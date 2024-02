На саммите Huawei Talent объявлены инициативы по поддержке цифровых талантов в 2024 году

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне компания Huawei провела свой Саммит талантов (Huawei Talent Summit), анонсировав несколько инициатив по поддержке талантов, включая: открытие периода подачи заявок на участие в глобальном проекте МСЭ – Huawei «Generation Connect Young Leadership Programme», объявление о реализации в Марокко совместного проекта Huawei и Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (UIL), а также программу стартапов от Huawei Cloud.

Award for the 2023 Seeds for the Future Champion

Тема мероприятия: «Вижу талант: воспитание совершенства в цифровом мире» (I C Talent: Nurturing Excellence in a Digital World). На мероприятии присутствовали представители международных организаций, таких как МСЭ и ЮНЕСКО, представители органов власти из Греции, Кении и Мексики, женщины-лидеры отрасли, предприниматели, участвующие в программе стартапов Huawei Cloud, а также участники образовательной программы «Семена будущего» (Seeds for the Future) и нескольких ведущих конкурсов.

В ходе саммита, выступая от имени директора Бюро развития электросвязи МСЭ д-ра Космаса Завазавы (Cosmas Zavazava), г-н Марио Маневич (Mario Maniewicz), директор Бюро радиосвязи МСЭ, официально открыл программу «Generation Connect Young Leadership Programme», реализуемую МСЭ в партнерстве с Huawei. «Молодежь в возрасте от 18 до 28 лет может представить свои идеи для общественных проектов, направленных на преодоление цифрового барьера, и получить финансирование, наставничество и обучение для их реализации». Он добавил: «Я призываю всех активно делиться этой информацией в социальных сетях, вовлекая молодежь со всех уголков земного шара в это замечательное движение». Заявку можно подать здесь: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

В прошлом году компания Huawei присоединилась к Глобальному альянсу ЮНЕСКО в поддержку распространения грамотности (GAL) в качестве ассоциированного члена и подписала соглашение о партнерстве с Институтом ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (UIL). Выступая на саммите, директор UIL Изабель Кемпф (Isabell Kempf) рассказала о важности расширения прав и возможностей педагогов и представила обновленную информацию о ходе реализации проекта UIL в этом отношении. Она сказала: «Мы реализуем проект, направленный на укрепление цифровых навыков преподавателей грамотности в нескольких странах Глобального альянса в поддержку распространения грамотности. Сегодня я с гордостью сообщаю, что при поддержке Huawei мы можем запустить проект также и в Королевстве Марокко. Этот проект поможет 10.000 молодых и опытных учителей грамотности, инструкторов и менеджеров лучше использовать достижения технологии как при обучении грамотности, так и в собственном профессиональном развитии».

На мероприятии компания Huawei объявила, что будет спонсировать Европейскую олимпиаду по информатике для девушек (EGOI) в русле своих усилий по привлечению девушек в технологический сектор, расширению цифровой интеграции в сообществах и продвижению гендерного равенства в технологических областях. Присутствоваший на саммите Эльяким Шрайверс (Eljakim Schrijvers), генеральный директор EGOI 2024, сказал: «Мы приветствуем усилия Huawei по продвижению разнообразия в области STEM-образования и решение компании спонсировать Европейскую олимпиаду по информатике для девушек в 2024 году».

Выступающие из Греции, Кении, Мексики и стран АСЕАН также поделились своим опытом участия в местных программах поддержки талантов Huawei. Дуань Сяолей (Duan Xiaolei), генеральный директор глобальной экосистемы стартапов Huawei Cloud, представил планы Huawei Cloud для глобальных стартапов.

Вики Чжан (Vicky Zhang), вице-президент отдела корпоративных коммуникаций Huawei, сказала: «Компания Huawei уже давно занимается развитием цифровых талантов во всем мире. Я рада, что наши совместные проекты с партнерами успешно реализуются. Надеюсь, что число участников этих проектов будет расти. Оставайтесь на связи и будьте образцом для подражания для других; вместе мы — нечто большее, чем сумма отдельных индивидов. Именно так формируется инклюзивное цифровое будущее».

На сегодняшний день проекты Huawei по поддержке и обучению талантов уже реализованы в более чем 150 странах и охватили более 2,83 миллиона человек.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349860/Award_2023_Seeds_Future_Champion.jpg