a program pre startupy Huawei Cloud.

Award for the 2023 Seeds for the Future Champion

Témou podujatia bolo „I C Talent: Výchova k profesionalite v digitálnom svete". Medzi účastníkmi boli zástupcovia medzinárodných organizácií ako ITU a UNESCO, vládni úradníci z Grécka, Kene a Mexika, vedúce predstaviteľky priemyslu, podnikatelia zapojení do programu Huawei Cloud Startup a účastníci súťaže Seeds for the Future a niekoľkých špičkových súťaží.

Počas samitu vystúpil v mene Dr. Cosmas Zavazava, riaditeľa Úradu pre rozvoj telekomunikácií ITU, Mario Maniewicz, riaditeľ Úradu pre rádiokomunikácie ITU, ktorý v spolupráci so spoločnosťou Huawei spustil program ITU Generation Connect Young Leadership. „Mladí ľudia vo veku 18 až 28 rokov môžu predložiť svoje nápady na komunitné projekty zamerané na riešenie digitálnej priepasti a získať finančné prostriedky, poradenstvo a odbornú prípravu na ich realizáciu." Dodal: „Vyzývam všetkých, aby sa oň podelili vo svojich rôznych sieťach a zabezpečili, aby sa mládež zo všetkých častí sveta stala súčasťou tohto veľkého hnutia." Prihlášky môžete podávať tu: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

Spoločnosť Huawei sa minulý rok pripojila ku Globálnej aliancii pre gramotnosť (GAL) UNESCO ako pridružený člen a podpísala dohodu o partnerstve s Inštitútom UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL). Riaditeľka UIL Isabell Kempf na samite hovorila o dôležitosti posilnenia postavenia pedagógov a informovala o pokroku projektu UIL v tejto oblasti. Povedala: „Realizujeme projekt, ktorého cieľom je posilniť digitálne zručnosti učiteľov gramotnosti v niekoľkých krajinách Globálnej aliancie pre gramotnosť. Dnes môžem s hrdosťou oznámiť, že s podporou spoločnosti Huawei môžeme spustiť projekt aj v Marockom kráľovstve. Tento projekt pomôže 10 000 učiteľom, školiteľom a vedúcim pracovníkom v oblasti gramotnosti mládeže a dospelých lepšie využívať technológie pri výučbe gramotnosti, ako aj pri ich odbornom rozvoji."

Spoločnosť Huawei na tomto podujatí oznámila, že bude sponzorovať Európsku olympiádu dievčat v informatike (EGOI) v rámci svojho úsilia podporiť vstup väčšieho počtu dievčat do technologického sektora, zvýšiť digitálnu inklúziu v komunitách a podporiť rodovú rovnosť v technologických oblastiach. Eljakim Schrijvers, generálny riaditeľ EGOI 2024, sa zúčastnil na samite a povedal: „Sme radi, že spoločnosť Huawei zvyšuje svoje úsilie o zlepšenie rozmanitosti v oblasti STEM a že sa rozhodla sponzorovať Európsku olympiádu dievčat v informatike v roku 2024."

O svoje skúsenosti s miestnymi vzdelávacími programami spoločnosti Huawei pre talenty sa podelili aj rečníci z Grécka, Kene a Mexika, ako aj z krajín ASEAN. Duan Xiaolei, generálny riaditeľ globálneho startupového ekosystému Huawei Cloud, predstavil plány Huawei Cloud pre globálne startupy.

Vicky Zhang, viceprezidentka oddelenia podnikovej komunikácie spoločnosti Huawei, povedala: „Spoločnosť Huawei sa dlhodobo venuje rozvíjaniu digitálnych talentov na celom svete. Teší ma, že naše spoločné projekty s partnermi pokračujú hladko. Dúfam, že sa do týchto projektov zapojí viac ľudí. Ak zostaneme v spojení a budeme vzorom pre ostatných, staneme sa viac než len súčtom našich jednotlivých častí. Takto sa bude formovať inkluzívna digitálna budúcnosť."

Projekty spoločnosti Huawei v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania talentov boli doteraz realizované vo viac ako 150 krajinách a využilo ich viac ako 2,83 milióna ľudí.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2349860/Award_2023_Seeds_Future_Champion.jpg