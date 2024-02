Huawei annonce plusieurs initiatives en matière de talents numériques pour 2024 lors du Huawei Talent Summit

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a tenu le Huawei Talent Summit et a fait des annonces pertinentes pour plusieurs initiatives de développement des talents, notamment le lancement des applications pour le programme UIT-Huawei Generation Connect Young Leadership ; l'annonce que le projet conjoint entre Huawei et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) sera mis en œuvre au Maroc ; et le programme pour les startups de Huawei Cloud.

Award for the 2023 Seeds for the Future Champion

Le thème de l'événement était « I C Talent : cultiver l'excellence dans un monde numérique ». Parmi les participants figuraient des représentants d'organisations internationales telles que l'UIT et l'UNESCO, des représentants gouvernementaux de Grèce, du Kenya et du Mexique, des femmes leaders de l'industrie, des entrepreneurs participant au programme Huawei Cloud Startup, et les participants à Seeds for the Future et à plusieurs compétitions de haut niveau.

Au cours du sommet, s'exprimant au nom du Dr Cosmas Zavazava, directeur du bureau de développement des télécommunications de l'UIT, M. Mario Maniewicz, directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT, a lancé le programme Generation Connect Young Leadership en partenariat avec Huawei. « Les jeunes de 18 à 28 ans peuvent soumettre leurs idées pour des projets communautaires visant à réduire la fracture numérique et recevoir du financement, du mentorat et de la formation pour la mise en œuvre. » Il a ajouté : « J'encourage tout le monde à partager largement dans vos divers réseaux et à faire en sorte que les jeunes de toutes les parties du monde fassent partie de ce grand mouvement. » Les demandes peuvent être présentées ici : https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

Huawei a rejoint l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation (GAL) de l'UNESCO en tant que membre associé l'année dernière et a signé un accord de partenariat avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL). Lors du sommet, la directrice de l'UIL, Isabell Kempf, a parlé de l'importance d'autonomiser les éducateurs et a fait le point sur le projet de l'UIL à cet égard. « Nous mettons en œuvre un projet visant à renforcer les compétences numériques des éducateurs en alphabétisation dans plusieurs pays de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer qu'avec le soutien de Huawei, nous sommes également en mesure de lancer le projet au Royaume du Maroc. Ce projet aidera 10 000 enseignants, formateurs et gestionnaires en alphabétisation des jeunes et des adultes à mieux utiliser les technologies dans l'enseignement de l'alphabétisation et dans leur perfectionnement professionnel. »

Lors de l'événement, Huawei a annoncé qu'elle parrainerait l'Olympiade européenne des filles en informatique (EGOI) dans le cadre de ses efforts pour encourager plus de filles à entrer dans le secteur de la technologie, améliorer l'inclusion numérique dans les communautés et promouvoir l'égalité des sexes dans les domaines technologiques. Eljakim Schrijvers, PDG d'EGOI 2024, a assisté au sommet et a déclaré : « Nous sommes heureux que Huawei intensifie ses efforts pour améliorer la diversité dans le domaine des STEM et que la société ait décidé de parrainer l'Olympiade européenne des filles en informatique en 2024. »

Des intervenants de Grèce, du Kenya et du Mexique, ainsi que ceux de l'ASEAN, ont également partagé leurs expériences avec les programmes de formation de talents locaux de Huawei. Duan Xiaolei, directrice générale de l'écosystème mondial des startups de Huawei Cloud, a présenté les plans d'activation de Huawei Cloud pour les startups mondiales.

Vicky Zhang, vice-présidente du département des communications d'entreprise de Huawei, a déclaré : « Huawei s'est engagée depuis longtemps à cultiver les talents numériques dans le monde entier. Je suis heureuse de constater que nos projets conjoints avec nos partenaires se déroulent sans heurts. J'espère que plus de gens pourront participer à ces projets. Restez connectés et soyez des modèles pour les autres, nous devenons plus que la somme de nos parties individuelles. C'est ainsi que sera façonné un avenir numérique inclusif. »

À ce jour, les projets de formation et d'éducation des talents de Huawei ont été mis en œuvre dans plus de 150 pays et ont bénéficié à plus de 2,83 millions de personnes.