GUANGZHOU, China, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Noticia de South:

Shenzhen albergó recientemente la Reunión Informal de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y ha sido confirmada como sede de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC de 2026.

Speed Speed

El exembajador de Singapur ante las Naciones Unidas, Kishore Mahbubani, quien asistió a la primera Reunión de Líderes Económicos de la APEC en 1993, regresó recientemente a la ciudad. Se acercó a Shenzhen, a la que ha descrito como "la ciudad de más rápido desarrollo en la historia mundial", con curiosidad analítica.

"Cuando los líderes de la APEC vengan aquí, quedarán muy impresionados", afirmó Mahbubani. "Lo que Shenzhen ha logrado puede ser una verdadera inspiración para el mundo".

Esa inspiración, argumenta, reside en la transformación industrial de la ciudad. De pie en lo alto de un rascacielos con vistas a la bahía de Shenzhen, Mahbubani recordó haber visto Hong Kong décadas atrás. "Aquí no había nada, solo arrozales", indicó. "El horizonte rivaliza hoy con el de las grandes ciudades del mundo".

En BYD, el fabricante de vehículos eléctricos con sede en Shenzhen, Mahbubani probó nuevos modelos y observó demostraciones de seguridad de su tecnología de batería de cuchillas.

Fundada hace tres décadas, BYD opera actualmente en 116 países y regiones. Para Mahbubani, su auge refleja la transformación más amplia de Shenzhen, que ha pasado de la manufactura básica a la tecnología avanzada.

Este año se conmemora el 45º aniversario de la designación de Shenzhen como zona económica especial. Durante ese período, la ciudad se ha convertido en una de las mayores economías urbanas de China continental, considerada ampliamente como un campo de pruebas para las políticas de desarrollo de China.

Mahbubani señaló que las fortalezas de Shenzhen también son institucionales. En el Centro de Innovación y Emprendimiento Juvenil Qianhai Shenzhen-Hong Kong, se reunió con startups y empresas financiadas por Hong Kong que se benefician de servicios gubernamentales integrados y apoyo político, un enfoque que describió como eficaz y replicable.

En opinión de Mahbubani, los 45 años de desarrollo de Shenzhen también reflejan cómo han evolucionado las relaciones con Hong Kong: de una transferencia unidireccional a un refuerzo mutuo.

Con una población joven y un denso ecosistema de innovación, Shenzhen sigue atrayendo industrias emergentes, desde vehículos eléctricos hasta realidad aumentada. En un momento de desaceleración del crecimiento global, Mahbubani afirmó que la ciudad ofrece una forma diferente de pensar el desarrollo.

"Lo que Shenzhen ha logrado puede ser una verdadera fuente de inspiración para que los países vean cuánto progreso se puede lograr en tan poco tiempo", destacó Mahbubani.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY