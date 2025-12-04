نانشا في قوانغتشو تتحول إلى مركز نابض للفنون والعروض الثقافية في منطقة الخليج الكبرى (GBA)

قوانغتشو، الصين، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- وفقًا لتقرير إخباري من South:

تستعد قوانغتشو لاستضافة جولة الذكرى الخامسة والعشرين لفريق Mayday من 5 إلى 15 ديسمبر في مركز الثقافة والرياضة بمنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى (GBA)، ما يعكس صعود نانشا السريع كمركز رئيسي للأحداث الثقافية الكبرى. وتُعدُّ هذه الفعالية الموسيقية الكبيرة السابعة للمنطقة هذا العام، ما يعزز مكانتها الطموحة لتصبح "مدينة العروض" في منطقة الخليج الكبرى (GBA).

بدأت رحلة الزخم مع مهرجان Strawberry Music في قوانغتشو في ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين أصبحت نانشا تستضيف جدول فعاليات حافلاً، شمل مهرجان "Head In The Clouds" للفنون والموسيقى، وحفل The Chainsmokers، والحفل الهولوغرافي AniSonic، وحفل الأغاني الذهبية على طراز هونغ كونغ لمهرجان Qixi، إلى جانب مهرجانات موسيقى Guangzhou Taihai وSuper Strawberry. وقد تألقت هذه الفعاليات بنجوم عالميين مثل Karen Mok، وJanice Vidal، وMiriam Yeung، وDavid Tao، وWen Zhaolun، إضافة إلى المغنية الافتراضية Luo Tianyi.

بعيدًا عن Mayday، سيحظى عشاق الموسيقى في ديسمبر أيضًا بمهرجان SoNTILLa Sandilla Music، بالإضافة إلى محطة قوانغتشو من مهرجان Storm Electronic Music لعام 2025. وقد عاد مهرجان Storm إلى نانشا للعام الثاني على التوالي، حيث أبهج الجمهور بعرض الألعاب النارية الساحر في ليلة رأس السنة.

لا يقتصر الزخم الثقافي على الموسيقى فحسب. فقد استقطب مهرجان الفوانيس الأول في منطقة الخليج الكبرى (GBA) هذا العام 710,000 زائر، مؤكّدًا مكانة نانشا كوجهة ثقافية متكاملة وجاذبة لمختلف الفعاليات.

يُعدُّ مركز الثقافة والرياضة الجديد في منطقة الخليج الكبرى (GBA) حجر الزاوية في هذا التطور. بعد أن استضاف افتتاحه في أغسطس ثلاثة أحداث رياضية، يستعد الآن لاستضافة أول فعالية كبرى له على صعيد العروض الفنية—ست حفلات لفريق Mayday. ويضم هذا الصرح العالمي ملعبًا يسع 60,000 متفرج، وصالة بسعة 20,000 متفرج، ومركزًا مائيًا يتسع لـ 4,000 متفرج، ما يجعله مساحة مثالية للمنافسات الكبرى والحياة الثقافية العامة في المنطقة.

بصفتها منطقة استراتيجية وطنية، تطمح نانشا إلى تعزيز الانفتاح على مستويات أعلى. واستنادًا إلى مرافق احترافية مثل مركز الثقافة والرياضة وخبرة مشغليها من أمثال شركة China Resources Culture and Sports، تعمل المنطقة على استقطاب المزيد من الفعاليات المحلية والدولية، والانخراط في فرص التنمية الحيوية للمدينة.

وراء كل حفل موسيقي كبير في نانشا قصة عاطفية قوية تشعل كامل سلسلة استهلاك السياحة الثقافية وترفع من حضور المدينة على الخريطة. وتحتفل نانشا في 2025 بمرور 20 عامًا على تأسيسها، مع شعارها "مدينة شابة تخدم الشباب"، وتسعى بسرعة لتعزيز مكانتها كنموذج للتنمية عالية الجودة. ومن خلال استضافة فعاليات واسعة النطاق وجذب الزوار بين المدن "تتبُّع الحفلات"، تمضي هذه المنطقة الساحلية بخطى واثقة نحو هدفها لتصبح مركز الأداء الجديد في منطقة الخليج الكبرى (GBA).

