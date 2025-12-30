Vo vnútri Číny | Kishore Mahbubani: Stretnutie APEC v Šen-čene by mohlo inšpirovať globálny rozvoj
KANTON, Čína, 30. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Správy z juhu:
Mesto Šen-čen nedávno hostilo neformálne stretnutie vysokých predstaviteľov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a bolo potvrdené ako miesto konania stretnutia ekonomických lídrov APEC v roku 2026.
Bývalý singapurský veľvyslanec pri OSN Kishore Mahbubani, ktorý sa v roku 1993 zúčastnil prvého stretnutia ekonomických lídrov APEC, sa nedávno vrátil do mesta. K Šen-čenu, ktorý opísal ako „najrýchlejšie sa rozvíjajúce mesto v dejinách sveta", pristupoval s analytickou zvedavosťou.
„Keď sem prídu lídri APEC, budú veľmi ohromení," povedal Mahbubani. „To, čo Šen-čen dosiahol, môže poskytnúť skutočnú inšpiráciu pre svet."
Tvrdí, že táto inšpirácia spočíva v priemyselnej transformácii mesta. Mahbubani stál na vrchole mrakodrapu s výhľadom na záliv Šen-čen a spomínal, ako sa pred desiatkami rokov pozeral na Hongkong. „Tu nebolo nič – len ryžové polia," povedal. „Dnešná panoráma mesta konkuruje panorámam veľkých svetových miest."
V spoločnosti BYD, výrobcovi elektrických vozidiel so sídlom v Šen-čene, Mahbubani testoval nové modely a sledoval bezpečnostné ukážky jej technológie lopatkových batérií.
Spoločnosť BYD, založená pred tromi desaťročiami, v súčasnosti pôsobí v 116 krajinách a regiónoch. Pre Mahbubaniho jej vzostup odráža širší posun Šen-čenu od základnej výroby k pokročilým technológiám.
Tento rok si pripomíname 45. výročie vyhlásenia Šen-čenu za špeciálnu ekonomickú zónu. Počas tohto obdobia sa mesto rozrástlo na jednu z najväčších mestských ekonomík na pevninskej Číne, ktorá je všeobecne vnímaná ako testovacie miesto pre rozvojové politiky Číny.
Silné stránky Šen-čenu, poznamenal Mahbubani, sú aj inštitucionálne. V centre pre inovácie a podnikanie mládeže Qianhai v Šen-čene a Hongkongu sa stretol so startupmi a firmami financovanými z Hongkongu, ktoré využívajú integrované vládne služby a politickú podporu – prístup, ktorý označil za efektívny a opakovateľný.
Podľa Mahbubaniho názoru je 45-ročný vývoj Šen-čenu aj príbehom o tom, ako sa posunuli vzťahy s Hongkongom – od jednosmerného presahu k vzájomnému posilňovaniu.
Vďaka mladej populácii a hustému inovačnému ekosystému Šen-čen naďalej priťahuje rozvíjajúce sa odvetvia, od elektromobilov až po rozšírenú realitu. V čase, keď sa globálny rast spomaľuje, Mahbubani povedal, že mesto ponúka iný spôsob myslenia o rozvoji.
„To, čo Šen-čen dosiahol, môže byť pre krajiny skutočným zdrojom inšpirácie, aby videli, aký veľký pokrok sa dá dosiahnuť v tak krátkom čase," povedal Mahbubani.
