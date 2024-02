Podczas wydarzenia Huawei Talent Summit Huawei przedstawia kilka inicjatyw w zakresie rozwoju talentów cyfrowych na rok 2024

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2024 firma Huawei zorganizowała wydarzenie pod nazwą Huawei Talent Summit i przedstawiła szereg inicjatyw związanych z rozwojem talentów, w tym uruchomienie aplikacji w ramach globalnego programu ITU-Huawei Generation Connect Young Leadership. Firma ogłosiła, że wspólny projekt Huawei i Instytutu Kształcenia Ustawicznego (UIL) UNESCO zostanie wdrożony w Maroku, a także zapowiedziała program startupów Huawei Cloud.

Award for the 2023 Seeds for the Future Champion

Temat przewodnim wydarzenia brzmiał: „I C Talent: Budowanie doskonałości w cyfrowym świecie". Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji międzynarodowych, w tym ITU i UNESCO, urzędnicy państwowi z Grecji, Kenii i Meksyku, liderki branży, przedsiębiorcy uczestniczący w programie startupów Huawei Cloud oraz uczestnicy programu Seeds for the Future i kilku najważniejszych konkurencji.

Podczas szczytu, przemawiając w imieniu dr Cosmasa Zavazavy, dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU, Mario Maniewicz, dyrektor Biura Radiokomunikacji ITU, we współpracy z firmą Huawei uruchomił program rozwoju młodych przywódców ‒ ITU Generation Connect Young Leadership Programme. „Młodzież w wieku od 18 do 28 lat może zgłaszać swoje pomysły na projekty społeczne dotyczące wykluczenia cyfrowego i skorzystać ze wsparcia finansowego, mentoringu i szkoleń". Maniewicz dodał: „Zachęcam wszystkich do szerokiego udostępniania informacji w różnych sieciach i zapewnienia młodzieży ze wszystkich części świata, że są oni częścią tego wielkiego ruchu". Wnioski można składać na stronie: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

W zeszłym roku firma Huawei dołączyła do Globalnego Sojuszu na rzecz Umiejętności Czytania i Pisania UNESCO (GAL) jako członek stowarzyszony i podpisała umowę partnerską z Instytutem Kształcenia Ustawicznego (UIL) UNESCO. Podczas szczytu dyrektor UIL Isabell Kempf mówiła o znaczeniu wzmocnienia pozycji nauczycieli i przedstawiła aktualizację postępów w realizacji projektu UIL w tym obszarze. Kempf powiedziała: „Wdrażamy projekt, który ma na celu wzmocnienie umiejętności cyfrowych nauczycieli czytania i pisania w kilku krajach Globalnego Sojuszu na rzecz Umiejętności Czytania i Pisania. Dziś z dumą ogłaszam, że dzięki wsparciu Huawei jesteśmy w stanie uruchomić projekt również w Królestwie Maroka. Projekt ten pomoże 10 tysiącom nauczycieli, trenerów i menedżerów nauczających czytania i pisania młodzież i osoby dorosłe lepiej wykorzystywać technologię ‒ zarówno w nauczaniu, jak i w rozwoju zawodowym".

Podczas wydarzenia firma Huawei ogłosiła, że będzie sponsorować Europejską Olimpiadę Informatyczną Dziewcząt (EGOI) w ramach swoich działań na rzecz zachęcenia większej liczby dziewcząt do wejścia do sektora technologii, zwiększenia integracji cyfrowej w społecznościach i promowania równości płci w dziedzinach technologii. Eljakim Schrijvers, dyrektor generalny EGOI 2024, wziął udział w szczycie i powiedział: „Cieszymy się, że Huawei zwiększa swoje wysiłki na rzecz poprawy różnorodności w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) i że firma zdecydowała się sponsorować Europejską Olimpiadę Informatyczną Dziewcząt w 2024 roku".

Prelegenci z Grecji, Kenii i Meksyku, a także z krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), również podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji lokalnych programów szkolenia talentów Huawei. Duan Xiaolei, dyrektor generalny globalnego ekosystemu startupów Huawei Cloud, przedstawił plany rozwoju Huawei Cloud dla globalnych startupów.

Vicky Zhang, wiceprezes działu komunikacji korporacyjnej Huawei, powiedziała: „Huawei od dawna angażuje się w rozwój talentów cyfrowych na całym świecie. Cieszę się, że nasze projekty realizowane wspólnie z partnerami przebiegają sprawnie. Mam nadzieję, że więcej osób będzie mogło w nich uczestniczyć. Pozostając w kontakcie i będąc wzorem do naśladowania dla innych, stajemy się czymś więcej niż sumą naszych indywidualnych części. W ten sposób kształtuje się cyfrowa przyszłość o integrującym charakterze".

Do tej pory projekty szkoleniowe i edukacyjne Huawei były rea lizowane w ponad 150 krajach i skorzystało z nich ponad 2,83 mln osób.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2349860/Award_2023_Seeds_Future_Champion.jpg